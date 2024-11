Le Canada décide de fermer tous les bureaux de TikTok sur son territoire

Nous sommes arrivés à la conclusion que les activités menées au Canada par TikTok et ses bureaux porteraient atteinte à la sécurité nationale. Je ne suis pas en mesure d'entrer dans les détails, mais je sais que les Canadiens comprendront que le fait de dire que le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la sécurité nationale est une chose sérieuse.



Le but de la stratégie du Canada reste flou aux yeux de certains critiques

Au lieu de se focaliser sur TikTok en tant que menace, les États-Unis et le Canada feraient mieux de se doter de véritables lois sur la protection des données qui s'appliqueraient de la même manière à TikTok, Meta, Google, Apple et X. Ce que l'UE a fait est loin d'être parfait, mais il s'agit d'interdire les pires pratiques.



Les Chinois peuvent acheter toutes les informations qu'ils souhaitent sur les Américains et les Canadiens auprès des courtiers en publicité, qui se feront un plaisir de leur vendre tout ce dont ils ont besoin pour localiser les individus.



Pour que les politiciens hostiles à la réglementation se rallient à cette idée, il faudrait peut-être que quelqu'un fasse ce qui a été fait à Robert Bork et divulgue légalement un grand nombre d'informations personnelles sur les membres du Congrès et du Parlement, obtenues auprès de courtiers en données et désanonymisées.



