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L'UE propose une interdiction visant à restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux, plateformes vidéo, chatbots IA et jeux en ligne
Pour protéger les enfants des dangers d'Internet

Le , par Eliora
58 commentaires

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9  0 
L'Union européenne (UE) va proposer une interdiction visant à restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux, aux plateformes de partage de vidéos, aux chatbots basés sur l'IA et aux jeux en ligne, dans le cadre du plan le plus ambitieux à ce jour visant à protéger les enfants contre les dangers en ligne. La proposition s'inscrit dans le cadre d'un « EU Kids Act » que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la responsable des technologies de l'UE présenteront bientôt. Selon le document, les entreprises devront s'acquitter d'une redevance de surveillance destinée à financer les activités de contrôle des autorités de régulation. Les détails pourraient encore évoluer d'ici l'annonce officielle.

En novembre 2025, le Parlement européen avait appelé l'UE à fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux réseaux sociaux afin de lutter contre l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents due à une exposition excessive. La résolution du Parlement, soutenue par 483 voix contre 92 et 86 abstentions, demandait une interdiction à l'échelle de l'UE de l'accès des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne, aux sites de partage de vidéos et aux compagnons IA sans le consentement parental, ainsi qu'une interdiction totale pour les moins de 13 ans.

Plus récemment, en juillet 2026, le Parlement français a validé une loi pionnière en Europe instaurant une majorité numérique fixée à 15 ans pour l'accès aux réseaux sociaux. Elle imposait aux plateformes de mettre en place des outils de vérification de l'âge rigoureux, tout en étendant l'interdiction des téléphones portables aux lycées. Défendue par l'exécutif pour protéger la jeunesse des dangers numériques, la réforme suscitait des critiques sur sa faisabilité technique et les risques de contournement par les mineurs. Les opposants s'inquiétaient aussi d'une potentielle remise en cause de l'anonymat en ligne pour l'ensemble des citoyens. Les députés socialistes avaient saisi le Conseil constitutionnel.

L'UE va proposer une interdiction visant à restreindre l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux, aux plateformes de partage de vidéos, aux chatbots basés sur l'IA et aux jeux en ligne, dans le cadre du plan le plus ambitieux à ce jour visant à protéger les enfants contre les dangers en ligne, comme le révèle un document de la Commission européenne. Les inquiétudes se multiplient à l'échelle mondiale quant à l'impact sur la santé et la sécurité des enfants de grandes plateformes telles que Facebook et Instagram (propriété de Meta), TikTok, YouTube (propriété de Google) et ChatGPT.

La proposition de l'UE s'inscrit dans le cadre d'un « EU Kids Act » que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la responsable des technologies de l'UE, Henna Virkkunen, présenteront bientôt. La première pourrait dévoiler certains détails, lors de son discours sur létat de lUnion, concernant la future politique de lUE. « Lapproche de lUnion devrait permettre aux mineurs de tirer parti de lénorme potentiel des services numériques, tout en les protégeant contre les abus et lexploitation », indique le document. « Il faut limiter laccès des entreprises technologiques à nos enfants, et non linverse », ajoute-t-il.


La proposition de la Commission, qui sappliquera également aux plateformes de jeux vidéo, prévoit un accès progressif aux différents services en fonction de lâge, tandis que les obligations imposées aux entreprises dépendront du type de service et de lâge des enfants. La Commission na pas souhaité faire de commentaires.

Les entreprises auront à régler une redevance pour la surveillance

Selon le document, les entreprises devront sacquitter dune redevance de surveillance destinée à financer les activités de contrôle et de surveillance des autorités de régulation. Les enfants âgés de 15 ans et plus pourront créer leur propre compte en vertu de cette proposition, tandis que les enfants âgés de 13 à 14 ans pourront demander à leurs parents de leur ouvrir des comptes dinitiation aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos, sous contrôle parental, avec des contacts limités et des restrictions horaires strictes.

Les comptes destinés aux enfants âgés de 3 à 12 ans seront entièrement contrôlés par les parents et ne concerneront que des services adaptés aux enfants, soumis à des normes de sécurité strictes, précise le document. Les enfants de moins de trois ans nauraient pas accès à ces services. Les détails pourraient encore évoluer dici lannonce officielle. La Commission devra élaborer ce projet en collaboration avec les États membres de lUE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant quil ne puisse entrer en vigueur.

Le projet définit des exigences à lintention des entreprises, notamment lobligation déviter les conceptions créant une dépendance et les flux dinformations préjudiciables. Elles devront également fournir des outils permettant aux enfants de signaler facilement les contenus préjudiciables, ainsi que des outils de contrôle parental efficaces. Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos seront tenus de vérifier lâge des enfants lorsquun utilisateur ouvre un nouveau compte, tandis que les plateformes de jeux en ligne devront vérifier lâge des enfants avant quils ne puissent télécharger des jeux.

