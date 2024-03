La drogue, les liens de Musk avec Donald Trump, les annonceurs qui fuient la plateforme

Qu'en est-il d'une « meilleure modération du contenu » ?

La liberté d'expression, la liberté de choisir

Conclusion

Don Lemon, l'ancien présentateur de CNN, a diffusé lundi le premier épisode du Don Lemon Show sur YouTube et les plateformes de streaming de podcasts, avec une interview controversée de Musk. Le propriétaire du X a affronté ce que beaucoup ont décrit comme une « épreuve explosive » qui a fini par coûter à Lemon son contrat avec l'application. Mais cela n'a pas empêché l'ancien journaliste de CNN de publier l'interview sur YouTube.La séquence vidéo montre que la discussion n'a pas été aussi cordiale qu'on l'aurait souhaité, Musk se fatiguant et s'énervant à plusieurs reprises lorsque des accusations ont été lancées contre lui.Il y a même eu un moment dans la conversation où Lemon a parlé du sujet controversé des discours haineux sur l'application et de la façon dont ils ont continué à croître depuis qu'il a pris en charge Twitter. Mais Musk a rejeté les statistiques et a indiqué que les études qu'il avait lues prouvaient le contraire. Le milliardaire de la technologie a clairement indiqué que sa position sur la liberté d'expression et la promotion de la diversité était sans équivoque depuis le premier jour et qu'il s'en tenait à ses positions.Tout au long de leur échange, Lemon a soulevé des questions relatives à la consommation de drogues de Musk, à ses liens avec Donald Trump, aux annonceurs qui retirent leurs publicités de X, aux discours haineux sur l'application et à d'autres sujets que le milliardaire de la tech semblait juger gênants.Dix minutes après le début de l'entretien, à la suite d'une discussion sur les tendances politiques de Musk, Lemon a fait remarquer que le propriétaire de la X avait récemment rencontré Trump en Floride et lui a demandé de quoi ils avaient parlé. « J'étais à un petit-déjeuner chez un ami et Donald Trump est passé, c'est tout », a répondu Musk. Lorsque Lemon lui a demandé de confirmer qu'il ne s'était pas rendu en Floride pour rencontrer l'ancien président, Musk a balbutié : « Je suis allé chez un ami et il m'a dit : 'Donald Trump passe pour le petit-déjeuner, juste pour que tu le saches'. J'ai répondu : 'D'accord, très bien' ».Lorsqu'on lui a demandé de quoi lui et Trump avaient parlé, Musk est resté prudent : « Disons simplement que c'est lui qui a parlé le plus ». Il a ensuite confirmé que Trump ne lui avait pas demandé de dons pour sa campagne présidentielle et qu'il n'avait pas demandé à Musk de l'aider à payer ses frais de justice.Au cours de l'interview, Lemon a demandé si les tweets controversés de Musk, publiés tard dans la nuit, étaient écrits alors qu'il était sobre. L'entrepreneur a répondu qu'il ne buvait pas. Lemon a ensuite déclaré que Musk avait fumé de la marijuana avec Joe Rogan sur le podcast controverséet qu'il avait une prescription de kétamine.Lorsqu'on lui a demandé à quoi servait l'ordonnance de kétamine, Musk a d'abord refusé de répondre, en disant : « Je veux dire, c'est assez privé de demander à quelqu'un ce qu'il en est d'une ordonnance médicale ». Musk a ajouté : « Il y a des moments où j'ai un [...] état chimique négatif dans mon cerveau, comme la dépression ». Il a ensuite expliqué que la kétamine était « utile pour sortir d'un état d'esprit négatif ».« Pensez-vous qu'il vous arrive d'abuser [de la prescription] ? », a demandé Lemon. Musk a répondu : « Je ne pense pas. Si vous consommez trop de kétamine, vous ne pouvez pas vraiment travailler et j'ai beaucoup de travail ». Il a maintenu qu'il n'utilisait qu'une « petite quantité » du médicament « toutes les deux semaines ou quelque chose comme ça ».Lorsqu'on lui a demandé si une « meilleure modération du contenu » sur X permettrait à Musk d'éviter d'avoir à répondre à des questions sur son soutien apparent à la théorie du grand remplacement, une théorie du complot qui prétend qu'il existe un complot visant à diminuer l'influence des Blancs, Musk a répliqué en disant qu'il n'avait pas à répondre aux questions des journalistes et qu'il n'avait accepté cette interview que parce que l'émission de Lemon était diffusée sur X.Lemon a également demandé à Musk s'il estimait qu'en tant que propriétaire de l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux, il avait une quelconque responsabilité dans la modération de la plateforme. Musk a évité de répondre, soulignant plutôt que X dispose de notes communautaires pour lutter contre la désinformation.Lorsque Lemon a déclaré que Musk avait récemment qualifié la modération