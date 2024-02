La position officielle de Meta sur le sujet

Les médias sociaux, une menace pour la santé mentale

Équilibre délicat entre protéger les jeunes en ligne et respecter la liberté d'expression

Meta, la société mère d'Instagram et de Facebook, s'oppose à la législation, craignant des problèmes de confidentialité. Le projet de loi vise les plateformes avec des fonctionnalités addictives, excluant les services de messagerie. Les entreprises doivent supprimer définitivement les données des comptes résiliés, et les parents peuvent engager des poursuites civiles en cas de non-respect. D'autres États américains envisagent des réglementations similaires, suivant l'exemple de l'Utah en 2023.Le mois dernier, DeSantis avait exprimé des préoccupations concernant une possible violation du droit à la vie privée. Ce mois, il a informé la presse qu'il n'avait pas encore examiné la version finale du projet de loi, soulignant sa conviction que les médias sociaux sont préjudiciables aux enfants. Il a ajouté que les parents pouvaient superviser et exprimé sa méfiance envers une politique contournant leur autorité, soulignant la nécessité de trouver un équilibre.La Chambre des représentants de Floride a adopté la mesure par 108 voix contre 7, peu de temps après l'approbation finale du Sénat. Les partisans estiment que la loi protégerait les enfants des effets néfastes des médias sociaux, tandis que les opposants affirment qu'elle enfreint le premier amendement en laissant aux parents, et non au gouvernement, le pouvoir de décision sur la présence en ligne de leurs enfants.Le projet de loi ne cite aucune plateforme de médias sociaux en particulier, mais précise qu'il vise les sites de médias sociaux qui favorisent le « défilement infini », affichent des mesures de réaction telles que les mentions « j'aime », proposent des vidéos en lecture automatique, des flux en direct et des notifications « push ». Les sites web et les applications dont la fonction principale est l'envoi de courriels, de messages ou de textes entre un expéditeur et un destinataire particuliers seraient exemptés.Paul Renner, président de la Chambre des représentants de Floride, a déclaré que les législateurs avaient élaboré cette mesure pour répondre aux inquiétudes concernant d'éventuelles violations du droit à la vie privée. « Nous avons répondu aux préoccupations constitutionnelles en limitant le champ d'application du projet de loi aux fonctions addictives, en ajoutant des dispositions d'anonymat renforcées au processus de vérification de l'âge afin de protéger les données des utilisateurs, et en incorporant des sanctions significatives pour tenir les grandes entreprises technologiques responsables », a déclaré Renner, un républicain, sur la plateforme de médias sociaux X jeudi.Le projet de loi exigerait des entreprises de médias sociaux qu'elles suppriment définitivement les informations personnelles collectées sur les comptes résiliés et permettrait aux parents d'engager des poursuites civiles contre celles qui ne le feraient pas. En mars 2023, l'Utah est devenu le premier État américain à adopter des lois réglementant l'accès des enfants aux médias sociaux, suivi par d'autres États tels que l'Arkansas, la Louisiane, l'Ohio et le Texas, selon une analyse législative préparée pour le projet de loi de la Floride. L'analyse indique que de nombreux autres États envisagent d'adopter des réglementations similaires.Ma fille avait 12 ans lorsque nous lui avons offert son premier téléphone. La décision n'a pas été facile à prendre et je me suis demandé si c'était le bon moment. En tant qu'ancienne enseignante, conseillère auprès du procureur général d'un État et aujourd'hui cadre chez Meta, j'ai consacré ma carrière à la protection des enfants en ligne. On pourrait penser que j'ai confiance dans les règles et les garde-fous à mettre en place pour ma fille, mais je m'inquiétais quand même.Il est difficile d'être parent. Les parents ont toujours eu le souci constant de savoir comment leurs enfants se comportaient à l'école, dans la cour de récréation, sur le terrain de sport, mais la génération actuelle de parents doit naviguer dans un tout nouveau monde avec leurs enfants : leur vie en ligne. « Je pense à ces défis tous les jours lorsque nous travaillons à développer des expériences sûres et positives pour les jeunes sur des applications comme Instagram, et lorsque nous cherchons à simplifier les choses pour les parents », Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité.Les parents veulent s'impliquer dans la vie en ligne de leurs adolescents, et une étude récente de Pew suggère que 81 % des adultes américains sont favorables à l'obligation d'obtenir le consentement des parents pour que les adolescents puissent créer un compte sur les médias sociaux. Mais