TikTok confronté à la menace d'une interdiction dans plusieurs juridictions

Ottawa a commencé en 2023 à examiner le plan d'investissement et d'expansion de TikTok au Canada. En vertu de la législation canadienne, le gouvernement peut évaluer « les risques que les investissements étrangers font peser sur la sécurité nationale ». La loi empêche le gouvernement de révéler les détails de ces investissements. Ce travail de longue haleine a finalement conduit le gouvernement à ordonner la fermeture de TikTok au Canada ce 6 novembre 2024.Le ministre de l'innovation, François-Philippe Champagne, a expliqué que la décision de fermer les deux bureaux canadiens de TikTok (à Toronto et à Vancouver) est fondée sur des informations et des preuves apparues au cours d'un examen de la sécurité nationale, ainsi que sur les conseils de la communauté de la sécurité et du renseignement du Canada. Cela dit, ni ces informations ni les discussions avec les experts en matière de sécurité n'ont été rendues publiques.La déclaration du gouvernement canadien souligne que le gouvernement n'empêche pas les Canadiens d'accéder à l'application ou de l'utiliser pour créer du contenu, et les entreprises peuvent toujours y faire de la publicité. « La décision d'utiliser une application ou une plateforme de médias sociaux est un choix personnel », a déclaré François-Philippe Champagne. TikTok a annoncé dans la foulée son intention de faire appel de la décision devant les tribunaux canadiens.Un porte-parole de TikTok a déclaré : « la fermeture des bureaux canadiens de TikTok et la destruction de centaines d'emplois locaux bien rémunérés ne sont dans l'intérêt de personne, et c'est précisément ce que fera l'ordre de fermeture d'aujourd'hui. Nous contesterons cet ordre devant les tribunaux. La plateforme TikTok restera disponible pour que les créateurs trouvent un public et explorent de nouveaux centres d'intérêt et pour que les entreprises prospèrent ».La situation précaire de TikTok au Canada a probablement eu un impact sur la manière dont l'application y a développé d'autres services. TikTok Shop, la plateforme de commerce électronique intégré de l'entreprise pour la vente et l'achat de biens, devait être lancée au Canada avant la fin de l'année 2023, mais ce n'est toujours pas le cas. Le programme de récompenses pour les créateurs, qui permet de rémunérer les créateurs, n'a pas encore été lancé non plus.Le Canada a interdit l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement, estimant qu'elle présente un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité nationale. Jusque-là, le gouvernement canadien n'a apporté aucune preuve pour justifier ces allégations, bien que des rapports aient révélé par le passé que les employés de TikTok basés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs étrangers, notamment américains.François-Philippe Champagne a invité « les Canadiens à utiliser TikTok en gardant les yeux grands ouverts ». Il a déclaré : « il est évident que les parents et toute personne souhaitant utiliser la plateforme sociale doivent être conscients du risque ». Des critiques ont souligné que les données des utilisateurs de TikTok pourraient être obtenues par le gouvernement chinois. Toutefois, les critiques de cette mesure affirment que les applications occidentales posent les risques.La fermeture des bureaux canadiens de TikTok a été prononcée en vertu de la loi sur l'investissement au Canada, qui permet d'examiner les investissements étrangers susceptibles de nuire à la sécurité nationale du Canada. Il est peu probable que la société évoque des atteintes à la liberté dans le cadre d'un appel, car les Canadiens peuvent toujours utiliser et publier sur TikTok, mais certains critiques ont du mal à appréhender l'objectif recherché par cette mesure.Sur la toile, on peut lire notamment de nombreuses spéculations sur les raisons qui sous-tendent cette mesure. L'une d'entre elles indique : « il n'y a probablement pas un problème de liberté d'expression ou de censure. Peut-être que TikTok Canada hébergeait des espions, ou quelque chose comme ça, ou peut-être que c'est une façon détournée de pousser TikTok hors du pays plus tard, mais je ne pense pas que nous ayons des informations publiques solides ». TikTok compterait environ 15 millions d'utilisateurs actifs au Canada, ce qui correspond à une pénétration d'environ 41 % de la population. Selon eMarketer, conformément à l'usage qui en est fait ailleurs, les adultes âgés de 18 à 24 ans sont les plus engagés. Mais cette étude ne couvre pas les enfants, qui, comme nous le savons, aiment TikTok. Il s'agit d'une question controversée en soi en raison des inquiétudes concernant la santé mentale des enfants.Les législateurs américains ont allégué que « ByteDance, la société chinoise qui détient TikTok, est redevable à Pékin, qui pourrait exiger l'accès aux données des consommateurs américains de TikTok en vertu des lois chinoises sur la sécurité nationale qui obligent les organisations à contribuer à la collecte de renseignements ». ByteDance est également accusé d'avoir contribué à la mise en place du système chinois de répression de la minorité ouïghoure, du Xinjiang.ByteDance est aussi accusé d'avoir pris pour cible des manifestants à Hong Kong. Toutefois, le géant chinois nie toutes ces allégations et affirme être victime d'un acharnement visant à le forcer à céder les activités de TikTok dans plusieurs régions du monde. ByteDance et TikTok ont tenté de répondre aux préoccupations des États-Unis en stockant les données des Américains sur des serveurs locaux, mais ces mesures n'ont pas convaincu les législateurs américains.Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a mis en garde les Canadiens, y compris les adolescents, contre l'utilisation de TikTok. L'ancien directeur du SCRS, David Vigneault, a déclaré qu'il est « très clair », d'après la conception de TikTok, que « les données recueillies auprès de ses utilisateurs sont à la disposition du gouvernement chinois et de ses objectifs de collecte de données à grande échelle ». Il n'a toutefois pas apporté d'éléments justificatifs.« La plupart des gens peuvent dire : pourquoi est-ce si important pour un adolescent d'avoir ses données [sur TikTok] aujourd'hui ? Eh bien, dans cinq ans, dans dix ans, cet adolescent sera un jeune adulte, engagé dans différentes activités à travers le monde. En tant qu'individu, je dirais que je ne recommanderais absolument pas à quelqu'un d'utiliser TikTok », disait-il à l'époque. Le Canada et les États-Unis sont loin d'être les seuls à s'efforcer de contrôler TikTok L'attention portée par les gouvernements internationaux à la sécurité nationale et à TikTok a réellement débuté sous la première administration Trump, lorsque le président américain a présenté un plan visant à interdire l'application dans le pays à moins que ses activités américaines ne soient séparées et vendues à une entité américaine. TikTok a fait appel de la décision et un tribunal a bloqué le décret pris par Donald Trump pour bannir l'application chinoise.Cette année, TikTok et ByteDance ont intenté une action en justice devant un tribunal fédéral américain, cherchant à bloquer une nouvelle loi signée par le président américain Joe Biden. Cette loi donne à ByteDance jusqu'au 19 janvier 2025 pour céder la branche américaine TikTok sous peine d'interdiction. La Maison Blanche a déclaré qu'elle souhaitait que la propriété chinoise prenne fin pour des raisons de sécurité nationale, mais qu'elle ne veut pas interdire TikTok.Début novembre 2024, le gouvernement australien a annoncé une proposition visant à interdire tous les médias sociaux aux moins de 16 ans. TikTok affirme depuis longtemps que ses serveurs se trouvent en dehors de la Chine et échappent au contrôle du Parti communiste chinois, et qu'il respecte les lois en matière de protection des données et de la vie privée dans les juridictions dans lesquelles l'application opère. Mais cette argumentation ne convainc pas.Source : ministère canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision du Canada de fermer les bureaux locaux de TikTok ?Selon vous, en quoi cette mesure permet-elle de protéger la sécurité nationale du Canada ?Selon vous, pourquoi TikTok devient-il de plus en plus une application indésirable dans de nombreux pays ?TikTok pose-t-il plus de risques pour la sécurité nationale que les applications occidentales de médias sociaux ?