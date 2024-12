TikTok lutte pour son maintien sur le marché américain lucratif pour l'application

TikTok estime qu'une injonction éviterait d'énormes pertes aux parties prenantes

La position de Donald Trump sur le sujet reste floue

J'ai utilisé TikTok avec beaucoup de succès dans ma campagne. J'ai un homme qui s'appelle TikTok Jack, il a été très efficace, évidemment, parce que j'ai gagné les jeunes de 30 pour cent. Tous les républicains perdent les jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les choses changent.



La dernière fois, nous avions perdu 30 % chez les jeunes. Cette fois-ci, nous avons gagné 35 % auprès des jeunes. Et j'ai utilisé TikTok, donc je ne peux pas vraiment, vous savez, je ne peux pas totalement le détester. C'était très efficace. Mais je dirai que si vous faites cela, quelque chose d'autre va arriver et prendre sa place.



Et ce n'est peut-être pas juste. En réalité, ce que le juge a dit, c'est qu'il ne faut pas avoir d'entreprises chinoises. En d'autres termes, ils ont le droit de l'interdire si vous pouvez prouver que des entreprises chinoises en sont propriétaires. C'est ce qu'a dit le juge.



Les dirigeants de TikTok font tout ce qui est en leur pouvoir pour retarder une éventuelle interdiction qui commencerait la veille de l'entrée en fonctions de Donald Trump en janvier 2025. TikTok a déposé une motion d'urgence le 9 décembre 2024 demandant une injonction temporaire sur la loi qui exige que son propriétaire, ByteDance, vende la plateforme d'ici au 19 janvier 2025, sous peine d'être interdit aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.TikTok prévoit de faire appel à la Cour suprême pour bloquer la loi sur la base du premier amendement. En attendant, TikTok demande à la Cour de retarder l'application de la loi jusqu'à ce que la Cour suprême ait le temps d'examiner la constitutionnalité de la loi. Selon les dirigeants de la société, l'interdiction de TikTok aux États-Unis aurait un impact considérable sur les quelque 170 millions d'internautes américains qui utilisent la plateforme chaque mois.La lutte pour le maintien sur son marché américain est également devenue un combat existentiel pour TikTok. Un porte-parole de TikTok a déclaré à Ars : « TikTok est, à la base, ses 170 millions d'utilisateurs américains ». Dans sa plainte demandant une injonction d'urgence, TikTok affirme que ces utilisateurs subiraient un préjudice irréparable si la loi n'était pas interdite, et que TikTok pourrait disparaître sans eux. Une déclaration qui suscite la controverse.« Les estimations montrent que les petites entreprises sur TikTok perdraient plus d'un milliard de dollars de revenus et que les créateurs subiraient un manque à gagner de près de 300 millions de dollars en un mois seulement si l'interdiction de TikTok n'était pas arrêtée », a déclaré le porte-parole de TikTok.Dans la plainte déposée au tribunal, TikTok a également déclaré que l'application perdrait environ 29 % de ses recettes publicitaires en seulement un mois après avoir perdu un tiers ou plus de ses utilisateurs. Cette estimation souligne l'importance du marché américain pour les activités mondiales de TikTok.TikTok affirme que la loi obligeant ByteDance à céder l'activité américaine de l'application viole le premier amendement de la constitution, mais a perdu son combat juridique. Selon l'application, l'octroi de l'injonction temporaire garantirait que « TikTok et les entreprises américaines ne subissent pas de dommages irréparables du fait d'une interdiction temporaire si la Cour suprême des États-Unis annule la loi ou si Donald Trump décide de ne pas l'appliquer ».Entre-temps, selon TikTok , les États-Unis ne seraient pas confrontés à une « menace imminente » de préjudice, car ils ont déjà fait traîner « arbitrairement » la mise en œuvre de la loi en fixant un délai de 270 jours avant de l'appliquer. Les États-Unis se disent prêts à s'opposer à l'injonction. Dans une lettre, le ministère américain de la Justice (DOJ) a expliqué que « la Cour avait déjà définitivement rejeté les revendications constitutionnelles des requérants ».Le ministère américain de la Justice ajouté qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la procédure avant de rejeter la demande injonction. Si le tribunal rejette la demande d'injonction, TikTok a déclaré qu'il prévoit de demander immédiatement une injonction à la Cour suprême des États-Unis. C'est en partie pour cette raison que TikTok souhaite que le tribunal de première instance accorde cette injonction, par respect pour la juridiction supérieure.TikTok affirme : « à moins que cette Cour n'accorde une mesure provisoire, la Cour suprême sera contrainte de résoudre une demande d'injonction d'urgence sur cette question constitutionnelle importante dans quelques semaines seulement (et pendant les vacances, qui plus est) ». Le DOJ, quant à lui, a fait valoir que c'est précisément la raison pour laquelle le tribunal de première instance devrait rapidement rejeter la demande d'injonction de TikTok.« Une décision rapide de cette Cour rejetant les requêtes des pétitionnaires, sans attendre la réponse du gouvernement, serait appropriée pour maximiser le temps disponible pour l'examen des soumissions des pétitionnaires par la Cour suprême », indique le DOJ.Le réseau social a prévenu qu’une interdiction américaine aurait non seulement un impact sur les utilisateurs américains de TikTok, mais aussi sur « des dizaines de millions » d’utilisateurs dans le monde dont le service pourrait être interrompu si TikTok devait couper les utilisateurs américains. Et une fois que TikTok aura perdu ces utilisateurs, il est impossible de savoir s’ils reviendront un jour, même si TikTok remporte une bataille juridique qui s’éternise.Pour les utilisateurs de TikTok, une injonction accordée à ce stade offrirait une lueur d’espoir quant à la survie de TikTok en tant que plateforme privilégiée pour la liberté d’expression et source irremplaçable de revenus. Mais pour TikTok, l’injonction serait probablement un tremplin, car le chemin le plus rapide pour assurer son avenir semble consister de plus en plus à faire appel à Donald Trump. Donald Trump a donné une réponse obscure à la question de Kristen Welker, de la chaîne NBC, qui lui demandait s'il protégerait TikTok contre une interdiction lors de l'interview Meet the Press. Il n'a pas dit qu'il sauverait TikTok d'une interdiction, mais il a semblé laisser entendre que ByteDance devrait la vendre.Kristen Welker a demandé à Donald Trump ce qu'il comptait faire après l'échec de l'appel de ByteDance : « un tribunal fédéral a confirmé une loi qui pourrait entraîner l'interdiction de TikTok. Vous avez dit que vous alliez sauver TikTok dès votre entrée en fonction. Allez-vous prendre des mesures pour le protéger ? ».Donald Trump a fait l'éloge de l'utilisation de TikTok par sa campagne avant de détourner la question. Sa position est floue depuis qu'il a commencé à se positionner à l'opposé du soutien de l'administration Biden en faveur d'une interdiction, une mesure qu'il avait préconisée lors de son dernier mandat :Au cours des derniers mois, il a notamment diffusé une vidéo intitulée « Truth Social », dans laquelle il exhorte les personnes qui « veulent sauver TikTok » à voter pour lui. En mars 2024, il a déclaré à CNBC que se débarrasser de la plateforme chinoise ne profiterait qu'à Facebook, qu'il a qualifié « d'ennemi du peuple ».Quel est votre avis sur le sujet ?