la technologie est en constante évolution et il peut sembler impossible de se tenir au courant de toutes les applications utilisées par les adolescents. En tant qu'industrie, nous devrions collaborer avec les législateurs pour créer des moyens simples et efficaces permettant aux parents de superviser les expériences en ligne de leurs adolescents.Les entreprises technologiques développent des expériences distinctes et adaptées à l'âge des adolescents, tandis que les législateurs envisagent de nouvelles lois destinées à protéger leur sécurité et leur vie privée en ligne. La législation est nécessaire pour que toutes les applications utilisées par les adolescents soient soumises aux mêmes normes. Mais ce qui se passe est bien plus compliqué que cela.Les États américains adoptent une mosaïque de lois différentes, dont beaucoup exigent que les adolescents (d'âges divers) obtiennent l'autorisation de leurs parents pour utiliser certaines applications, et que tout le monde vérifie son âge pour y accéder. Les adolescents passent d'un site web à l'autre et d'une application à l'autre, et les lois sur les médias sociaux qui imposent des normes différentes d'un État à l'autre signifient que les adolescents ne sont pas protégés de la même manière.En quoi cela concerne-t-il les parents ? Si les lois sont adoptées telles quelles, chaque fois que votre enfant voudra s'inscrire à une application (en supposant que l'application respecte les règles), vous devrez passer par différentes méthodes pour vous inscrire, fournir vos informations d'identification potentiellement sensibles et celles de votre enfant à des applications dont les pratiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée ne sont pas uniformes, et répéter ce processus à maintes reprises.Il existe une meilleure solution. Les parents doivent approuver les téléchargements d'applications de leurs enfants, et nous soutenons la législation fédérale qui exige que les magasins d'applications obtiennent l'accord des parents lorsque leurs enfants de moins de 16 ans téléchargent des applications. Avec cette solution, lorsqu'un adolescent souhaite télécharger une application, les magasins d'applications seraient tenus d'en informer ses parents, de la même manière que les parents sont informés lorsque leur enfant tente d'effectuer un achat. Les parents peuvent décider d'approuver ou non le téléchargement. Ils peuvent également vérifier l'âge de leur enfant lors de la configuration du téléphone, ce qui évite à chacun de devoir vérifier son âge plusieurs fois dans plusieurs applications.Les parents peuvent ainsi superviser et approuver l'activité en ligne de leur enfant en un seul endroit. Ils peuvent s'assurer que leurs enfants n'accèdent pas à des contenus ou à des applications pour adultes, ou à des applications qu'ils ne veulent tout simplement pas qu'ils utilisent. Et lorsque des applications comme la nôtre proposent des fonctionnalités et des paramètres adaptés à l'âge, les parents peuvent s'assurer que leurs enfants les utilisent.Cette solution permet également de préserver la vie privée. En vérifiant l'âge d'un adolescent sur l'app store, les applications individuelles ne seraient pas tenues de collecter des informations d'identification potentiellement sensibles. Les applications n'auraient besoin que de l'âge indiqué par l'app store pour s'assurer que les adolescents sont placés dans des expériences adaptées à leur groupe d'âge. Les parents et les adolescents n'auront pas besoin de fournir aux centaines d'applications utilisées par leurs enfants des informations sensibles telles que des pièces d'identité gouvernementales.La meilleure façon d'aider les parents et les jeunes est d'adopter une solution simple, applicable à l'ensemble du secteur, dans laquelle toutes les applications sont soumises à des normes identiques et cohérentes.En 2019, des chercheurs de l'Université d'État du Michigan ont publié les résultats d'une étude mettant en évidence que l'usage excessif de médias tels que Facebook peut entraîner des troubles comportementaux et altérer la prise de décision des utilisateurs. Le chirurgien général des États-Unis a récemment averti que les médias sociaux représentent un véritable risque pour la santé mentale des enfants et des adolescents en raison de l'impact sur leur cerveau résultant du temps passé à les utiliser.Le Dr Vivek Murthy, chirurgien général, a déclaré que les adolescents utilisant les médias sociaux pendant plus de trois heures par jour présentent deux fois plus de risques de souffrir de dépression et d'anxiété. Cette préoccupation est accentuée par le fait que les enfants utilisent en moyenne trois heures et demie par jour les médias sociaux, selon Murthy.Selon un avis, 95 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans utilisent une application de médias sociaux, avec plus d'un tiers les utilisant « presque