Les entreprises ont déclaré prendre des précautions et beaucoup dentre elles fixent un âge minimum de 13 ans pour sinscrire sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement français avait précédemment soumis une proposition remaniée visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants, après que la précédente interdiction eut été invalidée par la plus haute autorité constitutionnelle du pays.

Le Conseil constitutionnel français a invalidé la précédente législation à la mi-août, estimant quune partie de celle-ci constituait une atteinte inutile à la liberté dexpression des personnes concernées. « Après un travail technique rigoureux, le gouvernement notifie aujourdhui » le nouveau projet à la Commission européenne, a écrit Macron sur les réseaux sociaux. Cette notification constitue une étape clé, car elle garantit la conformité de la législation avec le droit de lUE. Macron a fait de linterdiction de lutilisation des réseaux sociaux par les enfants et les adolescents lune de ses principales priorités et espère voir une interdiction effective entrer en vigueur dici la fin de son mandat, lannée prochaine.

Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révélait que près d'un tiers des enfants britanniques avaient contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résistait mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle était supposée tenir à l'écart.

Et vous ?

Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Les lois sur la vérification de l'âge n'empêchent pas les mineurs d'accéder aux sites pour adultes, d'après une étude publiée après le constat additionnel qu'elles portent atteinte aux droits des adultes

L'Union européenne a officiellement dévoilé une application conçue pour vérifier avec précision l'âge d'un utilisateur, mais ce projet fait l'objet de nombreuses critiques

Meta va verser 16,68 milliards $ dans un accord à l'amiable sur les plaintes accusant Facebook et Instagram de rendre les enfants dépendants, tromper les consommateurs et collecter leurs données
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58 commentaires
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Mingolito
Avatar de Mingolito
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 16:35
Pour le contrôle par reconnaissance faciale, tu te dessines une moustache, et hop tu es majeur.

Pour le contrôle par carte de crédit ou papier d'identité tu piques ça à tes parents, tu passes le contrôle puis tu remet ça à l'endroit ou tu l'a "emprunté".

Voila, tu es mineur mais tu continue à faire ce que tu veux, réseaux sociaux, sites pornos, sites de casinos en ligne, etc

Pendant ce temps du coup tous le monde est obligé de s'identifier sur le web, et de laisser ses documents officiels et son visage sur des serveurs cloud, qui seront piratés facilement deux mois plus tard par n'importe quel gamin de 12 ans qui sait utiliser une IA, et la tu es foutu : les hackers ouvrent un compte bancaire a ton nom, puis tout d'un coup tu dois 500 000 euros à la banque, et tu dois payer 200 000 euros de contraventions à ton nom..
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Freem
Avatar de Freem
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 15:42
Pourquoi autoriser les smartphones et comptes internet aux enfants à partir de 3 ans? Tout simplement parce que les politiciens ont 3 ans d'âge mental.
Mais quelle bande de bouffons. Cette nouvelle est vraiment navrante. Comment un enfant qui ne sait ni lire, ni écrire, est censé, je cite, «signaler facilement les contenus préjudiciables»?!?

Ça s'appelle vraiment prendre les gens pour des cons, la seule raison réelle, en plus de s'autoriser à eux, qui ont 3 ans d'âge mental et la gentillesse d'un chat qui «joue» avec une souris, c'est de fliquer la population pour pas qu'on puisse les dégager, ces ordures!

Mais le pire, dans tout ça, c'est que ces gens la... ils sont payés par nos impôts!
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 16:15
Ils peuvent mettre autant de restrictions qu'ils veulent, elles seront contournées comme cela se fait déjà au Royaume Uni.
Et si par miracle, ils trouvent une manière fiable de fliquer vérifier, les gens iront sur d'autres réseaux sociaux où il y a moins de flicages vérifications et où il risque surtout d'avoir beaucoup plus de contenu inapproprié.

Comme d'habitude les politicards sont complètement déconnectés de la réalité.
9  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 20:46
Je tiens à rappeler à certains ici, qui me disait il y a 1 an "mais non ça restera que pour les sites +18".

Voyez le résultat : Vous avez été des idiots, ça sera imposé partout ! Vous aviez tort.

Même les gamins qui veulent jouer à un JV en seront privé. Nous sommes la dernières générations à avoir eu ce droit de jouer à CoD / Halo avec les potes, après les cours.
7  0 
Ti-Slackeux
Avatar de Ti-Slackeux
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 16:23
perso y'a un truc que j'aimerais que ces gens m'expliquent factuellement.
Comment font-ils pour savoir que c'est un mineur qui se pointe sur un site ??
Les explications pourraient être marrantes ...
6  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 0:09
On ne veut pas la mise en place d'une architecture d'identité numérique comme elle existe dans la dictature chinoise.

Il faut qu'on leur dise dans quelle langue ?
5  0 
Médinoc
Avatar de Médinoc
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 11:55
Encore un prétexte pour contrôler l'identité de tout le monde sur Internet.

