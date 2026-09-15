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L'identification est un leurre car il y a aucun rapport entre les informations fournies et la personne qui le fait.On peut se faire passer pour un parent ou quelqu'un de fictif sans rencontrer de problèmes.Je reconnais que dans ce domaine je suis complètement ignare, mais je suppose qu'il est possible de s'inventer une identité.A moins d'insérer une puce dans l'individu pour qu'il s'identifie, là encore, on peut contourner le problème.Elle sera obsolète avant même qu'elle soit mise en place.En ce qui me concerne, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas, à l'inverse des forums.A quand un contrôle d'identité sur les forums ?Déjà qu'il n'y a plus grand monde, c'est la mort de ces sites qui vivent grâce à la publicité.Selon moi, le problème n'est pas qui fait quoi sur le net. A vrai dire, je m'en fous car cela ne m'intéresse pas.Je ne vois pas comment interdire le darknet, tant que les flux internet seront libre d'accès.Il faudrait tout contrôler et instaurer un système qui bloque les flux internet quand ils ne sont pas autorisés.Cela va vite devenir un bordel monstre.Je suppose que le contrôle va se faire dans les OS et les serveurs DNS.Windows en prend le chemin, puisque très utilisé par l'internaute de base.Quand aux irréductibles Hacker, Linux reste un choix de liberté.Pour le soi-disant bien de l'internaute de base, une guerre est en train de se déclarer pour le contrôle de l'internet.Nous avons des lois stupides qui font que certains vont gagner de l'argent sur le dos des autres.Je suis pour l'internet libre. C'est aux individus de se restreindre, pas à l'état de le faire.Il se pourrait dans l'avenir que l'état impose un type d'ordinateur avec mouchard incorporé pour mieux nous surveiller.Et d'insérer sa carte d'identité pour s'identifier. Vive Big Brother !Tout ça débute avec de bonne intention, à cause de parents qui ne peuvent pas surveiller leur rejeton.Je me demande où se trouve le bon sens dans tout ça ?