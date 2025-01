Now also as a video: The full conversation with @elonmusk! pic.twitter.com/5BrLGV8viu — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 9, 2025

X pourrait également apporter volontairement des changements si des mesures correctives sont demandées

X s'engage à respecter la loi sur les services numériques et coopère au processus de réglementation. Il est important que ce processus reste libre de toute influence politique et respecte la loi. X se concentre sur la création d'un environnement sûr et inclusif pour tous les utilisateurs de notre plateforme, tout en protégeant la liberté d'expression, et nous continuerons à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif. X s'engage à respecter la loi sur les services numériques et coopère au processus de réglementation. Il est important que ce processus reste libre de toute influence politique et respecte la loi. X se concentre sur la création d'un environnement sûr et inclusif pour tous les utilisateurs de notre plateforme, tout en protégeant la liberté d'expression, et nous continuerons à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif.

X remains committed to complying with the Digital Services Act and is cooperating with the regulatory process. It is important that this process remains free of political influence and follows the law. X is focused on creating a safe and inclusive environment for all users on our… — Safety (@Safety) December 18, 2023

Elon Musk : Les notes communautaires sont « bonnes pour le monde »

La France demande à la Commission européenne d'agir avec « la plus grande fermeté » contre les ingérences d'Elon Musk

La Commission européenne a exprimé des préoccupations croissantes concernant l'augmentation des contenus biaisés et manipulatoires sur X. Depuis l'acquisition de la plateforme par Elon Musk, de nombreux observateurs ont signalé une montée en puissance des discours extrémistes et des informations fausses ou trompeuses, souvent orientées vers une vision politique d'extrême droite.La situation est jugée particulièrement critique à la lumière des récentes crises mondiales, comme la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, qui ont été accompagnées d'une prolifération de fausses informations susceptibles d'alimenter les divisions sociales et politiques.Aussi, la Commission prévoit de faire avancer « énergiquement » son enquête sur la modération de contenu sur X (anciennement Twitter), en ordonnant potentiellement des changements sur le réseau social d'Elon Musk dans les mois à venir, selon un rapport de Bloomberg.Depuis 2023, la Commission européenne enquête sur X pour d'éventuelles violations de la loi sur les services numériques (DSA). Il s'agit notamment de la première enquête officielle du groupe en vertu de la loi sur les services numériques, qui exige que les très grandes plateformes en ligne respectent des normes strictes en matière de modération du contenu et de transparence afin d'assurer la sécurité des utilisateurs, de réduire la désinformation, de prévenir les activités illégales ou nuisibles et de faciliter « un environnement de plateforme en ligne équitable et ouvert ».Dans une lettre adressée aux législateurs européens et consultée par Bloomberg, Henna Virkkunen, commissaire européenne chargée de la technologie, et Michael McGrath, responsable de la justice, ont apparemment confirmé que l'enquête sur X prendrait fin « dès que cela sera légalement possible ».Lorsque cette vaste enquête a été annoncée pour la première fois, la Commission européenne a expliqué qu'elle enquêterait sur X « dans des domaines liés à la gestion des risques, à la modération du contenu, aux schémas sombres, à la transparence de la publicité et à l'accès aux données pour les chercheurs ».À l'époque, la Commission européenne était préoccupée par « la diffusion de contenus illégaux dans le contexte des attaques terroristes du Hamas contre Israël » sur X. L'enquête porte en partie sur l'incapacité potentielle de X à détecter et à supprimer les contenus illégaux exigés par la DSA, ainsi que sur l'efficacité des notes communautaires de X et d'autres « politiques connexes visant à atténuer les risques pour le discours civique et les processus électoraux ».Depuis lors, Musk s'est impliqué plus fortement dans la politique de droite, faisant campagne pour le président élu américain Donald Trump et utilisant de plus en plus X pour soutenir des personnalités de droite dans le monde entier, plus récemment dans un déchaînement de messages concernant les « gangs de toilettage » du Royaume-Uni. Le Financial Times a rapporté que les messages de Musk au Royaume-Uni semblaient être alimentés par quelques comptes X qui apparaissaient apparemment sur sa page « Pour vous ». Un ancien cadre de Twitter en Europe, Bruce Daisley, a suggéré que « Musk est apparemment devenu le premier leader de la technologie à tomber dans le trou du lapin de la radicalisation par son propre produit ».Musk s'est également rendu sur X pour soutenir la dirigeante allemande d'extrême droite Alice Weidel, ce qui pourrait potentiellement poser problème s'il s'avérait que la plateforme de Musk favorise les voix de droite et biaise le discours civique dans l'UE, a estimé Bloomberg.Jeudi, Musk a organisé une interview en direct avec Weidel, et la Commission avait indiqué qu'elle prévoyait de la surveiller de plus près que la plupart des autres, cherchant « à voir si les algorithmes de X sont utilisés pour stimuler délibérément le flux en direct, ce qui serait potentiellement une violation de l'accord de partage des responsabilités », a rapporté Bloomberg.Il n'y a pas de date