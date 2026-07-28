Récemment, lUnion européenne a infligé une amende de 890 millions deuros (1 milliard de dollars) à Google, estimant que le géant technologique avait enfreint les règles antitrust numériques en orientant les utilisateurs de Google Play et de son moteur de recherche vers ses propres services et applications, au détriment de ses concurrents. Cette amende s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de répression menée par Bruxelles à l'encontre des géants de la technologie, qui affirme vouloir garantir une concurrence loyale dans le domaine numérique. La Commission européenne, lorgane exécutif de lUnion, a déclaré agir dans lintérêt des consommateurs. Ces amendes constituent le montant total le plus élevé jamais infligé à une seule entreprise en vertu de la loi sur la concurrence connue sous le nom de Digital Markets Act (DMA).
Le président américain Donald Trump a menacé l'Union européenne de droits de douane élevés et d'une nouvelle enquête commerciale, affirmant que l'Union « paiera un prix très lourd » après que Bruxelles a infligé une amende d'un milliard de dollars à Google pour violation des règles de la concurrence. Trump a qualifié les sanctions prises à l'encontre de Google et d'autres entreprises technologiques américaines de « tout à fait contraires à l'éthique », déclarant que les États-Unis « ne sont pas une « tirelire » pour l'Europe ».
« Cette pratique illégale et hautement discriminatoire a été mise en place au plus haut niveau dès la première année de ladministration de Sleepy Joe Biden, mais elle ne se poursuivra pas sous ladministration Trump », a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux. La Commission européenne avait infligé cette amende, estimant que Google avait enfreint la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act) en favorisant ses propres services dans les résultats de recherche et en empêchant les développeurs dapplications de rediriger les utilisateurs vers dautres sites.
Cette sanction vient ajouter une nouvelle tension aux relations entre les États-Unis et lUnion européenne, à un moment où les tensions commerciales entre Washington et Bruxelles semblaient sapaiser. Les autorités de régulation ont déclaré que Google accordait un placement préférentiel à ses propres services dachats, de voyage et autres par rapport aux offres concurrentes, et empêchait les développeurs dapplications dorienter les clients vers des offres en dehors de son Play Store.
La Commission européenne a réparti lamende à parts à peu près égales entre les deux infractions, accordant à Google un délai de 60 jours pour modifier ses pratiques, sous peine de se voir infliger des amendes périodiques pouvant atteindre 5 % de son chiffre daffaires quotidien moyen. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la politique de la concurrence, a qualifié cette décision de « décisive mais équilibrée », estimant que les produits devaient simposer par leur mérite plutôt que par leur appartenance. Kent Walker, un dirigeant de Google, a qualifié cette décision de « dégradation du produit » provoquée par un petit nombre de plaignants, insistant sur le fait que la réglementation devrait améliorer les produits plutôt que de les affaiblir.
Depuis 2017, l'UE a infligé à plusieurs reprises des amendes à Google, notamment une amende de 4,5 milliards de dollars concernant son système d'exploitation Android, confirmée en appel ce mois-ci, et une amende de 3,4 milliards de dollars l'année dernière visant son activité publicitaire. Cette nouvelle sanction ravive également les tensions avec Washington. Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, a averti que lapproche de Bruxelles à légard des entreprises technologiques américaines risquait de remettre en cause laccord commercial conclu lannée dernière à Turnberry, en Écosse, qui plafonnait les droits de douane américains sur les produits européens.
Les responsables de lUE ont riposté, insistant sur le fait quils se conforment à leurs propres lois plutôt que de céder à des pressions extérieures. Trump a menacé de lancer une enquête au titre de la section 301, un outil américain permettant denquêter sur les pratiques commerciales déloyales, mais cette démarche pourrait prendre des mois avant de produire des résultats, même si des droits de douane pourraient être instaurés bien plus rapidement.
Voici la publication de Donald Trump :
L'Union européenne récidive et, comme d'habitude, s'en prend directement aux GRANDES entreprises américaines ! Après avoir infligé, sans aucune raison, une amende de 15 milliards de dollars à Apple, de 3 milliards de dollars à Meta, de 2,5 milliards de dollars à Amazon et à bien d'autres encore, nous venons d'apprendre que Google, un groupe véritablement à la pointe de la technologie et extraordinaire, s'est vu infliger une nouvelle amende d'un milliard de dollars, sans aucune explication. Cela porte le total des amendes infligées à Google à plus de 18 milliards de dollars ! Cette pratique illégale et hautement discriminatoire a débuté à ce niveau dès la première année de ladministration de « Sleepy Joe » Biden, mais elle ne se poursuivra pas sous ladministration Trump.
Les États-Unis dAmérique ne sont pas une « tirelire » pour lEurope, et nous ne permettrons pas quils le deviennent ! Que cette VÉRITÉ serve à montrer que nous allons immédiatement ouvrir une enquête au titre de larticle 301 sur cette pratique consistant à « DÉPOUILLER » les entreprises américaines et, par ricochet, le contribuable américain. LUnion européenne paiera un prix très élevé pour ce comportement illégal et hautement contraire à léthique, contre lequel je lai constamment mise en garde. Les sanctions seront entièrement annulées et nous prévoyons quun DROIT DE DOUANE substantiel lui sera imposé dans les plus brefs délais. Restez à lécoute ! Le président DONALD J. TRUMP
Ce mois-ci, la Commission européenne a ordonné à Google d'ouvrir Android et son moteur de recherche à la concurrence en rendant deux décisions contraignantes en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Les assistants d'IA concurrents bénéficieront d'un accès égal aux fonctionnalités actuellement réservées à Gemini sur les appareils Android, ce qui profitera aux 60 % d'utilisateurs de l'UE équipés de tels appareils. Par ailleurs, Google devra partager ses données de recherche avec les moteurs de recherche et les chatbots d'IA concurrents. Ce partage débutera en janvier 2027 et les modifications concernant Android seront effectives à partir de juillet 2027.
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