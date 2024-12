I’m going to file a lawsuit challenging the TikTok ban on Constitutional grounds.



Don’t be fooled — the TikTok ban is not about China harvesting your data. That's a smoke screen. Intelligence agencies from lots of countries, especially ours, are harvesting your data from… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 26, 2024

Les mesures américaines contre TikTok sous l’administration Trump

Les restrictions internationales : exemples de la France et du Canada

En revanche, des figures telles que Robert F. Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard mettent en avant les enjeux de liberté d'expression et critiquent les efforts législatifs comme des atteintes aux droits constitutionnels. Paradoxalement, plusieurs membres influents de l'équipe Trump, comme JD Vance et Mehmet Oz, sont eux-mêmes des utilisateurs actifs de TikTok. La position ambiguë de Donald Trump ajoute à la confusion : bien qu’il ait qualifié TikTok de menace en 2020 et envisagé une interdiction, il a récemment exprimé un soutien inattendu, affirmant vouloir « sauver TikTok en Amérique ».Ce débat illustre un clivage idéologique au sein de l'administration et des conservateurs américains, entre préoccupations sécuritaires et défense des libertés individuelles. Voici une reformulation du texte :John Ratcliffe, choisi par Trump pour diriger la CIA et auteur du projet 2025, a affirmé en 2022, lors d’une interview à Fox Business, que TikTok représentait une « menace pour la sécurité nationale ». Ratcliffe, qui doit encore être confirmé par le Sénat, a partagé l'opinion de l'animateur de l’émission selon lequel les États-Unis devraient « expulser » l’application chinoise. Ce point de vue est soutenu par de nombreux alliés de Trump qui estiment que le gouvernement chinois exerce une influence sur les utilisateurs américains, bien que TikTok ait nié ces accusations. Les partisans de l’interdiction de TikTok affirment également que la plateforme permet au gouvernement chinois de recueillir des données sur les Américains, tandis que les défenseurs de l'application rétorquent que ces données sont collectées de toute façon, indépendamment de TikTok.Bien que certains membres de l'administration Trump aient plaidé pour l'interdiction de TikTok, d’autres, tels que le vice-président élu JD Vance, devenu une star de TikTok avec plus de 2 millions d'abonnés, et l'attachée de presse Karoline Leavitt, bien qu'elle ait seulement posté une vidéo mais ayant 36 000 abonnés, ont pris position contre cette interdiction. En décembre, Leavitt a expliqué sur Fox Business que TikTok était « le fléau de notre société actuelle », soulignant que la plateforme était utilisée par la majorité des jeunes Américains comme source d'informations et critiquant son impact sur la curiosité intellectuelle et les idéologies des jeunes, en lien avec le Parti communiste chinois (PCC).De son côté, Sebastian Gorka, animateur de Newsmax et futur assistant adjoint du président, a qualifié TikTok d'« instrument du PCC », soulignant qu'il servait à collecter et exploiter des données personnelles, y compris celles des enfants, au profit du plus grand régime communiste du monde. Il a indiqué que la majorité des opinions en faveur de l'interdiction venaient de la droite.Enfin, des figures telles que Tulsi Gabbard et Robert F. Kennedy Jr, qui doivent rejoindre l'administration Trump après la confirmation par le Sénat, ont critiqué les efforts législatifs pour contraindre la vente ou interdire TikTok. Gabbard et Kennedy ont dénoncé l'idée d'une interdiction, Kennedy affirmant sur X que celle-ci n’avait rien à voir avec la collecte de données par la Chine, mais était plutôt un « écran de fumée ». Selon lui, le Congrès et l’administration ne comprenaient pas que TikTok était un outil entrepreneurial pour des milliers de jeunes Américains et que, contrairement à ce qui est souvent dit, l’entreprise n’était pas majoritairement détenue par des Chinois.Le 7 août 2020, le président américain Donald Trump a signé des décrets interdisant les transactions des entreprises américaines avec TikTok , applications respectivement détenues par Tencent Holdings et ByteDance. Selon le décret visant TikTok, l'application collecte une grande quantité de données sensibles , telles que les historiques de navigation, les données de localisation et d'autres informations personnelles. Ces informations pourraient, selon les autorités américaines, être exploitées par le Parti communiste chinois à des fins d’espionnage ou de chantage. Un argument similaire était avancé pour WeChat, avec une inquiétude supplémentaire concernant la surveillance des citoyens chinois visitant les États-Unis.Le ministère chinois des Affaires étrangères a vivement réagi, qualifiant ces décisions d’atteintes aux droits légitimes des entreprises chinoises et avertissant que les États-Unis devraient assumer les conséquences de leurs actes. Les décrets ont rapidement fait l'objet de recours en justice. En octobre 2020, le juge fédéral Carl Nichols, basé à Washington, a bloqué le décret visant TikTok, estimant qu’il dépassait les limites de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Une décision similaire a été rendue par un juge de Pennsylvanie en faveur de trois créateurs de TikTok, qui invoquaient des pertes économiques significatives en cas d’interdiction. Ces injonctions ont forcé l’administration Trump à suspendre temporairement l'interdiction.Malgré