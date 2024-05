Les opinions sur TikTok sont partagées et varient selon l’âge et l’utilisation de l’application

TikTok et l'influence politique

Conclusion

Le président Biden a signé la loi “Protecting Americans’ Data From Foreign Adversaries Act of 2024” le 24 avril, qui exige que ByteDance vende sa participation dans TikTok dans un délai de neuf mois, sous peine de voir l’application interdite sur le territoire américain. Cette décision a été prise malgré le fait que TikTok ait affirmé qu’elle ne partagerait pas les données de ses 170 millions d’utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.De hauts responsables du renseignement américain, dont le directeur de la CIA William Burns et le directeur du FBI Christopher Wray, ont déclaré aux législateurs américains que TikTok représentait une menace pour la sécurité nationale en raison de l'accès de Pékin aux grandes quantités de données collectées par l'application. Le PDG de TikTok, Shou Chew, a déclaré devant le Congrès au printemps dernier que l'entreprise « ne promeut ni ne supprime de contenu à la demande du gouvernement chinois ».Ce qui est intéressant, c'est que le sondage ne représente pas l'opinion des Américains de moins de 18 ans, soit la grande majorité des 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis.Cependant, le débat ne se limite pas à la sécurité nationale. Environ 46% des Américains pensent que l’interdiction de TikTok constituerait une violation des droits garantis par le premier amendement, qui protège la liberté d’expression. Cette préoccupation est partagée par TikTok, qui a annoncé son intention de contester la loi sur la base des droits du premier amendement.Environ 50 % des Américains sont favorables à une interdiction de TikTok, 32 % s'y opposent et 18 % ne sont pas sûrs. Seulement 31 % des 18-34 ans se disent en faveur d'une interdiction, et 50 % s'y opposent. La plupart des Américains âgés de 35 à 54 ans (54 %) et de 55 ans et plus (60 %) se disent favorables à une interdiction de l'application.Environ 55 % des Américains pensent que ByteDance, la société mère de TikTok, utilise l'application pour influencer l'opinion publique aux États-Unis. En outre, 46 % pensent que le gouvernement chinois utilise TikTok pour espionner les Américains (16 % disent qu'ils ne pensent pas que ce soit le cas ; 37 % ne sont pas sûrs), selon le sondage Ipsos/Reuters. En outre, 58 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement chinois utilise TikTok pour influencer l'opinion publique américaine, tandis que 13 % pensent que ce n'est pas le cas et 28 % ne sont pas sûrs.La semaine dernière, avant le vote sur le projet de loi de cession ou d'interdiction de TikTok, la sénatrice Maria Cantwell (D-Wash.), présidente de la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports, a laissé entendre que TikTok et ByteDance « militaient » en faveur de l'utilisation des données et de l'IA pour espionner les Américains, y compris les journalistes qui couvrent l'entreprise. En 2022, ByteDance a déclaré avoir licencié quatre employés pour « mauvaise conduite » après avoir découvert qu'ils avaient accédé aux données de TikTok concernant plusieurs utilisateurs, dont deux journalistes.Selon le sondage Ipsos/Reuters, 90 % des adultes américains pensent que les créateurs de contenu migreraient vers d'autres plateformes si TikTok était interdit. En outre, 45 % d'entre eux craignent qu'une interdiction de TikTok ait un impact négatif sur les petites entreprises ou les artistes interprètes, et 46 % sont d'accord pour dire qu'une interdiction porterait atteinte aux droits de la liberté d'expression.Dans l'ensemble, environ 17 % des Américains disent utiliser TikTok fréquemment. Parmi les jeunes Américains (18-34 ans), 34 % disent utiliser fréquemment l'application - bien plus que les 35-54 ans (16 %) ou les 55 ans et plus (7 %).Le sondage Ipsos a été réalisé les 29 et 30 avril pour le compte de Reuters sur la base d'un échantillon représentatif de 1 022 résidents américains âgés de 18 ans ou plus. La marge d'erreur d'échantillonnage est de +/- 3,2 points de pourcentage au niveau de confiance de 95%, pour les résultats basés sur l'ensemble de l'échantillon d'adultes.La question de savoir si la Chine utilise l'application pour influencer les prochaines élections américaines, prévues pour le 5 novembre, a également fait l'objet de nombreuses discussions au Capitole. Parmi les personnes interrogées, 60 % pensent qu'il est inapproprié que les candidats politiques américains utilisent TikTok pour promouvoir leur campagne.Ironiquement, du côté du parti démocrate, le camp électoral de Joe Biden a rejoint l'application en février. Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, qui a critiqué une éventuelle interdiction, n'est pas encore présent sur l'application.Le nouveau projet de loi donne à ByteDance une date limite du 19 janvier pour céder ses actifs américains, un jour seulement avant l'investiture d'un nouveau président (ou du même président). Biden a la possibilité de prolonger le délai de trois mois s'il estime que ByteDance progresse dans la cession de l'application.L'application est omniprésente aux États-Unis. Même la campagne de réélection de Joe Biden l'utilise comme outil pour gagner des électeurs avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Le rival de Biden, le républicain Donald Trump, qui a critiqué une éventuelle interdiction et qui est le propriétaire majoritaire de la société qui exploite son application de médias sociaux Truth Social, n'a pas adhéré à l'initiative.La situation de TikTok aux États-Unis est complexe, impliquant des questions de sécurité nationale, de droits constitutionnels et d’impact économique. Alors que le gouvernement américain cherche à protéger ses citoyens contre les menaces étrangères, il doit également naviguer dans les eaux troubles des libertés civiles et de l’expression en ligne. Source : Reuters/Ipsos poll