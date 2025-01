Les géants de la technologie X, Facebook, Instagram et YouTube signent l'engagement de l'UE de prévenir et de supprimer les discours haineux illégaux sur leurs plateformes

Permettre à un réseau de « rapporteurs de surveillance », qui sont des entités à but non lucratif ou publiques ayant une expertise en matière de discours de haine illégaux, de contrôler régulièrement la manière dont les signataires examinent les avis de discours de haine : Les rapporteurs de surveillance peuvent inclure des entités désignées comme « Trusted Flaggers » (signaleurs de confiance) dans le cadre de la DSA.





La Commission et le Conseil européen des services numériques se félicitent de l'intégration de la version révisée du « Code de conduite pour contrer les discours de haine illégaux en ligne + » dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA), qui encourage les codes de conduite volontaires pour lutter contre les risques en ligne.Le code de conduite+, qui s'appuie sur le code de conduite initial de 2016 pour lutter contre les discours de haine illégaux en ligne, a été signé par Dailymotion, Facebook, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, Microsoft hosted consumer services, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, X et YouTube.Le code de conduite+ renforcera la manière dont les plateformes en ligne traitent les contenus que les législations européennes et nationales définissent comme des discours de haine illégaux. Le code de conduite intégré facilitera le respect et l'application effective de la DSA en ce qui concerne les risques de diffusion de contenus illicites sur leurs services.À la suite de cette intégration, les plateformes en ligne désignées dans le cadre de la DSA peuvent adhérer au code de conduite+ pour démontrer qu'elles respectent l'obligation de l'ASD d'atténuer le risque de diffusion de contenus illicites sur leurs services. Le respect des engagements du code de conduite+ fera partie de l'audit annuel indépendant auquel ces plateformes sont soumises dans le cadre de la DSA et qui contribue à renforcer la transparence et la responsabilité des plateformes.Concrètement, les signataires du Code de conduite+ s'engagent, entre autres, à :Dans le cadre de leurs évaluations respectives du Code de conduite+, la Commission et le Conseil européen des services numériques encouragent les plateformes signataires à prendre en compte plusieurs recommandations lors de la mise en œuvre du Code de conduite+, notamment :La Commission et le Conseil suivront et évalueront la réalisation des objectifs du Code de conduite+, ainsi que leurs recommandations, et faciliteront la révision et l'adaptation régulières du Code. Ce processus s'inscrira dans le cadre du contrôle continu du respect des règles existantes par les plateformes.