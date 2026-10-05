En avril 2018, il a été révélé que Cambridge Analytica a payé pour obtenir des données Facebook collectées par un chercheur via une application quil a baptisée « thisisyourdigitallife ». Contre 4 $, les internautes étaient invités à se connecter avec leurs identifiants Facebook et à répondre à une série de questions. Ils étaient plus de 270 000 à se livrer à cet exercice qui a eu un impact sur plus de 87 millions dutilisateurs Facebook. Autant de données que Cambridge Analytica a utilisées pour faire du profilage et tenter dinfluencer le courant politique aux États-Unis. Si Facebook a été pris dans la tourmente, multipliant les mea culpa ainsi que les changements dans lutilisation de ses outils, Cambridge Analytica na pas pour autant été épargné. Un mois plus tard, Cambridge Analytica et sa société mère, SCL Group, ont décidé de fermer leurs portes.
Malgré ça, fin septembre, un jury du Nouveau-Mexique a jugé Facebook responsable d'avoir trompé ses utilisateurs sur les mesures de protection de la vie privée mises en place sur la plateforme. Le jury a constaté plus de 43 millions d'infractions à la loi de l'État sur la protection des consommateurs. Il appartient désormais au juge de déterminer le montant que l'entreprise devra payer, les avocats représentant l'État réclamant la sanction maximale de 5 000 dollars par infraction. Le procès portait sur des accusations selon lesquelles Facebook aurait trompé ses utilisateurs au sujet d'une fuite de données liée à Cambridge Analytica. Facebook conteste ce verdict et continuera à se défendre.
Récemment, l'État du Nouveau-Mexique a demandé à un juge d'ordonner à Meta Platforms de verser entre 35 et 40 milliards de dollars d'amendes après qu'un jury a estimé que l'entreprise avait induit les consommateurs en erreur concernant la confidentialité de leurs données sur Facebook, dans une affaire liée au scandale Cambridge Analytica. Les avocats du Nouveau-Mexique ont formulé cette demande lors dune audience dans le cadre dun procès intenté à la suite des révélations selon lesquelles le cabinet de conseil politique britannique, qui avait travaillé sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, avait collecté les données personnelles de pas moins de 87 millions dutilisateurs de Facebook par le biais dune application tierce, sans leur consentement.
Le jury avait rendu son verdict le 25 septembre. Le juge Francis Mathew, qui a présidé le procès à Santa Fe, décidera du montant des sanctions financières que Meta devra payer. Lors de laudience, les avocats de Meta et de lÉtat du Nouveau-Mexique se sont affrontés sur le montant approprié à fixer, Meta faisant valoir que les sanctions réclamées par lÉtat ne correspondaient pas au comportement sur lequel celui-ci avait axé son argumentation lors du procès. « Eh bien, lorsque les parties décident daller au procès, elles prennent un risque », a déclaré Mathew. « Elles doivent accepter les conséquences de leur décision daller au procès, nest-ce pas ? »
La plainte, déposée en 2021, reprochait à Meta davoir menti aux utilisateurs de Facebook de lÉtat concernant lidentité des personnes ayant accès à leurs données, la manière dont lentreprise traitait les discours de haine et les fausses informations publiées sur la plateforme, ainsi que dautres politiques internes. Lentreprise savait que des tiers disposaient dun large accès aux données personnelles des utilisateurs et tolérait les discours de haine ou autres contenus préjudiciables lorsque cela profitait à ses résultats financiers, a affirmé lÉtat.
Les jurés ont examiné 29 déclarations faites par lentreprise et ses dirigeants sur ces questions et ont jugé que 26 dentre elles étaient trompeuses. Ils ont estimé que lentreprise avait commis plus de 43 millions dinfractions aux lois de protection des consommateurs du Nouveau-Mexique, en se basant sur le nombre dutilisateurs de Facebook ou de résidents du Nouveau-Mexique qui constituaient le public visé par chaque déclaration trompeuse.
Les avocats de Meta avaient fait valoir lors du procès que ces déclarations étaient des extraits choisis de manière sélective, et lentreprise avait reconnu à plusieurs reprises que sa gestion des fausses informations ou des questions de confidentialité nétait pas parfaite.
La loi de lÉtat autorise le juge à fixer le montant de lamende infligée à Meta par infraction, dans la limite de 5 000 dollars. Lors de la récente audience, Randi McGinn, avocate de lÉtat du Nouveau-Mexique, a déclaré que lapplication de la pénalité maximale de 5 000 dollars au nombre dinfractions entraînerait une sanction trop lourde au regard des garanties constitutionnelles américaines en matière de procédure régulière. Mais la juge devrait ordonner le versement dune somme importante qui aura un impact sur lentreprise, a ajouté McGinn.
« Ce tribunal devrait sadresser à Meta dans le seul langage quelle comprend, à savoir largent et la valeur de son cours boursier », a déclaré McGinn. Elle a estimé quune somme comprise entre 35 et 40 milliards de dollars, ce qui représente environ 20 % des amendes pouvant être infligées en vertu de la loi de lÉtat à la suite du verdict, aurait un impact sur le cours boursier tout en respectant le droit de Meta à une procédure régulière garanti par la Constitution.
Lors de laudience, Matt Nicholson, avocat de Meta, a qualifié la demande de lÉtat de « sanction astronomique qui violerait manifestement toute une série de dispositions constitutionnelles ». Dans ses mémoires, Meta a exhorté le juge Mathew à plafonner les sanctions à 3,45 milliards de dollars. Le jury a peut-être estimé que les déclarations de Meta étaient trompeuses, mais les preuves montrent que Meta ne vend pas les données de ses utilisateurs et que le Nouveau-Mexique na pas prouvé quun consommateur quelconque ait effectivement été induit en erreur, a déclaré la société dans ses mémoires. Le juge a indiqué quil comptait rendre sa décision dans le courant du mois.
Cette affaire rappelle qu'en mars, un jury de Los Angeles a rendu un verdict historique contre Meta et Google, jugeant leurs plateformes Instagram et YouTube coupables de négligence dans la conception d'outils conçus pour rendre les mineurs dépendants. Pour la première fois aux États-Unis, ce n'est pas le contenu publié sur les réseaux sociaux qui est mis en cause, mais l'architecture même des produits. Une décision qui pourrait faire jurisprudence pour des milliers d'affaires similaires, et redistribuer les cartes d'une protection juridique dont la Big Tech bénéficie depuis trente ans.
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