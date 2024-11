En avril 2024, le président sortant américain Joe Biden avait signé le projet de loi qui oblige le chinois ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine sous peine d'interdiction aux États-Unis. ByteDance disposait d'un délai initial de neuf mois pour trouver un accord. Mais l'entreprise a déposé un recours en justice pour bloquer la mesure. Les utilisateurs, quant à eux, paniquent à l'idée de perdre l'accès à l'application, une source de revenus potentielle.Mais cette situation pourrait bientôt changer. Le président des États-Unis récemment élu, Donald Trump, qui avait tenté d'interdire TikTok pendant son premier mandat, devrait maintenant prendre des mesures pour maintenir la présence de la plateforme de streaming vidéo aux États-Unis lorsqu'il reprendra ses fonctions. C'est ce qu'affirme le Washington Post, qui cite des personnes familières avec son point de vue.Ces informations interviennent deux mois après que Donald Trump a publiquement promis, au cours de sa campagne, de "". "", a déclaré Trump dans une vidéo publiée sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social, au début du mois de septembre. Le compte TikTok du président élu compte à ce jour plus de 14 millions d'abonnés.En 2020, Donald Trump a signé un décret interdisant l'utilisation de TikTok aux États-Unis. Cependant, TikTok a réussi à bloquer le décret de Trump, un juge de district américain ayant statué que Trump avait outrepassé son autorité en utilisant ses pouvoirs économiques d'urgence pour tenter d'interdire l'application.Plus récemment, Trump a changé de position sur TikTok, en s'opposant à la loi, qui exige que la société mère de TikTok, ByteDance, vende ses activités américaines avant le 19 janvier, la veille de l'investiture de Trump. "", a déclaré Trump lors d'une interview en mars 2024.Le projet de loi, que le président américain sortant Joe Biden a promulgué au début de l'année, comprend des dispositions prévoyant une prolongation de 90 jours si des progrès substantiels sont réalisés en vue d'une vente.Dans le même temps, ByteDance avait reconnu il y a plusieurs mois que la victoire de Trump pourrait potentiellement bénéficier aux intérêts de l'entreprise. L'entreprise avait déjà proposé le « Projet Texas », un accord de surveillance avec le gouvernement américain qui avait été rejeté par l'administration Biden, mais qui pourrait refaire surface en tant que compromis potentiel sous Trump.Trump pourrait choisir de ne pas appliquer l'interdiction et d'éviter de pénaliser les magasins d'applications qui continuent d'héberger l'application. Toutefois, un expert juridique a déclaré en septembre que "". Si l'interdiction est promulguée avant son entrée en fonction, Trump pourrait également chercher à l'abroger avec le soutien du Congrès.Kellyanne Conway, qui a dirigé la première campagne présidentielle de Trump et qui défend désormais également TikTok, a déclaré : "".Selon le Pew Research Center, le soutien du public à une interdiction de TikTok a considérablement diminué, passant de 50 % à 32 % parmi les Américains entre 2023 et 2024.En septembre, TikTok et le ministère américain de la justice se sont affrontés devant un tribunal fédéral pour présenter leurs arguments concernant l'interdiction. TikTok a fait valoir que la loi violait la liberté d'expression garantie par le premier amendement. La société a également déclaré que le ministère américain de la justice avait mal évalué les liens de l'application de médias sociaux avec la Chine. TikTok a fait valoir que le moteur de recommandation de contenu de l'app et les données des utilisateurs sont stockés aux États-Unis sur des serveurs cloud exploités par Oracle.De son côté, le ministère de la justice a défendu la loi en faisant valoir que l'interdiction était nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Selon le ministère, le problème vient du fait que les données sont "". Ajoutant que la Chine pourrait accéder à des données sur les Américains ou les espionner grâce à l'application.Pensez-vous que l'interdiction de TikTok est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?