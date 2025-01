Une bataille juridique et politique

Depuis plusieurs années, TikTok se trouve au cœur d'une polémique internationale concernant l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Les gouvernements occidentaux, en particulier les États-Unis, accusent la plateforme de constituer une menace pour la sécurité nationale, en raison de ses liens présumés avec le gouvernement chinois. Ces inquiétudes se sont traduites par des pressions législatives et judiciaires pour forcer la vente de TikTok à des intérêts américains, ou pour interdire complètement l'application.La décision de TikTok de menacer une fermeture totale peut sembler radicale, mais elle reflète une stratégie calculée visant à souligner l’impact économique, culturel et social d’une telle mesure. La plateforme compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis, incluant de nombreuses petites entreprises qui dépendent d’elle pour leur marketing. En menaçant de retirer ce service, TikTok met en lumière les conséquences potentielles de cette loi sur l’économie numérique américaine.Dans l'une des affaires les plus importantes de l'ère des médias sociaux, la liberté d'expression et la sécurité nationale s'affrontent à la Cour suprême vendredi lors des plaidoiries sur le sort de TikTok, une plateforme numérique extrêmement populaire qu'environ la moitié des Américains utilisent pour se divertir et s'informer.TikTok pourrait fermer le site de médias sociaux aux États-Unis d'ici le 19 janvier, à moins que la Cour suprême n'annule ou ne retarde la date d'entrée en vigueur d'une loi visant à forcer la vente de TikTok par sa société mère chinoise.« En l'absence d'une telle mesure, la loi prendra effet le 19 janvier 2025 », a déclaré TikTok dans un document juridique daté du 9 décembre. « Cela entraînerait la fermeture de TikTok - l'une des plateformes d'expression les plus populaires du pays - pour ses plus de 170 millions d'utilisateurs mensuels nationaux, à la veille de l'investiture d'un président ».Travaillant dans des délais serrés, les juges sont également saisis d'un appel du président élu Donald Trump , qui a abandonné son soutien antérieur à l'interdiction, pour lui donner le temps, ainsi qu'à sa nouvelle administration, de parvenir à une « résolution politique » et d'éviter de statuer sur l'affaire. On ne sait pas si la Cour tiendra compte de l'avis du président élu républicain - une tentative tout à fait inhabituelle d'influencer une affaire.Dans sa requête auprès de la Cour suprême, Trump demande que la date limite du 19 janvier soit suspendue, arguant que l'accord qu'il négocierait « éviterait à cette Cour d'avoir à trancher la question historiquement difficile du premier amendement présentée ici sur la base actuelle, très expéditive ». Il ne donne aucun détail sur la forme que prendrait cet accord, bien qu'il devrait probablement impliquer la vente par ByteDance d'une part importante de sa participation dans TikTok à une société américaine.Trump affirme que le fait d'avoir plus de 14 millions d'adeptes sur TikTok et d'être propriétaire de Truth Social lui confère une capacité unique à « évaluer l'importance de TikTok en tant que média unique pour la liberté d'expression, y compris le discours politique fondamental ». Il cite également l'interdiction temporaire de X d'Elon Musk par le Brésil comme un exemple des « dangers historiques présentés » par un gouvernement interdisant une plateforme de médias sociaux.Alors que Trump a fait pression pour une interdiction de TikTok pendant son premier mandat, il a changé d'avis après que sa campagne a utilisé avec succès l'application vidéo lors de l'élection de 2024. Il a récemment rencontré le PDG de TikTok, Shou Chew, à Mar-a-Lago et a déclaré à la foule que « peut-être que nous devrions garder cet outil dans les parages pendant un petit moment ».TikTok et la société chinoise ByteDance, ainsi que des créateurs de contenu et des utilisateurs, soutiennent que la loi constitue une violation flagrante de la liberté d'expression garantie par la Constitution.« Rarement, voire jamais, la Cour n'a été confrontée à une affaire de liberté d'expression qui concerne autant de personnes », ont écrit les avocats des utilisateurs et des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu attendent avec impatience une décision qui pourrait bouleverser leurs moyens de subsistance et envisagent d'autres plateformes.L'affaire représente un autre exemple où la Cour est invitée à se prononcer sur un média avec lequel les juges ont reconnu n'avoir que peu de familiarité ou d'expertise, bien qu'ils se prononcent souvent sur des questions importantes impliquant des restrictions de la liberté d'expression.TikTok dispose de plusieurs moyens pour éviter une interdiction en dehors d'une intervention de la Cour suprême, ont déclaré des experts.Trump pourrait prendre des mesures une fois qu'il aura pris ses fonctions et demander au ministère de la Justice de ne pas appliquer la loi ou de poursuivre les entreprises technologiques, comme Apple et Google, qui hébergent TikTok dans leurs boutiques d'applications. Trump a également le pouvoir d'accorder un délai de 90 jours pour l'application de la loi après le 19 janvier, mais il devra alors certifier au Congrès que des « progrès significatifs » ont été accomplis en vue d'une cession.TikTok ne disparaîtra pas des téléphones des Américains le 19 janvier si la loi entre en vigueur. Toutefois, les utilisateurs ne pourront pas mettre à jour l'application et ceux qui ne l'ont pas encore ne pourront pas la télécharger.L'administration Biden, qui défend la loi que le président Joe Biden a signée en avril après son approbation par une large majorité bipartisane au Congrès, affirme que « personne ne peut sérieusement contester le fait que le contrôle de TikTok par la Chine via ByteDance représente une grave menace pour la sécurité nationale ».Les autorités chinoises