constamment ». L'avis souligne que les médias sociaux peuvent contribuer à des problèmes tels que l'insatisfaction corporelle, les troubles alimentaires, les comparaisons sociales et le manque d'estime de soi, en particulier chez les adolescentes.Linus Torvalds considère les médias sociaux comme une maladie propageant des contenus nuisibles en ligne et préconise la suppression de l'anonymat. Jonathan Haidt, psychologue social à l'école de commerce de l'université de New York, estime que les réseaux sociaux ont rendu les individus « exceptionnellement stupides » , affirmant dans un article d'avril dans The Atlantic que les grandes plateformes de réseaux sociaux ont involontairement sapé la confiance, la croyance dans les institutions et les récits partagés qui maintenaient la cohésion d'une démocratie diversifiée et séculaire.Des documents internes de Facebook révèlent une stratégie visant à considérer les enfants de 10 à 12 ans comme une « richesse inexploitée » et à les attirer sur la plateforme. En 2021, le Wall Street Journal (WSJ) a obtenu ces documents, démontrant comment l'entreprise envisageait d'exploiter les préadolescents en les considérant comme un potentiel inexploité. Facebook avait l'intention de tirer parti des rendez-vous de jeu pour inciter davantage d'enfants à utiliser l'application Messenger Kids.Une équipe spéciale de Facebook s'est penchée sur la monétisation des enfants, les considérant comme un « public précieux, mais inexploité » dans un document. Un autre document de mars 2021 révèle que Facebook éprouve des difficultés à atteindre une pénétration globale chez les adolescents, avec un ralentissement de l'acquisition d'utilisateurs adolescents. La concurrence avec des applications comme Snapchat et TikTok, populaires chez les adolescents, est soulignée comme un défi majeur.Les recherches internes de Facebook indiquent une baisse de 19 % des adolescents utilisant la plateforme chaque jour au cours des deux dernières années. Les enfants considèrent Facebook comme destiné aux personnes âgées, avec une prévision interne de chute d'environ 45 % de l'audience adolescente d'ici 2023. Les efforts de l'équipe visaient à encourager les enfants à utiliser Messenger Kids lorsqu'ils sont avec leurs amis.Le modèle économique de Facebook, centré sur la publicité, dépend du suivi intensif des utilisateurs pour créer des profils de comportement utilisés pour cibler les publicités. Bien que la loi fédérale interdise la collecte de données pour les moins de 13 ans, Facebook a cherché à convaincre les enfants d'utiliser ses services dès qu'ils sont en âge d'être suivis. Suite à la publication du rapport par le WSJ, Facebook a nié les allégations, qualifiant le rapport de tentative pour nuire à l'entreprise. La société a affirmé que le langage utilisé autour des playdates était mal formulé et faisait partie de la recherche visant à améliorer l'expérience des familles avec l'application Messenger Kids.L'approbation par les républicains en Floride du projet de loi interdisant l'accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans suscite des interrogations sur l'équilibre entre la protection des enfants en ligne et la liberté d'expression. D'un côté, la préoccupation légitime de protéger la santé mentale des jeunes face aux risques des médias sociaux est mise en avant, arguant que l'usage excessif peut contribuer à des problèmes tels que l'anxiété et la dépression.Cependant, l'opposition à cette législation émanant de Facebook, la société mère d'Instagram, soulève des préoccupations, notamment en ce qui concerne la violation potentielle du droit à la vie privée et la remise en question de la liberté des parents de prendre des décisions pour leurs enfants. La position de Facebook met en lumière le défi délicat de réguler l'accès des mineurs aux médias sociaux tout en préservant les droits individuels.D'autre part, l'implication du gouverneur républicain Ron DeSantis, qui n'a pas encore examiné la version finale du projet de loi, souligne des inquiétudes concernant la politique contournant l'autorité parentale. Le besoin de trouver un équilibre entre la protection des enfants et le respect des droits parentaux est crucial pour garantir une législation éclairée et éthique.En fin de compte, l'adoption de telles lois reflète la préoccupation croissante à l'égard des effets néfastes des médias sociaux sur les jeunes, mais la réponse doit être mesurée pour éviter toute restriction excessive de la liberté d'expression et pour respecter la capacité des parents à guider l'usage des médias sociaux par leurs enfants.Sources : Florida House of Representatives, Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre point de vue sur la position de Facebook qui s'oppose à la législation en raison de craintes liées à la confidentialité ? Considérez-vous cela comme une fuite en avant ou une réaction justifiée ?