ces revers judiciaires, l’administration américaine a maintenu que l’interdiction de TikTok était justifiée par des raisons de sécurité nationale. En parallèle, TikTok a intenté une action en justice pour contester ces mesures. En mars 2024, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui pourrait bloquer TikTok aux États-Unis. Cette législation oblige ByteDance à se séparer de TikTok dans un délai de 165 jours sous peine de suspension de l'application. Bien que certains législateurs aient affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction, TikTok a dénoncé un processus opaque et a mis en avant son impact potentiel sur les petites entreprises et les utilisateurs.Jake Sullivan, conseiller en sécurité nationale de Joe Biden, a souligné que la priorité était de garantir que TikTok reste sous contrôle américain pour protéger les données des citoyens. Toutefois, la plateforme reste menacée d’une interdiction si ByteDance ne cède pas ses parts à une entité américaine.Ironiquement, en juin 2024, Donald Trump, pourtant initiateur des mesures contre TikTok, a créé un compte sur la plateforme, accumulant rapidement des millions d'abonnés. Pendant sa campagne électorale, il a promis de « sauver TikTok » et de garantir son maintien aux États-Unis. En avril 2024, Joe Biden a signé un projet de loi imposant la vente de TikTok à une entreprise américaine, mais ByteDance a déposé un recours pour contester cette décision.TikTok est souvent critiqué pour la quantité de données qu’il collecte, notamment les informations personnelles, les historiques de navigation, les frappes au clavier et même des données biométriques comme les empreintes faciales et vocales. Selon des experts en cybersécurité, ces pratiques permettent à la plateforme de personnaliser le contenu, mais soulèvent également des questions sur la confidentialité des utilisateurs.Cette année, la France a interdit TikTok en Nouvelle-Calédonie à la suite de manifestations indépendantistes qui auraient été organisées via l'application. Cette mesure a été mise en œuvre dans le cadre d'un état d'urgence et illustre les tensions géopolitiques entourant les plateformes numériques. Au Canada, le gouvernement a ordonné la fermeture des bureaux de TikTok , invoquant des risques pour la sécurité nationale. Bien que l’application reste accessible aux utilisateurs, TikTok a dénoncé une mesure injustifiée et a annoncé son intention de contester la décision en justice.La situation autour de TikTok met en lumière les enjeux de souveraineté numérique et de sécurité nationale. Alors que certains pays cherchent à encadrer ou interdire son usage, d'autres appellent à une régulation plus équilibrée. TikTok reste une plateforme influente, mais son avenir dans plusieurs régions du monde demeure incertain face aux pressions politiques et judiciaires.La question de TikTok au sein de l'administration Trump met en lumière des tensions internes entre des préoccupations stratégiques et idéologiques divergentes. Ce débat soulève des enjeux complexes, notamment en matière de sécurité nationale, de souveraineté numérique, et de liberté d'expression, reflétant des clivages non seulement politiques, mais aussi générationnels et culturels.D'un côté, les partisans d'une interdiction totale justifient leur position par les risques présumés d'espionnage et d'influence étrangère, soulignant que TikTok, en tant qu'entreprise chinoise, pourrait être soumise à des pressions du gouvernement chinois. Cette posture s'inscrit dans une logique sécuritaire qui cherche à limiter les vecteurs d'influence étrangère sur les infrastructures numériques américaines.De l'autre, les opposants à cette interdiction soulignent les implications sur les droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression et d'accès à l'information. Cette position met en évidence un dilemme éthique : la protection de la souveraineté numérique peut-elle justifier des restrictions potentiellement liberticides ? La position ambiguë de Donald Trump illustre les contradictions inhérentes à ce débat. Sa tentative d’interdire TikTok en 2020, annulée par les tribunaux, contraste avec son récent positionnement en faveur de l’application, alimentant une impression de calcul politique opportuniste. De plus, son propre engagement sur TikTok reflète une reconnaissance implicite de la puissance de la plateforme en tant qu'outil de communication et de mobilisation.Enfin, cette controverse souligne un défi plus large auquel les démocraties modernes sont confrontées : trouver un équilibre entre la régulation des technologies étrangères perçues comme menaçantes et la préservation des valeurs démocratiques fondamentales. Plutôt que de se concentrer sur une interdiction unilatérale, une réponse plus nuancée pourrait impliquer des cadres réglementaires robustes pour encadrer les activités des plateformes numériques, tout en protégeant les libertés individuelles et en favorisant une souveraineté technologique accrue.Sources : John Ratcliffe, Trump's choice to head the CIA in an interview with Fox Business, Robert F. Kennedy Jr., Trump’s choice for health and human services secretary, who has over 3 million followers on TikTokL'interdiction de TikTok menace-t-elle la liberté d’expression ?L’argument de la sécurité nationale est-il valable ou s'agit-il principalement d'une réponse politique ?Une régulation stricte de TikTok pourrait-elle être une solution plus équilibrée ?L’opposition à l’interdiction reflète-t-elle des enjeux plus larges de gouvernance technologique ?