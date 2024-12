En avril, le président américain Joe Biden a signé une loi pour tenter de remédier aux risques potentiels de TikTok en matière de sécurité nationale, notamment en raison de ses liens avec la Chine. Le ministère américain de la justice a déclaré que TikTok représentait une menace pour la sécurité nationale parce qu'elle détenait des données sensibles sur les utilisateurs américains. La plateforme a nié avoir partagé des données avec les autorités chinoises.En réponse, l'entreprise a demandé à un groupe de juges d'appel fédéraux d'annuler la loi. TikTok a fait valoir que la nouvelle loi porterait atteinte aux droits du premier amendement des 170 millions d'utilisateurs américains de l'application. Mais la cour d'appel a rejeté l'argument dans une décision rendue au début du mois. TikTok a alors déclaré qu'elle ferait appel de la décision auprès de la Cour suprême.Le 16 décembre, TikTok a demandé à la Cour suprême des États-Unis de bloquer temporairement une loi fédérale obligeant sa société mère chinoise, ByteDance, à vendre la plateforme sous peine d'interdiction. La loi sur la cession ou l'interdiction devrait entrer en vigueur le 19 janvier et l'application pourrait être bannie de l'un de ses plus grands marchés.Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a tenté d'interdire TikTok au cours de son premier mandat, mais il a depuis changé d'avis. Il a déclaré que TikTok l'avait aidé à se rapprocher des jeunes électeurs. "", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en Floride. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a également rencontré Trump en Floride, selon les médias américains.Le même jour que la demande de TikTok auprès de la cour suprême, Donald Trump a rencontré Shou Zi Chew, PDG de TikTok, dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride lundi. En vertu d'une loi adoptée au début de l'année, TikTok sera interdit s'il n'est pas vendu par sa société mère chinoise, ByteDance, avant le 19 janvier.Au cours de sa campagne électorale, Donald Trump avait promis de "sauver TikTok". Trump s'oppose à l'interdiction, bien qu'il l'ait soutenue au cours de son premier mandat, en partie parce qu'elle pourrait aider Facebook, qu'il a accusé d'avoir contribué à sa défaite aux élections de 2020. Le second mandat de Trump ne commencera toutefois pas avant son investiture, le 20 janvier, soit le lendemain de la date limite fixée par la loi.Dans sa requête auprès de la Cour suprême, soumise lundi, TikTok a demandé un "" pour l'application de l'interdiction afin de "" pour un examen par la Cour et de permettre à l'administration entrante d'"". Elle a décrit TikTok comme "" aux États-Unis et a déclaré que l'interdiction causerait "" à l'entreprise et à ses utilisateurs.Un porte-parole de la société a déclaré que les petites entreprises perdraient plus d'un milliard de dollars de revenus et que les créateurs subiraient un manque à gagner de près de 300 millions de dollars en un mois seulement si l'interdiction de TikTok était prononcée. Le représentant a également déclaré que TikTok perdrait jusqu'à 29 % de ses recettes publicitaires sur la même période après avoir perdu un tiers ou plus de ses utilisateurs.Mais la question qui se pose est : est-ce que Donald Trump "sauvera TikTok" ? Dans un premier temps, des personnes proches du président élu ont affirmé qu'il devrait empêcher l'interdiction et la vente forcée de TikTok. Si l'interdiction est promulguée avant son entrée en fonction, Donald Trump pourrait également chercher à l'abroger avec le soutien du Congrès.Mais lors d'une interview récente, Donald Trump a donné une réponse obscure. Il n'a pas dit qu'il sauverait l'application de son interdiction, mais il a semblé laisser entendre que ByteDance devrait la vendre. Il a notamment déclaré : "En réalité, ce que le juge a dit, c'est qu'il ne faut pas avoir d'entreprises chinoises. En d'autres termes, ils ont le droit de l'interdire si vous pouvez prouver que des entreprises chinoises en sont propriétaires." Ajoutant : "". La vente de TikTok à une entreprise américaine serait un moyen d'y parvenir.Pensez-vous que cette interdiction de TikTok est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?