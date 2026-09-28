Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta), dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Facebook est un réseau social américain appartenant au conglomérat technologique américain Meta Platforms. Il a été fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, en collaboration avec ses camarades de chambre et de promotion à l'université de Harvard : Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Le nom « Facebook » fait référence aux annuaires « face book » souvent remis aux étudiants universitaires américains.
Le procès fédéral qui s'était ouvert à la mi-août 2026 à Oakland, en Californie, pouvait bouleverser le secteur des réseaux sociaux. Quatre États américains poursuivaient en effet Meta, l'entreprise technologique de Mark Zuckerberg, pour 1 400 milliards de dollars, affirmant que l'entreprise avait conçu délibérément des fonctionnalités addictives pour rendre les jeunes utilisateurs accros, et qu'elle avait maintenu des enfants de moins de 13 ans sur ses plateformes afin de constituer sa future base d'utilisateurs. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui avait déjà rejeté sept des arguments de défense de Meta, présidait une affaire que les experts juridiques qualifiaient d'« existentielle » pour le secteur. Meta avait nié ces allégations et avait qualifié le montant des dommages-intérêts réclamés de « stupéfiant » et « sans précédent » dans l'histoire de la protection des consommateurs. Le géant technologique avait également déclaré qu'il était disposé à collaborer avec les États afin de rendre ses produits plus sûrs.
À la fin du mois d'août 2026, Meta Platforms a accepté de verser jusqu'à 16,68 milliards de dollars pour régler les plaintes selon lesquelles Facebook et Instagram auraient porté préjudice à de jeunes utilisateurs et collecté de manière abusive les données personnelles d'enfants. Cet accord a été conclu lors d'un procès fédéral en Californie impliquant 29 États américains. Meta a également accepté de mettre en place des changements à l'échelle nationale pour les adolescents, notamment des limites d'utilisation quotidiennes et des blocages nocturnes. L'entreprise a nié toute faute dans le cadre de cet accord. Cet accord règle les plaintes visées par le procès fédéral, mais il ne met pas fin à la campagne judiciaire plus large menée contre les entreprises de réseaux sociaux.
Récemment, un jury du Nouveau-Mexique a jugé Facebook responsable davoir trompé ses utilisateurs sur les mesures de protection de la vie privée mises en place sur la plateforme. Il sagit du dernier revers juridique en date pour le géant des réseaux sociaux, qui lui a déjà coûté des milliards de dollars. Le jury a constaté plus de 43 millions dinfractions à la loi de lÉtat sur la protection des consommateurs. Il appartient désormais au juge de déterminer le montant que lentreprise devra payer, les avocats représentant lÉtat réclamant la sanction maximale de 5 000 dollars US par infraction.
« Ce verdict marque une victoire importante pour les consommateurs du Nouveau-Mexique et oblige lune des plus grandes entreprises technologiques au monde à rendre des comptes sur ses agissements », a déclaré le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique dans un communiqué. Le procès, qui sest déroulé pendant deux semaines à Santa Fe, portait sur des accusations selon lesquelles Facebook aurait trompé ses utilisateurs au sujet dune fuite de données liée à un quiz de personnalité développé par un tiers, qui avait collecté des données provenant denviron 87 millions de profils et les avait vendues à un cabinet de conseil politique, Cambridge Analytica, afin de générer des publicités ciblées. Parmi les clients de cette société aujourdhui disparue figurait la campagne électorale de Donald Trump en 2016.
Les jurés se sont rangés du côté du ministère public, estimant que Facebook avait fait des déclarations trompeuses concernant la protection des données des utilisateurs, ce qui a affecté lensemble de la population du Nouveau-Mexique, soit plus de deux millions de personnes. Le jury a également estimé que Facebook avait induit le public en erreur au sujet des enquêtes menées sur les développeurs dapplications tierces qui collectent les données des utilisateurs à la suite du scandale Cambridge Analytica.
Facebook estime que les preuves fournies par lÉtat sont « obsolètes »
« Nous contestons ce verdict et continuerons à nous défendre contre toute tentative visant à déformer notre bilan », a déclaré Alex Burgos, porte-parole de Meta, dans un e-mail. Lors de leurs plaidoiries finales, les avocats de Facebook ont fait valoir que les preuves présentées par lÉtat étaient obsolètes et que, bien quil ait disposé de cinq ans pour rassembler des éléments, le Nouveau-Mexique navait relevé quun seul autre cas de fuite de données.
Lune des rares victoires de la défense a été que les jurés ont estimé que lÉtat navait pas prouvé que Facebook avait fait de fausses déclarations concernant la suppression de contenus préjudiciables, notamment des fausses informations sur la pandémie de COVID-19. LÉtat a affirmé que lentreprise favorisait certains comptes et permettait la prolifération de contenus violents ou inexacts. Lors de ses conclusions finales, Randi McGinn, avocate représentant lÉtat, a fait valoir que Facebook tirait profit des contenus préjudiciables.
Facebook a réfuté ces allégations, affirmant que lentreprise avait adapté ses politiques depuis le dépôt de la plainte par lÉtat en 2021 et quelle supprimait 99 % des contenus enfreignant ses normes. Dans une déposition diffusée devant les jurés, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que lentreprise disposait de systèmes robustes pour déterminer si un contenu devait être supprimé. « Les plateformes de Meta sont des espaces de libre expression. Nous disposons, en vertu du Premier amendement, du droit de gérer ces plateformes de la manière qui, selon nous, sert au mieux les intérêts de notre communauté. Cela implique de donner la priorité à la liberté dexpression, de protéger les informations de nos utilisateurs et de leur donner le contrôle de leurs données », a déclaré Burgos dans un communiqué publié après le verdict.
