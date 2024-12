En avril 2024, le président américain Joe Biden a signé le projet de loi qui oblige le chinois ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine sous peine d'interdiction aux États-Unis. ByteDance avait jusqu'au 19 janvier 2025, mais l'entreprise a contesté la législation devant les tribunaux. Le PDG de TikTok, Shou Chew, avait appelé ses utilisateurs à agir pour soutenir l'application face aux législateurs américains qui cherchent à l'interdire.Le 6 décembre 2024, la cour d'appel du district de Columbia a confirmé la loi obligeant la société mère de TikTok, ByteDance, à vendre la plateforme à un propriétaire non chinois, sous peine d'interdiction nationale. Ainsi, TikTok est donc proche d'une interdiction potentielle aux États-Unis après avoir perdu sa tentative de renversement de la législation visant les propriétaires chinois de l'application.Selon CNN, TikTok avait fait valoir que la loi portait atteinte à la liberté d'expression et à l'égalité de protection, mais la Cour a jugé que la loi ne violait ni le premier ni le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis. L'arrêt accorde au Congrès le pouvoir d'agir pour des raisons de sécurité nationale concernant les liens de TikTok avec la Chine. La Cour a déclaré que "".TikTok a toutefois annoncé son intention de faire appel de la décision devant la Cour suprême. Le porte-parole de l'entreprise, Michael Hughes, a déclaré : "ByteDance a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle ne vendrait pas TikTok. Si l'entreprise ne se conforme pas à la loi, les magasins d'applications et les fournisseurs d'accès à Internet américains pourraient se voir infliger de lourdes sanctions pour avoir hébergé l'application.Le président Joe Biden a signé la loi en avril, craignant que ByteDance ne partage les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois ou n'utilise l'algorithme de TikTok pour influencer les utilisateurs américains.L'action en justice intentée par TikTok en mai a fait valoir que la loi visait injustement la plateforme et ses créateurs. Tout en reconnaissant le rôle de TikTok dans la facilitation de la liberté d'expression, le tribunal a finalement soutenu l'approche étroitement ciblée du Congrès. Les juges ont déclaré que la loi abordait la question spécifique du contrôle potentiel de TikTok par la Chine et qu'elle ne supprimait pas le contenu généré par les utilisateurs.Jasmine Enberg, analyste chez Emarketer, a qualifié la décision de "" pour TikTok, mais a fait remarquer qu'un appel devant la Cour suprême pourrait changer son destin. Elle a déclaré : "".Heureusement pour TikTok et ByteDance, au cours de sa campagne électorale, Donald Trump avait promis de "sauver TikTok" . Selon des personnes proches du président élu, il devrait empêcher l'interdiction et la vente forcée de TikTok. Si l'interdiction est promulguée avant son entrée en fonction, Donald Trump pourrait également chercher à l'abroger avec le soutien du Congrès.: CNNPensez-vous que cette décision de justice est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation de TikTok ?