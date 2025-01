Contexte

Une bataille juridique et économique

Vient alors Donald Trump... le potentiel sauveur des entreprises technologiques américaines, selon Zuckerberg

Une critique des propos de Mark Zuckerberg

La position de Donald Trump

L’Europe, fer de lance de la régulation numérique

D'autres dirigeants sont entrés dans la danse

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Meta font l'objet d'une enquête pour violation des règles DSA de l'UE

Conclusion

Donald Trump s'est toujours opposé à Mark Zuckerberg et à Meta, qualifiant une fois Facebook de « véritable ennemi du peuple » et accusant à plusieurs reprises le géant des médias sociaux de censure et d'ingérence dans les élections. Cependant, Zuckerberg a pris plusieurs mesures pour se réconcilier avec l'administration entrante, notamment en nommant un républicain à la tête de la politique de l'entreprise, en mettant fin aux programmes de vérification des faits et en supprimant les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). qui ont longtemps irrité les conservateurs.Depuis plusieurs années, l’UE impose des amendes massives aux géants de la tech américains pour des violations des lois européennes sur la concurrence, la fiscalité et la protection des données. Parmi les cibles principales figurent Meta, Google, Apple, et Amazon. Ces entreprises, accusées de pratiques anticoncurrentielles ou d’utilisation abusive des données des utilisateurs, se voient infliger des sanctions s’élevant parfois à plusieurs milliards d’euros.Mark Zuckerberg a exprimé ses inquiétudes concernant les répercussions économiques et stratégiques de ces sanctions, estimant qu’elles affaiblissent la compétitivité des entreprises américaines sur le marché mondial.Lors d'une apparition sur le podcast Joe Rogan Experience, Zuckerberg s'est plaint du fait que l'UE avait forcé les entreprises technologiques américaines opérant en Europe à payer « plus de 30 milliards de dollars » de pénalités pour des violations de la loi au cours des deux dernières décennies. En novembre dernier, le conglomérat Meta du chef de la technologie, qui exploite Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres plateformes de médias sociaux et de communication, a été condamné à une amende de 797 millions d'euros pour avoir enfreint les règles antitrust de l'UE en imposant des conditions commerciales déloyales aux fournisseurs de services publicitaires.Zuckerberg a affirmé que l'application des règles de concurrence par la Commission européenne était « presque comme un droit de douane » pour les entreprises technologiques américaines et a déclaré que l'administration sortante du président américain Joe Biden n'avait pas su faire face à la situation. Mark Zuckerberg parle de la taxe imposée par un gouvernement sur les biens et services importés d'autres pays, qui sert à augmenter le prix et à rendre les importations moins souhaitables, ou, du moins, moins compétitives, par rapport aux biens et services nationaux.Les gouvernements imposent des droits de douane pour augmenter leurs recettes, protéger leurs industries nationales ou exercer une influence politique sur un autre pays. Les droits de douane ont souvent des effets secondaires indésirables, tels que l'augmentation des prix à la consommation. L'histoire des droits de douane est longue et controversée, et le débat sur la question de savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise politique fait toujours rage.Selon Mark Zuckerberg, le président élu Trump devrait s'opposer aux efforts déployés par l'Europe et d'autres pays pour sévir contre l'industrie technologique américaine. Zuckerberg, qui s'est efforcé de se rapprocher de Trump depuis la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle de 2024, a plaidé en faveur d'un soutien plus important de la part du gouvernement.« Et c'est l'une des choses sur lesquelles je suis optimiste avec le président Trump », a-t-il ajouté. Le président élu des États-Unis a participé à la même émission à la veille de l'élection présidentielle américaine de novembre et a cité l'appui de Rogan comme un facteur de soutien parmi les électeurs. « Je pense qu'il veut simplement que l'Amérique gagne », a déclaré Zuckerberg à propos de Trump.