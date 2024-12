Les raisons évoquées par le gouvernement albanais pour fermer TikTok rappellent celles énoncées par l'Utah en octobre 2023. En effet, l'Utah a intenté une action en justice contre TikTok , alléguant que l'entreprise incitait les enfants à adopter des habitudes addictives et destructrices sur les médias sociaux.« Nous ne resterons pas les bras croisés alors que ces entreprises ne prennent pas de mesures adéquates et significatives pour protéger nos enfants. Nous tiendrons les entreprises de médias sociaux responsables par tous les moyens nécessaires », a déclaré le gouverneur de l'Etat lors d'une conférence de presse annonçant l'action en justice.Les autorités albanaises ont organisé 1 300 réunions avec les enseignants et les parents à la suite de la mort d'un adolescent poignardé à la mi-novembre par un autre adolescent après une querelle qui avait commencé sur TikTok.Le Premier ministre Edi Rama, s'exprimant lors d'une réunion avec des enseignants et des parents, a déclaré que TikTok « serait totalement fermé pour tous. ... Il n'y aura pas de TikTok en République d'Albanie ». M. Edi Rama a précisé que la fermeture commencerait dans le courant de l'année prochaine.Il n'a pas été possible de savoir précisément si TikTok disposait d'un contact en Albanie.Dans un courriel envoyé samedi en réponse à une demande de commentaires, TikTok a réclamé « une clarté urgente de la part du gouvernement albanais » sur l'affaire de l'adolescent poignardé. La société a déclaré qu'elle n'avait « trouvé aucune preuve que l'auteur ou la victime avait un compte TikTok, et de nombreux rapports ont en fait confirmé que les vidéos qui ont précédé cet incident ont été postées sur une autre plateforme, et non sur TikTok ».Les enfants constituent le groupe le plus important d'utilisateurs de TikTok en Albanie, selon les chercheurs nationaux.Les parents albanais s'inquiètent de plus en plus après avoir appris que des enfants apportaient des couteaux et d'autres objets à l'école pour les utiliser dans des querelles ou des cas d'intimidation encouragés par des histoires qu'ils ont vues sur TikTok.Les activités de TikTok en Chine, où sa société mère est basée, sont différentes, « promouvant comment mieux étudier, comment préserver la nature… et ainsi de suite », selon Edi Rama.L'Albanie est un pays trop petit pour imposer à TikTok une modification de son algorithme afin qu'il ne favorise pas « la reproduction de l'enfer sans fin du langage de la haine, de la violence, de l'intimidation et ainsi de suite », a écrit le bureau de Edi Rama dans une réponse par courriel à une demande de commentaire. Le bureau de M. Rama a déclaré qu'en Chine, TikTok « empêche les enfants d'être aspirés dans cet abîme ».Les autorités ont mis en place une série de mesures de protection dans les écoles, à commencer par une présence policière accrue, des programmes de formation et une coopération plus étroite avec les parents.Edi Rama a déclaré que l'Albanie suivrait la réaction de l'entreprise et d'autres pays à la fermeture d'un an avant de décider d'autoriser ou non l'entreprise à reprendre ses activités en Albanie.La décision du premier ministre albanais Edi Rama de fermer TikTok n'a pas fait l'unanimité.« La décision dictatoriale de fermer la plateforme de médias sociaux TikTok (...) est un acte grave contre la liberté d'expression et la démocratie », a déclaré Ina Zhupa, un législateur du principal parti d'opposition, le Parti démocratique. « Il s'agit d'un acte purement électoral et d'un abus de pouvoir visant à supprimer les libertés. » L'Albanie organise des élections législatives en 2025.La mesure d'interdiction prise par le gouvernement albanais à l'encontre de TikTok n'est pas inédite puisque aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui impose la vente forcée de TikTok à une entité américaine, ou son interdiction sur le territoire américain . Le projet de loi, intitulé "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", a été approuvé en mars 2024 par un vote bipartisan écrasant de 352 voix contre 65.Premier ministre albanaisQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mesure du gouvernement albanais crédible ou pertinente ?