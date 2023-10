L'Utah poursuit TikTok, alléguant que l'entreprise incite les enfants à adopter des habitudes addictives et destructrices sur les médias sociaux

TikTok incite les enfants à utiliser les médias sociaux pendant des heures, présente de manière erronée la sécurité de l'application et se présente de manière trompeuse comme étant indépendante de sa société mère chinoise, ByteDance, affirme l'Utah dans son action en justice.", a déclaré le gouverneur républicain Spencer Cox lors d'une conférence de presse annonçant l'action en justice, qui a été intentée devant le tribunal de l'État à Salt Lake City.L'Arkansas et l'Indiana ont intenté des actions similaires alors que la Cour suprême des États-Unis s'apprête à décider si les tentatives des États de réglementer les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, X et TikTok sont contraires à la Constitution.L'action en justice intentée par l'Utah fait état de problèmes de santé publique. Des recherches ont montré que les enfants qui passent plus de trois heures par jour sur les médias sociaux doublent leur risque de mauvaise santé mentale, notamment d'anxiété et de dépression.", a déclaré Sean Reyes, procureur général de l'Utah, lors de la conférence de presse.L'action en justice vise à obliger TikTok à modifier son "comportement destructeur" tout en imposant des amendes et des pénalités pour financer les efforts d'éducation et réparer les dommages causés aux enfants de l'Utah, a déclaré M. Reyes.", a déclaré Alex Haurek, porte-parole de TikTok, dans un communiqué envoyé par courriel.L'Utah est devenu en début d'année le premier État à adopter des lois visant à limiter l'utilisation par les enfants et les adolescents d'applications de médias sociaux telles que TikTok. Ces lois devraient entrer en vigueur l'année prochaine.Elles imposeront un couvre-feu numérique aux personnes de moins de 18 ans, exigeront que les mineurs obtiennent le consentement de leurs parents pour s'inscrire à des applications de médias sociaux et obligeront les entreprises à vérifier l'âge de tous leurs utilisateurs dans l'Utah.Elles obligent également les entreprises technologiques à donner aux parents l'accès aux comptes et aux messages privés de leurs enfants, ce qui suscite l'inquiétude de certains défenseurs de l'enfance, qui craignent que cela ne nuise davantage à la santé mentale des enfants. Selon eux, le fait de priver les enfants de leur vie privée pourrait être préjudiciable aux enfants LGBTQ+ dont les parents n'acceptent pas leur identité.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les allégations portées à l'encontre TikTok sont-elles pertinentes et justifiées ?