peuvent contraindre ByteDance à fournir des informations sur les utilisateurs américains de TikTok ou à utiliser la plateforme pour diffuser ou supprimer des informations.Mais le gouvernement « admet qu'il n'a aucune preuve que la Chine ait jamais tenté de le faire », a déclaré TikTok aux juges, ajoutant que les limites à la liberté d'expression ne devraient pas être maintenues lorsqu'elles découlent de craintes fondées sur des risques futurs.En décembre, un panel de trois juges d'appel, dont deux nommés par des républicains et un par un démocrate, a confirmé à l'unanimité la loi et rejeté les allégations de liberté d'expression fondées sur le premier amendement.Pour ajouter à la tension, la Cour entend les arguments des parties seulement neuf jours avant l'entrée en vigueur de la loi et dix jours avant l'entrée en fonction d'une nouvelle administration.Dans des termes typiques d'une publicité de campagne plutôt que d'un dossier juridique, les avocats de Trump ont demandé au tribunal d'empêcher temporairement l'entrée en vigueur de l'interdiction de TikTok, tout en s'abstenant de prendre une décision définitive.« Le président Trump est le seul à posséder l'expertise nécessaire pour conclure des accords, le mandat électoral et la volonté politique de négocier une solution pour sauver la plateforme tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale exprimées par le gouvernement, préoccupations que le président Trump lui-même a reconnues », a écrit D. John Sauer , choisi par Trump pour être le principal avocat de son administration auprès de la Cour suprême, dans un document juridique déposé auprès de la Cour.Trump n'a pas pris position sur les mérites sous-jacents de l'affaire, a écrit Sauer. L'équipe de campagne de Trump a utilisé TikTok pour entrer en contact avec les jeunes électeurs, en particulier les hommes, et Trump a rencontré le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, au club Mar-a-Lago de M. Trump à Palm Beach, en Floride, en décembre. Il compte 14,7 millions d'adeptes sur TikTok.Les juges ont prévu deux heures pour les plaidoiries, mais la session se prolongera probablement bien au-delà. Trois avocats très expérimentés de la Cour suprême présenteront leurs arguments. Le solliciteur général Elizabeth Prelogar présentera la défense de la loi par l'administration Biden, tandis que le solliciteur général de l'administration Trump, Noel Francisco, plaidera au nom de TikTok et ByteDance. Jeffrey Fisher, professeur de droit à Stanford, qui représente les créateurs et les utilisateurs de contenus, présentera sa 50plaidoirie devant la Haute Cour.Si la loi entre en vigueur, le ministère de la justice de Trump sera chargé de la faire appliquer. Les avocats de TikTok et de ByteDance ont fait valoir que la nouvelle administration pourrait chercher à atténuer les conséquences les plus graves de la loi.Mais ils ont également déclaré qu'une fermeture d'un mois seulement ferait perdre à TikTok environ un tiers de ses utilisateurs quotidiens aux États-Unis et d'importantes recettes publicitaires.Lorsqu'elle examinera l'affaire, la Cour devra décider du niveau d'examen qu'elle applique à la loi. Dans le cadre de l'examen le plus approfondi, à savoir l'examen strict, les lois échouent presque toujours. Toutefois, deux juges de la cour d'appel qui a confirmé la loi ont déclaré qu'il s'agirait d'une rare exception qui pourrait résister à l'examen minutieux.TikTok, les utilisateurs de l'application et les nombreux mémoires qui les soutiennent demandent instamment à la Cour d'appliquer l'examen strict pour annuler la loi.Mais l'administration démocrate et certains de ses partisans invoquent les restrictions à la propriété étrangère des stations de radio et d'autres secteurs de l'économie pour justifier les efforts déployés pour contrer l'influence chinoise dans le cadre de l'interdiction de TikTok.Cette affaire illustre les tensions croissantes entre souveraineté numérique et mondialisation. Les États-Unis, comme d'autres nations, cherchent à protéger leurs infrastructures critiques et leurs données sensibles. Cependant, exiger la vente forcée d’une entreprise étrangère soulève des questions sur la manière dont les États encadrent les acteurs numériques mondiaux.Si les préoccupations de sécurité nationale doivent être prises au sérieux, elles doivent être équilibrées avec la nécessité de préserver un internet ouvert, équitable et compétitif.Un précédent dangereux pourrait être établi : si une nation peut forcer la vente d’une entreprise étrangère opérant sur son sol, cela risque de déclencher une vague de représailles. Les entreprises américaines comme Google, Apple ou Microsoft, qui dominent les marchés mondiaux, pourraient devenir les cibles de politiques similaires dans d’autres juridictions. Cette dynamique pourrait fragmenter l’écosystème numérique global et renforcer le protectionnisme numérique.Dans ce contexte, le rôle de la Cour suprême sera déterminant. Sa décision pourrait redéfinir non seulement l’avenir de TikTok, mais aussi les contours de la politique numérique américaine et mondiale. Le monde observe avec attention, conscient que cette affaire dépasse de loin les enjeux d’une simple application : elle incarne la lutte pour le contrôle de l’espace numérique global.Source : TikTokLes préoccupations de sécurité nationale justifient-elles l’imposition de lois aussi radicales, comme la vente forcée d’une entreprise étrangère ?Dans quelle mesure la souveraineté numérique peut-elle coexister avec un internet mondial ouvert ?TikTok a-t-il apporté des garanties suffisantes pour apaiser les craintes liées à l'utilisation des données ? Si non, quelles solutions alternatives pourraient être envisagées ?Le gouvernement américain a-t-il le droit de forcer une entreprise privée étrangère à se vendre sous prétexte de sécurité nationale ?Cette affaire pourrait-elle constituer un précédent dangereux pour d'autres entreprises multinationales, qu'elles soient chinoises ou américaines ?