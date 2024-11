La loi sur la sécurité en ligne, qui empêchera les Australiens de moins de 16 ans d'accéder aux plateformes en ligne, s'appliquera à YouTube et Roblox et s'étendra même au PlayStation Network

L'objectif unique ou principal du service est de permettre une interaction sociale en ligne entre deux ou plusieurs utilisateurs finaux ; Le service permet aux utilisateurs finaux de se lier ou d'interagir avec une partie ou la totalité des autres utilisateurs finaux ; Le service permet aux utilisateurs finaux de publier du matériel sur le service.

Au début du mois de novembre 2024, l'Australie a proposé une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans , une mesure unique au monde. L'interdiction pour les moins de 16 ans concernerait Instagram, TikTok, Facebook et X. Le gouvernement invoque les risques pour la santé mentale et physique, le premier ministre déclarant : "les médias sociaux nuisent à nos enfants et j'ai décidé d'y mettre un terme". L'interdiction pourrait commencer dès l'année 2025.Récemment, des informations supplémentaires sur la loi relative à la sécurité en ligne qui empêchera les Australiens de moins de 16 ans d'accéder aux plateformes en ligne ont fuité. Il semble que cette loi s'appliquera également à des sites tels que YouTube et Roblox et, par définition, s'étendra même au PlayStation Network et au Xbox Live.La définition d'un service de média social au sens de la loi sur la sécurité en ligne serait :Par définition, tout réseau de jeu en ligne tel que Fortnite, Roblox ou PlayStation Network/Xbox Live répondrait à ces critères car ils existent pour permettre une interaction sociale en ligne entre deux ou plusieurs utilisateurs finaux, pour permettre aux gens d'interagir et, dans la plupart des cas, pour permettre la publication de matériel sur le service.Cette mesure ne devrait pas être mise en œuvre avant un bon moment (plus de 12 mois) et il sera évidemment difficile de la contrôler, mais si elle s'étend aussi loin, elle changera totalement la structure de ces plateformes en ligne pour les grandes entreprises australiennes.Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?