Un expert estime que les conséquences pour lentreprise restent floues
Bien que les jurés aient constaté des millions dinfractions, on ignore encore quel sera limpact de cette affaire sur les résultats financiers de lentreprise, compte tenu de la rentabilité de Meta. « Il est peu probable que cette affaire pénalise réellement lentreprise de manière significative », a déclaré Peter Ormerod, maître de conférences en droit à luniversité de Villanova. Ormerod a précisé que lentreprise de réseaux sociaux affichait des marges très élevées et quelle avait déjà réussi à échapper aux mesures réglementaires visant ses plateformes.
Si lÉtat parvient à convaincre le juge dinfliger les sanctions civiles maximales pour chaque infraction, lentreprise pourrait se voir imposer une amende de plus de 200 milliards de dollars, majorée des intérêts courus si elle décide de faire appel. Le juge devra évaluer les arguments complexes avancés par les deux parties quant à la juste mesure des sanctions. Dans une affaire précédente, le Nouveau-Mexique avait obtenu 942 millions de dollars au titre des politiques de la plateforme en matière de protection des mineurs.
Ormerod a salué la « poursuite acharnée » menée par lÉtat à lencontre du géant des réseaux sociaux, mais il nest pas certain que le jugement soit suffisamment significatif pour faire changer les pratiques de Meta. « De nombreuses critiques ont été formulées, selon lesquelles aucun de ces montants nest suffisant pour sanctionner lentreprise », a déclaré Ormerod.
La décision du juge concernant les sanctions sera rendue plus tard
Le juge se prononcera sur les sanctions à une date ultérieure, mais la date de cette audience na pas encore été fixée. Il appartiendra à lÉtat de décider de laffectation de ces fonds. LÉtat demande également une injonction visant à empêcher que de telles pratiques ne se reproduisent à lavenir. Le verdict rendu fait suite à plusieurs autres jugements rendus récemment à lencontre de Meta.
En août, Meta a accepté de verser jusquà 18 milliards de dollars pour régler un recours collectif impliquant plusieurs États et portant sur des questions de sécurité des mineurs. Niché dans les 130 pages de laccord de règlement figurait un engagement visant à dégager Meta de toute responsabilité future liée à la violation de la vie privée par Cambridge Analytica, faisant du Nouveau-Mexique le seul État à avoir décidé de poursuivre seul cette affaire.
La Floride a été le seul autre État à ne pas signer laccord, estimant quil nétait pas assez sévère envers Meta, laissant ainsi la porte ouverte à de futures actions en justice. Cette année également, le Nouveau-Mexique a obtenu de Meta des condamnations totalisant 942 millions de dollars à lissue dun procès en deux phases portant sur les mesures de protection des mineurs mises en place par lentreprise. Le tribunal a ordonné à Meta de mettre en uvre de nouvelles mesures de protection, notamment une technologie de vérification de lâge et des limites de temps dutilisation sur ses plateformes.
En mai 2023, Meta était condamné à une amende colossale de 1,3 milliard de dollars par la Commission irlandaise de protection des données (DPC) pour atteinte à la vie privée et pour avoir envoyé les données personnelles des utilisateurs européens de Facebook aux États-Unis. La DPC ordonnait également à Meta de cesser les transferts de données outre-Atlantique. Cette décision constituait un coup dur pour le modèle économique de Meta, qui était essentiellement basé sur les données. Elle mettait également la pression sur Washington pour qu'il mette en uvre des changements en matière de surveillance pour l'Europe afin de permettre à Meta de garder le robinet des données ouvert.
Voici la publication du département de la Justice du Nouveau-Mexique sur le verdict contre Facebook :
Un jury estime que Facebook a enfreint la loi sur la protection des consommateurs du Nouveau-Mexique ; l'entreprise risque des milliards de dollars d'amendes civiles
Le verdict conclut que lentreprise a tenu des propos trompeurs concernant la protection des données, la désinformation et les discours de haine à la suite du scandale Cambridge Analytica. Santa Fe, NM Dans ce qui constitue une victoire majeure pour le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique (NMDOJ), un jury a conclu, dans le cadre du procès historique « État du Nouveau-Mexique c. Facebook, Inc. », que Facebook sétait rendu coupable de 43 899 725 infractions à la loi sur les pratiques déloyales (Unfair Practices Act, UPA) du Nouveau-Mexique en faisant des déclarations fausses et trompeuses aux consommateurs du Nouveau-Mexique concernant la manière dont lentreprise collectait, protégeait, partageait et utilisait leurs informations personnelles, ainsi que les efforts quelle prétendait déployer pour lutter contre la désinformation et les discours de haine sur sa plateforme.
Ce verdict marque une victoire importante pour les consommateurs du Nouveau-Mexique et oblige lune des plus grandes entreprises technologiques au monde à rendre des comptes sur ses agissements. Il sagit de la première affaire de ce type, engagée par un État, à aboutir à un verdict rendu par un jury lors dun procès. « Pendant des années, Facebook a agi comme si les règles qui sappliquent à tout le monde ne sappliquaient pas à elle. Aujourdhui, un jury composé de citoyens du Nouveau-Mexique en a décidé autrement », a déclaré le procureur général Raúl Torrez. « Il sagit dun verdict historique, non seulement pour le Nouveau-Mexique, mais aussi pour tous les États qui se battent pour que les géants de la technologie rendent des comptes. »
Le jury a estimé que Facebook avait fait des déclarations fausses ou trompeuses en assurant aux consommateurs quils contrôlaient la manière dont leurs informations étaient partagées, que Facebook ne vendait ni ne communiquait leurs informations personnelles aux annonceurs, et que lentreprise nachetait ni ne vendait les données des utilisateurs. Le jury a...
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