« Si un autre pays s'en prenait à un autre secteur qui nous tient à cœur, le gouvernement américain trouverait probablement un moyen de faire pression sur lui, mais je pense que ce qui s'est passé ici est en fait tout à fait l'inverse », a-t-il déclaré. « Le gouvernement américain a mené l'attaque contre les entreprises, ce qui a permis à l'UE d'être libre de s'en prendre à toutes les entreprises américaines et de faire ce qu'elle veut ».L'apparition de Zuckerberg dans le podcast de Rogan intervient quelques jours seulement après qu'il a annoncé que Meta mettrait fin à son programme de vérification des faits par des tiers et passerait à un modèle dit de « notes communautaires ». Cette décision a été largement interprétée comme une tentative de Zuckerberg de s'attirer les faveurs de la future administration Trump, qui dénonce depuis longtemps la politique de modération comme une censure avec un parti pris de gauche.Reconnaissant l'évolution du « paysage juridique et politique », Meta a également déclaré vendredi qu'elle mettrait fin à ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).La demande de Mark Zuckerberg à l'administration de Donald Trump de s’impliquer dans les relations transatlantiques soulève des interrogations sur le rôle des entreprises technologiques dans la sphère politique. Bien que l’on puisse comprendre l’inquiétude des géants de la tech face aux sanctions européennes, cette démarche met en lumière une série de problématiques.L’intervention de Zuckerberg illustre la puissance considérable des entreprises technologiques, qui ne se contentent plus de jouer un rôle économique, mais cherchent également à influencer les décisions politiques à l’échelle internationale. Cette situation pose la question de l’équilibre des pouvoirs : les entreprises privées devraient-elles pouvoir peser sur les relations diplomatiques au même titre que des États souverains ? Une telle influence pourrait fragiliser la légitimité des institutions démocratiques en donnant à ces entreprises un rôle disproportionné.Les critiques adressées à l’UE, accusée de protectionnisme, méritent une analyse nuancée. Certes, les sanctions touchent principalement des entreprises américaines, mais cela résulte davantage de leur domination sur le marché européen que d’une volonté explicite de cibler un pays ou une région. L’UE, en défendant ses consommateurs et en cherchant à encadrer des pratiques jugées abusives, adopte une posture légitime de régulateur. L’accusation de protectionnisme pourrait donc servir d’argument rhétorique pour détourner l’attention des problèmes structurels posés par les pratiques des géants de la tech.L’une des critiques majeures envers les entreprises technologiques est leur propension à repousser les limites de la légalité pour maximiser leurs profits. En se plaignant des sanctions européennes, Zuckerberg et d’autres PDG semblent éluder leur propre responsabilité dans ces situations. Les régulateurs européens ne punissent pas l’innovation, mais des comportements spécifiques : abus de position dominante, évasion fiscale, ou exploitation massive des données personnelles. Plutôt que de chercher à influencer les gouvernements, les entreprises devraient se concentrer sur des pratiques plus transparentes et conformes aux attentes sociétales.Enfin, il est essentiel de rappeler que les sanctions européennes s’inscrivent dans une tentative plus large de créer un cadre mondial pour encadrer les activités des multinationales technologiques. Dans un monde globalisé où ces entreprises opèrent au-delà des frontières, des régulations strictes sont indispensables pour éviter des déséquilibres économiques et protéger les droits des citoyens. Cependant, l’UE devra veiller à ce que ces régulations ne deviennent pas excessives, sous peine de freiner l’innovation et d’encourager les entreprises à se détourner du marché européen.Durant son mandat, Donald Trump avait adopté une position protectionniste, se montrant souvent critique envers les partenaires commerciaux des États-Unis, y compris l’UE. Cependant, son soutien envers les géants de la tech n’a jamais été inconditionnel. Trump a fréquemment critiqué les grandes entreprises technologiques pour leur supposée partialité politique et leur influence démesurée sur l’opinion publique.Malgré ces différends, il est probable que Trump ait vu dans les sanctions européennes une tentative de l’UE de contester la domination économique et technologique américaine. Un tel contexte pourrait expliquer pourquoi Zuckerberg aurait estimé qu’il était possible de rallier Trump à sa cause.De son côté, l’UE se positionne depuis des années comme un leader mondial en matière de régulation numérique. Les lois telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou la législation sur les marchés numériques (DMA) visent à créer un cadre plus équitable et transparent pour les entreprises opérant en Europe. Les régulateurs européens affirment que les sanctions financières sont nécessaires pour garantir le respect de ces règles.Cependant, ces politiques divisent. Si certains saluent l’effort européen pour protéger les consommateurs et promouvoir la concurrence, d’autres dénoncent des mesures punitives qui ciblent principalement les entreprises américaines.Zuckerberg n'est pas le seul dirigeant de Big Tech à avoir pressé Trump de s'exprimer sur les mesures d'application de la loi prises par l'Europe. En octobre dernier, Trump a déclaré avoir reçu un appel du PDG d'Apple Tim Cook , qui se plaignait que le fabricant de l'iPhone ait dû payer des milliards de dollars d'amendes à l'étranger.