Le Parlement français entérine l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais le texte porté par Emmanuel Macron se heurte à des obstacles techniques majeurs et au droit européen

Ce 21 juillet 2026, le Parlement français a définitivement approuvé l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans lors d'un ultime vote à l'Assemblée nationale. La loi prévoit une entrée en vigueur dès le 1er septembre 2026 pour toute création d'un nouveau compte, tandis qu'un délai courant jusqu'au 1er janvier 2027 est accordé aux plateformes en ligne pour vérifier l'âge des comptes déjà existants, une mesure controversée.
La majorité présidentielle voit dans cette initiative une grande avancée. La ministre déléguée chargée du Numérique, Anne Le Hénanff, s'est enorgueillie du fait que « la France montre la voie en Europe, en étant le premier pays à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger nos enfants en ligne ».
La proposition de loi, poussée par le président Emmanuel Macron, a été votée par 243 *voix pour et deux voix contre au Sénat, puis approuvée par 279 voix pour et 81 voix contre à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a affirmé que l'adoption définitive de cette législation par le Parlement est « une avancée majeure ». À travers cette nouvelle réforme, la France espère imposer sa loi à des plateformes sociales américaines soumises au droit européen.
Une loi présentée par l'exécutif comme rempart pour la jeunesse
« La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents. On continue », a dit le chef de l'État au terme d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, retraçant son combat pour cette mesure et présentant plusieurs exemples de contenus sur les plateformes jugés nocifs pour les jeunes. La députée Laure Miller a défendu la loi en affirmant : « ce texte va rendre à nos enfants la jeunesse qui leur a été confisquée ».
Les plateformes seront tenues d'instituer un outil de vérification d'âge. En ce qui concerne YouTube et WhatsApp, la *consultation de vidéos ou la messagerie ne seront pas concernées par la loi. Ce sont les fonctions de commentaires et de partage qui sont visées. Le texte prévoit aussi l'interdiction du téléphone portable dans les lycées à compter du 1er septembre, avec des dérogations possibles prévues par les règlements intérieurs des établissements.
En France, un adolescent sur deux passe entre deux et cinq heures par jour sur un smartphone, souvent pour sy connecter aux réseaux sociaux numériques, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). De plus, selon le baromètre du numérique CREDOC 2025, 58 % des jeunes de 12 à 17 ans déclarent consulter quotidiennement les réseaux sociaux. La plupart y publient leurs propres contenus ou partagent et commentent ceux des autres.
L'Anses a rendu publiques en février les conclusions d'une expertise scientifique confirmant que les adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets délétères des réseaux sociaux, car ils disposent de moins de capacités de régulation émotionnelle et comportementale que les adultes. Les effets négatifs comprennent notamment : l'altération du sommeil, la dévalorisation de soi, les répercussions du cyberharcèlement sur la santé mentale, etc.
Des doutes politiques quant à la viabilité technique de ce projet
L'applicabilité du texte suscite une forte opposition au sein même de l'Assemblée nationale. Plusieurs élus doutent de la capacité des plateformes à instaurer des dispositifs de vérification d'âge fiables et stabilisés d'ici la rentrée. Les députés rappellent que les projets similaires à l'étranger ont montré leurs limites face aux astuces techniques des utilisateurs, notamment par l'usage de VPN permettant de simuler une connexion depuis un autre pays.
À ce titre, le député La France insoumise Louis Boyard a vivement critiqué cette initiative : « ce texte n'est pas applicable. Ils l'ont essayé en Australie. Les deux tiers des jeunes ont trouvé une solution de contournement ». Devant ces incertitudes, les députés socialistes ont prévu de saisir le Conseil constitutionnel.
Ce n'est pas la première tentative législative de la France dans ce domaine. Une loi promulguée en 2023, portée par Laurent Marcangeli, exigeait déjà des plateformes de médias sociaux qu'elles refusent l'inscription aux enfants de moins de 15 ans sauf accord parental. Elle n'avait jamais été appliquée, faute d'articulation satisfaisante avec le droit de l'Union européenne. En théorie, la majorité numérique à 15 ans existait donc depuis juillet 2023.
Avant cette majorité numérique, toute inscription sur un réseau social nécessitait une autorisation parentale, et les plateformes de médias sociaux devaient mettre en place une vérification de l'âge sous peine de sanctions financières. Cependant, la loi n'avait jamais vraiment été appliquée, faute de cadre technique validé et en raison des contraintes du Digital Services Act (DSA), le règlement européen sur les services numériques, adopté en octobre 2022.
C'est ce précédent embarrassant qui a conduit le président Emmanuel Macron à hausser le ton. Lors de ses vux du 31 décembre 2025, il avait élevé l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans au rang de priorité nationale. La proposition de loi est portée par la députée Ensemble pour la République Laure Miller, avec le soutien actif du gouvernement. L'objectif affiché est une entrée en vigueur dès la rentrée scolaire de septembre 2026.
Droit européen : un obstacle juridique difficilement surmontable
Du côté des experts et des juristes, la mise en application de la loi dès la rentrée 2026 est jugée hautement improbable, voire impossible. La Commission européenne a émis en juillet 2026 un avis circonstancié soulignant que cette loi risque d'empiéter sur les compétences exclusives de l'Union européenne en matière de régulation des plateformes, repoussant de fait toute adoption de texte avant le 10 août et compromettant le calendrier initial.
Face à cet obstacle juridique, le texte final adopté en commission mixte paritaire a été complètement vidé de son cadre opérationnel pour ne pas froisser le droit européen. La loi se résume désormais à une simple déclaration d'intention formulée ainsi : « l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans ». Ces difficultés viennent s'ajouter aux défis techniques majeurs.
Dans la pratique, il est très facile pour un mineur de contourner ces interdictions en utilisant un VPN pour simuler une localisation à l'étranger, une faille qui a déjà démontré l'inefficacité d'une mesure similaire en Australie. Bien qu'une solution technique viable et sécurisée se profile avec le futur portefeuille d'identité numérique européen (eIDAS 2), celui-ci ne sera pas déployé avant la fin de l'année 2026 ou le courant de l'année prochaine.
En refusant de préciser comment cette interdiction doit...
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