de « ceinture de chasteté numérique », Musk a répondu qu'il ne voyait qu'une responsabilité de « respecter la loi » et d'expliquer pourquoi les choses sont affichées sur X en fonction de son algorithme. Il a également nié que les discours de haine aient augmenté sur la plateforme depuis qu'il en est le propriétaire.Lemon a ensuite montré à Musk divers tweets antisémites qui restent sur X. « D'après votre propre politique de contenu, ces messages auraient dû être supprimés. Pourquoi ne l'ont-ils pas été ? », a demandé Lemon. Musk a répondu que les messages ne sont supprimés de X que « s'ils sont illégaux ». Il s'est défendu d'avoir encouragé les discours haineux, déclarant : « Si un contenu se trouve sur la plateforme, cela ne veut pas dire que nous l'encourageons ».Vers la fin de l'interview, la conversation est revenue sur la liberté d'expression sur X. Lemon a demandé quelle était la réponse de Musk aux annonceurs qui choisissaient de retirer leurs publicités de la plateforme. Le journaliste a souligné que les annonceurs sont libres de choisir où faire de la publicité. « En quoi cela ne relève-t-il pas de la liberté d'expression ? » a demandé Lemon à Musk.Musk a confirmé que les annonceurs sont libres de choisir la plateforme sur laquelle ils font de la publicité, ce qui a incité Lemon à s'enquérir davantage des commentaires du propriétaire du X : « Vous avez donc dit que s'ils tuent l'entreprise, c'est à cause d'eux. Mais la responsabilité ne s'arrête-t-elle pas à vous ? »« Don, choisissez vos questions avec soin, il reste cinq minutes », a répondu Musk. Il a expliqué qu'il avait acquis la plateforme pour « préserver la liberté d'expression en Amérique, le premier amendement ». Musk a ajouté : « Si cela signifie gagner moins d'argent, qu'il en soit ainsi ».L'été dernier, Musk a invité sur Twitter Lemon, Rachel Maddow et « d'autres personnes de gauche » à diffuser leurs émissions sur X. Il a assuré qu'ils « recevraient notre soutien total », car « la place publique numérique est pour tous ».En janvier, X a annoncé qu'elle avait conclu des accords pour des émissions exclusives animées par Lemon, l'ancienne députée Tulsi Gabbard et l'ancien animateur de Fox Sports et personnalité de la radio sportive Jim Rome.« Je vous ai entendus... et aujourd'hui je suis de retour, plus grand, plus audacieux, plus libre », a écrit Lemon sur X à l'époque. « Le premier projet de ma nouvelle société de médias est le Don Lemon Show. Il sera accessible à tous, facilement, quand et où vous le souhaitez, en streaming sur les plateformes où se déroulent les conversations. Et vous le trouverez d'abord sur X, le plus grand espace de liberté au monde. Je sais aujourd'hui plus que jamais que nous avons besoin d'un lieu pour des débats et des discussions honnêtes sans les surveillants. Ce n'est que le début, alors restez à l'écoute ».L’interview a été diffusée sur la chaîne YouTube de Don Lemon et devait marquer le début d’une série d’entretiens exclusifs sur la plateforme X. Cependant, peu après l’enregistrement de l’interview, Musk a annulé l’émission de Lemon, mettant fin à leur brève collaboration.Cet entretien entre deux personnalités publiques influentes soulève des questions importantes sur la liberté d’expression à l’ère numérique et le rôle des plateformes de médias sociaux dans la modération du contenu. Alors que Musk défend une approche libérale de la liberté d’expression, affirmant que « si ce n’est pas illégal, nous ne le retirerons pas », Lemon met en évidence les défis et les responsabilités associés à la gestion d’une plateforme où les discours de haine et les théories du complot peuvent se propager rapidement.L’interview complète est disponible pour le visionnage et continue de susciter des discussions animées parmi les spectateurs et les commentateurs. Elle représente un moment clé dans le débat sur la liberté d’expression et la censure, et ses répercussions se feront sentir bien au-delà de l’entretien lui-mêmeSource : interview (vidéo dans le texte)Quelle est votre opinion sur la position d’Elon Musk concernant la liberté d’expression sur les plateformes de médias sociaux ?Pensez-vous que les plateformes comme X (anciennement Twitter) devraient avoir une politique de modération du contenu plus stricte ?Comment les plateformes de médias sociaux peuvent-elles équilibrer la liberté d’expression avec la responsabilité de limiter la propagation des discours de haine et des théories du complot ?Quel impact pensez-vous que les opinions publiques de figures influentes comme Elon Musk ont sur la société en général ?La suppression de l’émission de Don Lemon par Elon Musk après leur entretien vous semble-t-elle justifiée ou problématique ? Pourquoi ?