« Il y a deux heures, trois heures, il (Cook) m'a appelé », a déclaré Trump au podcasteur Patrick Bet-David à l'époque. « Il m'a dit que l'Union européenne venait de nous infliger une amende de 15 milliards de dollars. ... Et en plus, l'Union européenne leur a infligé une amende de 2 milliards de dollars supplémentaires », a ajouté Trump.Au cours de son entretien de près de trois heures avec Rogan, Zuckerberg a déclaré que des fonctionnaires de Biden avaient téléphoné à des cadres de Meta pour leur « crier dessus » et les « insulter », tandis qu'ils exigeaient la suppression de tout message négatif sur le vaccin contre le coronavirus sur Facebook. Il a également critiqué Apple, le rival de Meta, en affirmant que l'entreprise n'avait « pas vraiment inventé quelque chose de grand depuis un certain temps ».Facebook et Instagram de Meta Platforms font l'objet d'une enquête pour violation potentielle des règles de l'UE en matière de contenu en ligne concernant la sécurité des enfants, ont déclaré les régulateurs de l'UE, une décision qui pourrait conduire à de lourdes amendes.Les entreprises technologiques sont tenues de faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes en vertu de la loi historique de l'Union européenne sur les services numériques (DSA). La Commission européenne a déclaré qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur Facebook et Instagram parce qu'elle craignait qu'ils n'aient pas suffisamment pris en compte les risques pour les enfants. Meta a présenté un rapport d'évaluation des risques en septembre.« La Commission craint que les systèmes de Facebook et d'Instagram, y compris leurs algorithmes, ne stimulent des addictions comportementales chez les enfants et ne créent ce que l'on appelle des "effets de trou de lapin" », a déclaré l'exécutif de l'UE dans un communiqué . « En outre, la Commission est également préoccupée par les méthodes d'assurance et de vérification de l'âge mises en place par Meta. Les préoccupations de l'autorité de régulation concernent l'accès des enfants à des contenus inappropriés ».Meta a déclaré qu'il disposait déjà d'un certain nombre d'outils en ligne pour protéger les enfants. « Nous voulons que les jeunes aient des expériences en ligne sûres et adaptées à leur âge et nous avons passé une décennie à développer plus de 50 outils et politiques conçus pour les protéger », a déclaré un porte-parole de Meta . « Il s'agit d'un défi auquel l'ensemble du secteur est confronté, et nous sommes impatients de partager les détails de notre travail avec la Commission européenne ».La posture de Zuckerberg met en lumière les tensions inhérentes à l’économie numérique mondiale. Si l’UE a raison de défendre ses intérêts et de protéger ses citoyens, les entreprises doivent assumer leurs responsabilités sans chercher à instrumentaliser la politique internationale pour échapper à leurs obligations.Cet épisode soulève également des questions sur la responsabilité des géants de la tech : doivent-ils chercher à influencer les gouvernements pour protéger leurs intérêts ou s’adapter aux lois locales, même si cela compromet leurs bénéfices ?Source : vidéo dans le texteLes amendes infligées par l’UE sont-elles justifiées, ou constituent-elles une forme de protectionnisme déguisé contre les entreprises américaines ?Les sanctions financières sont-elles efficaces pour modifier les comportements des géants de la tech, ou faut-il privilégier d'autres approches comme l’encadrement plus strict des pratiques commerciales ?Est-il légitime pour des PDG comme Mark Zuckerberg de solliciter l’intervention politique pour protéger leurs intérêts ?Les géants de la tech ne devraient-ils pas anticiper ces sanctions en adoptant des pratiques plus respectueuses des régulations locales ?Dans quelle mesure l’intervention de leaders comme Donald Trump peut-elle réellement apaiser ou aggraver ces tensions ?Le modèle de régulation européenne peut-il s’imposer comme un standard mondial, ou risque-t-il d’être perçu comme trop restrictif pour l’innovation ?