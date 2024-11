Seems like a backdoor way to control access to the Internet by all Australians https://t.co/694yCzWOaB — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

Début novembre 2024, l'Australie a proposé une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans , une mesure unique au monde qui pourrait commencer dès l'année prochaine. L'interdiction concernerait principalement les plateformes Instagram, TikTok, Facebook et X. Le gouvernement a notamment invoqué les risques pour la santé mentale et physique, le premier ministre australien déclarant : "".Mais Elon Musk a dénoncé la proposition de loi du gouvernement australien qui interdirait l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Le propriétaire de la plateforme X, Elon Musk, a réagi à l'annonce de ces plans en suggérant que l'initiative pourrait conduire à un contrôle gouvernemental de l'accès en ligne dans le pays, à la suite de précédents différends avec les autorités.Il s'est rendu sur sa plateforme de médias sociaux pour déclarer : "".Le Premier ministre Anthony Albanese, qui mène la charge contre les plateformes de médias sociaux, a décrit le projet de loi comme essentiel pour protéger les jeunes et comme une offensive contre les applications afin qu'elles prennent des mesures urgentes. "", a-t-il déclaré.Ces plans représentent certains des contrôles les plus stricts mis en place par un pays à travers le monde, avec des amendes potentielles allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32 millions de dollars) pour les plates-formes qui ne respectent pas le cadre. L'administration du parti travailliste de centre-gauche a l'intention de tester un vaste système de vérification de l'âge qui pourrait inclure des données biométriques ou des pièces d'identité gouvernementales afin de mettre en œuvre cette politique stricte.Il est important de noter qu'il n'y aura pas de possibilité de déroger à l'interdiction avec le consentement des parents et qu'il n'y aura pas d'exemption pour les comptes préexistants en ligne. Anthony Albanese a expliqué que les jeunes pourraient toujours accéder à des services tels que la messagerie, les jeux, l'éducation et l'assistance sanitaire, ainsi qu'à Google Classroom et YouTube.Le gouvernement estime que ces mesures sont nécessaires pour lutter contre l'utilisation excessive des médias sociaux et les risques pour la santé physique et mentale qu'elle entraîne. En particulier, l'attention a été attirée sur les dangers des représentations néfastes de l'image corporelle pour les filles et des idéaux misogynes visant les garçons.Le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartisan, y compris du parti libéral d'opposition, tandis que d'autres représentants ont demandé plus de détails sur la manière dont les propositions fonctionneraient.Les plateformes en ligne telles que Facebook et Instagram de Meta, TikTok de ByteDance et X de Musk s'opposeront très probablement à la législation, qui leur donnerait 12 mois pour mettre en œuvre les changements requis.Des militants, notamment des groupes de défense des droits numériques et des universitaires, ont averti le gouvernement que la loi pourrait pousser les adolescents vers des espaces en ligne dangereux et qu'elle ne tenait pas compte du rôle complexe que jouent les médias sociaux dans la vie des jeunes d'aujourd'hui.Pensez-vous que la réaction d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette proposition de loi ?