Pour le contrôle par reconnaissance faciale, tu te dessines une moustache, et hop tu es majeur.
Et hop, ton visage est sur le Cloud pour toujours.
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 10:19
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Pour garantir le respect de ces règles, les manquements relèveront de l'application du Règlement sur les services numériques (DSA), avec des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées.
Mais
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La mise en uvre sappuierait sur un outil développé par Bruxelles : une application libre et open source de vérification de lâge qui indique à une plateforme si un utilisateur a l'âge requis par se ses services.
Traduction, si l'outil de l'UE déconne et qu'un mineur accède au RS, c'est le RS qui est considéré comme responsable et prend une amende.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La Commission européenne explique que cette application permet de vérifier si un utilisateur a dépassé un certain seuil dâge tout en préservant la confidentialité de son identité. Elle peut être configurée à laide dune pièce didentité, mais le système de vérification lui-même ne conserve ni les pièces didentité ni les données biométriques.
Mais
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Les États membres le gèrent par lintermédiaire démetteurs quils désignent, et les justificatifs sont stockés sur le téléphone de lutilisateur.
Traduction, nous ne stockons rien mais vous devez laisser un justificatif sur votre téléphone qui pourra être scanné à loisir par n'importe quelle autre application.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Cette technologie est également open source. L'outil est conçu pour fonctionner globalement comme suit :
  • un utilisateur justifie son âge une seule fois auprès dun prestataire désigné au niveau national, tel quun fournisseur didentité numérique, une banque ou un bureau de poste ;
  • lapplication génère ensuite une preuve numérique dâge ;
  • lorsque lutilisateur accède à un service soumis à une restriction dâge, la plateforme ne reçoit quune réponse par « oui » ou par « non » indiquant si lutilisateur a lâge requis ;
  • la plateforme ne reçoit pas les documents didentité de lutilisateur ;
  • la preuve est conçue pour ne fonctionner quune seule fois, ce qui permet dempêcher différents services de relier les activités dune personne et de la suivre dune plateforme à lautre.
Donc, lorsque le prestataire se fera pirater comme tous les autres, la preuve "numérique" ne vaudra plus rien.
Et si le prestataire ne reçoit qu'une seule fois l'identité, pourquoi doit-on conserver le justificatif sur le téléphone ?

Bref, encore une loi et un outil pensés par des personnes qui balancent des idées à la con alors qu'ils ne maitrisent pas du tout leur sujet.
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Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 17:00
L'identification est un leurre car il y a aucun rapport entre les informations fournies et la personne qui le fait.
On peut se faire passer pour un parent ou quelqu'un de fictif sans rencontrer de problèmes.
Je reconnais que dans ce domaine je suis complètement ignare, mais je suppose qu'il est possible de s'inventer une identité.

A moins d'insérer une puce dans l'individu pour qu'il s'identifie, là encore, on peut contourner le problème.
Elle sera obsolète avant même qu'elle soit mise en place.

En ce qui me concerne, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas, à l'inverse des forums.
A quand un contrôle d'identité sur les forums ?
Déjà qu'il n'y a plus grand monde, c'est la mort de ces sites qui vivent grâce à la publicité.

Selon moi, le problème n'est pas qui fait quoi sur le net. A vrai dire, je m'en fous car cela ne m'intéresse pas.
Je ne vois pas comment interdire le darknet, tant que les flux internet seront libre d'accès.
Il faudrait tout contrôler et instaurer un système qui bloque les flux internet quand ils ne sont pas autorisés.
Cela va vite devenir un bordel monstre.

Je suppose que le contrôle va se faire dans les OS et les serveurs DNS.
Windows en prend le chemin, puisque très utilisé par l'internaute de base.
Quand aux irréductibles Hacker, Linux reste un choix de liberté.
Pour le soi-disant bien de l'internaute de base, une guerre est en train de se déclarer pour le contrôle de l'internet.

Nous avons des lois stupides qui font que certains vont gagner de l'argent sur le dos des autres.
Je suis pour l'internet libre. C'est aux individus de se restreindre, pas à l'état de le faire.
Il se pourrait dans l'avenir que l'état impose un type d'ordinateur avec mouchard incorporé pour mieux nous surveiller.
Et d'insérer sa carte d'identité pour s'identifier. Vive Big Brother !

Tout ça débute avec de bonne intention, à cause de parents qui ne peuvent pas surveiller leur rejeton.
Je me demande où se trouve le bon sens dans tout ça ?
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:12
Citation Envoyé par Médinoc Voir le message
Et hop, ton visage est sur le Cloud pour toujours.
C'est déjà trop tard
Les outils utilisés par le corps enseignant ont été piraté.
Les photos des dossiers de tous les écoliers et étudiants sont certainement déjà en vente sur le Dark Web.
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