limite pour conclure l'enquête. Mais les dirigeants de la Commission européenne ont indiqué que la fin de l'enquête pourrait être proche. Si la Commission européenne conclut que X a violé la DSA, X pourrait se voir infliger des amendes allant jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial ou se voir ordonner de procéder à des modifications pour se conformer à cette loi stricte.En 2023, X a déclaré qu'elle s'engageait à respecter la loi sur les services numériques et qu'elle coopérait avec le processus de réglementation, tout en soulignant qu'il était important que ce processus reste libre de toute influence politique et respecte la loi.Dans l'Union européenne, certains responsables s'inquiètent du fait que Musk pourrait contrôler X afin de favoriser les récits conservateurs et d'influencer les élections, et que la Commission européenne n'agisse pas assez rapidement pour protéger le processus démocratique.Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exhorté la Commission européenne à « utiliser les outils que nous lui avons donnés démocratiquement de manière beaucoup plus robuste pour décourager ce type de comportement ».« Soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous avons créées pour protéger la sphère publique, soit elle ne le fait pas, auquel cas elle doit accepter de rendre la capacité de le faire aux États membres de l'UE », a déclaré Barrot Il semble peu probable que X prenne une mesure aussi radicale que l'abandon des notes communautaires en faveur de l'embauche de modérateurs de contenu licenciés peu après l'acquisition de Twitter par Musk. Lors du CES 2025, Linda Yaccarino, PDG de X, a affirmé que les notes communautaires étaient « bonnes pour le monde ».« Il s'agit d'une conscience collective mondiale qui se tient mutuellement responsable à l'échelle mondiale et en temps réel », a déclaré Yaccarino, ajoutant qu'il était « validant » que Meta envisage désormais d'utiliser un système similaire plutôt qu'un système de vérification des faits plus traditionnel.Selon Yaccarino, il y a maintenant « près d'un million de Community Noters » dans le monde, et les posts notés sont « considérablement moins partagés ».La sécurité des marques sur X se serait tellement améliorée grâce aux notes communautaires et aux nouveaux contrôles des annonceurs, a affirmé Yaccarino au CES, qu'elle estime que 90 % des annonceurs sont de retour sur X.Cela représenterait un changement majeur depuis la réélection de Trump si les données que Sensor Tower a fournies en octobre sont exactes. Les données ont montré que les grandes marques ont continué à se détourner de X en 2024, « 72 des 100 premiers annonceurs américains ayant dépensé sur X à partir d'octobre 2022 » ayant « cessé de dépenser sur la plateforme à partir de septembre 2024 ».Alors que Meta fait face à des réactions négatives suite à son passage à une approche de notes communautaires de type X, des experts ont noté qu'il y a encore peu de recherches sur l'efficacité des notes communautaires. Le Center for Countering Digital Hate, que Musk a tenté en vain d'attaquer en justice pour ses recherches indépendantes sur X, a rapporté en octobre que des utilisateurs toxiques de X sabotaient certaines notes communautaires en rétrogradant les vérifications de faits avec lesquelles ils n'étaient pas politiquement d'accord afin d'empêcher les notes d'apparaître sur la plateforme. Une autre étude réalisée l'année dernière a montré que les « community noters » ciblent des messages différents de ceux des vérificateurs de faits traditionnels. Les auteurs ont préconisé une approche multidimensionnelle sur les plateformes populaires afin de vérifier rapidement une plus grande variété d'articles que ceux qui seraient apparemment vérifiés par l'un ou l'autre groupe.Les récentes interventions d'Elon Musk dans le débat politique européen ont suscité de vives réactions de la part des autorités françaises. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Noël Barrot, a exhorté la Commission européenne à agir avec « la plus grande fermeté » contre ces ingérences, menaçant de prendre des mesures nationales si Bruxelles n'intervient pas Les prises de position de Musk sur sa plateforme X, notamment en faveur de partis d'extrême droite comme l'Alternative für Deutschland en Allemagne, et ses critiques envers des dirigeants politiques tels que le Premier ministre britannique Keir Starmer, ont été perçues comme une menace pour la souveraineté politique européenne. Le président Emmanuel Macron a accusé Musk de soutenir un mouvement « réactionnaire international », soulignant l'importance de protéger l'espace public européen contre de telles influences.Interrogé sur le fait de savoir si « le bannissement » de X pouvait intervenir en Europe, comme au Brésil où le réseau a été suspendu 40 jours, Jean-Noël Barrot a répondu: « c'est prévu dans nos lois ».Source : vidéo dans le texteJusqu’où les gouvernements devraient-ils intervenir dans la régulation des réseaux sociaux sans menacer la liberté d’expression ?Les plateformes comme X devraient-elles être tenues juridiquement responsables du contenu partagé par leurs utilisateurs ?Les sanctions financières imposées par l'UE sont-elles une solution efficace pour inciter les grandes entreprises technologiques à se conformer aux lois européennes ?Comment distinguer efficacement la désinformation intentionnelle des erreurs ou opinions légitimes ?Les utilisateurs ont-ils une part de responsabilité dans la propagation de la désinformation ? Si oui, comment les éduquer pour mieux l’identifier ?L'éducation aux médias devrait-elle devenir une priorité dans les écoles pour apprendre aux jeunes à naviguer dans un environnement numérique biaisé ?