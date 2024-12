Au cours de sa campagne électorale, Donald Trump avait promis de "sauver TikTok". Selon des personnes proches du président élu, il devrait empêcher l'interdiction et la vente forcée de TikTok. Si l'interdiction est promulguée avant son entrée en fonction, Donald Trump pourrait également chercher à l'abroger avec le soutien du Congrès.Des commentaires récents de Donald Trump devant une foule de partisans conservateurs à Phoenix, en Arizona, ont été l'un des signaux les plus forts jusqu'à présent, indiquant qu'il s'oppose à une sortie potentielle de TikTok du marché américain. Le président élu Donald Trump a indiqué qu'il était favorable à ce que TikTok continue d'opérer aux États-Unis, au moins pendant un certain temps, en déclarant qu'il avait reçu des milliards de vues sur la plateforme de médias sociaux pendant sa campagne présidentielle.En avril, le Sénat américain a adopté une loi obligeant la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, à se défaire de l'application, en invoquant des raisons de sécurité nationale. Les propriétaires de TikTok ont demandé l'annulation de cette loi et la Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner l'affaire. Mais si la Cour ne se prononce pas en faveur de ByteDance et qu'aucune vente n'a lieu, l'application pourrait être effectivement interdite aux États-Unis le 19 janvier 2025, un jour avant l'entrée en fonction de Donald Trump.On ne sait pas exactement comment Trump s'y prendrait pour annuler l'ordonnance de vente de TikTok, qui a été adoptée à une écrasante majorité par le Sénat. "", a déclaré Trump à la foule de l'AmericaFest, un rassemblement annuel organisé par le groupe conservateur Turning Point.", a-t-il ajouté. Trump a également rencontré le PDG de TikTok. Le même jour, lors d'une conférence de presse, Trump a déclaré qu'il avait un "" en raison du succès de sa campagne sur l'application.Le ministère de la Justice a fait valoir que le contrôle de TikTok par la Chine constituait une menace permanente pour la sécurité nationale, une position soutenue par la plupart des législateurs américains.TikTok affirme que le ministère de la Justice a mal indiqué les liens de l'application de médias sociaux avec la Chine, arguant que son moteur de recommandation de contenu et les données des utilisateurs sont stockés aux États-Unis sur des serveurs cloud exploités par Oracle, tandis que les décisions de modération de contenu qui affectent les utilisateurs américains sont prises aux États-Unis.Si l'interdiction de TikTok aux États-Unis reste incertaine, en Albanie, l'application de médias sociaux sera également fermée pendant un an à partir de 2025 . Le premier ministre albanais a notamment accusé TikTok d'inciter à la violence et à l'intimidation, en particulier chez les enfants. Il a précisé que TikTok "".Pensez-vous que ces propos de Donald Trump sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?