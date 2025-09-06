IdentifiantMot de passe
Publicité en ligne : l'UE inflige une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante malgré les menaces de Donald Trump qui brandit la riposte des tarifs douaniers

Le , par Stéphane le calme
87 commentaires

0PARTAGES

4  0 
Publicité en ligne : l'UE inflige une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante malgré les menaces de Donald Trump
qui brandit la riposte des tarifs douaniers

LUnion européenne a infligé à Google une amende record de 2,95 milliards deuros pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Une décision qui intervient malgré les menaces de représailles de Donald Trump, prêt à déclencher une guerre commerciale pour défendre les géants américains. Entre bras de fer politique, fondements juridiques solides et conséquences économiques majeures, cette affaire redessine les rapports de force dans léconomie numérique mondiale.

Lannonce par la Commission européenne, le vendredi 5 septembre, dune amende de 2,95 milliards deuros contre Google a provoqué la fureur de Donald Trump. Sur son réseau social Truth Social, le président américain a dénoncé une action « injuste » et accusé lUE davoir « attaqué » un fleuron américain. Il a menacé de riposter en déclenchant la Section 301 du Trade Act de 1974  un mécanisme permettant aux États-Unis dimposer des droits de douane punitifs en cas de pratiques commerciales jugées « déraisonnables » ou portant préjudice aux entreprises américaines. « LUnion européenne doit IMMÉDIATEMENT arrêter ces pratiques contre les entreprises américaines », a-t-il exigé, promettant de « parler directement à lUE » pour régler ce différend.

Citation Envoyé par Donald Trump
Aujourd'hui, l'Europe a « frappé » une autre grande entreprise américaine, Google, d'une amende de 3,5 milliards de dollars, prélevant ainsi de l'argent qui aurait autrement été investi dans des projets américains et créé des emplois. Cela s'ajoute aux nombreuses autres amendes et taxes qui ont été infligées à Google et à d'autres entreprises technologiques américaines en particulier. C'est très injuste, et les contribuables américains ne l'accepteront pas ! Comme je l'ai déjà dit, mon administration ne tolérera PAS ces mesures discriminatoires. Apple, par exemple, a été contrainte de payer une amende de 17 milliards de dollars qui, à mon avis, n'aurait pas dû être infligée. Elle devrait récupérer son argent ! Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à l'ingéniosité américaine, brillante et sans précédent, et si cela se produit, je serai contraint d'engager une procédure au titre de l'article 301 afin d'annuler les sanctions injustes infligées à ces entreprises américaines qui paient leurs impôts. Je vous remercie de votre attention sur cette question !
Cette réaction sinscrit dans un contexte de tensions commerciales latentes entre Washington et Bruxelles. Sous la présidence Trump, les États-Unis ont déjà frappé lEurope de tarifs douaniers sur lacier, laluminium et menacé le secteur automobile. Le secteur du numérique est devenu un nouveau front de cette bataille transatlantique : ladministration Trump voit dans les enquêtes antitrust européennes une discrimination à lencontre des entreprises américaines de la tech, tandis que lUE affirme défendre son marché et ses consommateurs. Bruxelles avait dailleurs retardé de quelques jours lannonce de la sanction contre Google, craignant de compromettre un fragile accord commercial conclu fin juillet entre lUE et les USA.

Cet accord prévoyait une trêve tarifaire (notamment une baisse des droits de douane américains sur les automobiles européennes) mais il reste politiquement délicat à mettre en uvre. En défiant la pression politique américaine, la Commission européenne a pris le risque dune escalade, au nom de la défense de ses principes. Comme la résumé un haut responsable européen, « la véritable liberté signifie des conditions de concurrence équitables » pour tous. Cette fermeté pourrait toutefois raviver les frictions dans la relation transatlantique, déjà mises à lépreuve par la rhétorique protectionniste de Washington.


Abus de position dominante : le cadre juridique de la sanction

Du point de vue juridique, lamende de 2,95 milliards deuros infligée à Google repose sur une violation avérée du droit européen de la concurrence. Après une enquête lancée en 2021, la Commission a conclu quentre 2014 et 2023 Google avait abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Plus précisément, le géant californien contrôlait des outils clés de lAdtech  à la fois du côté des éditeurs (serveur publicitaire DoubleClick for Publishers  DFP) et des annonceurs (plates-formes dachat dannonces Google Ads et DV360)  et sen est servi pour favoriser systématiquement sa propre plateforme déchange publicitaire, Google AdX.

Par exemple, la Commission a découvert que DFP, largement utilisé par les sites web pour vendre leurs espaces publicitaires, transmettait à AdX des informations privilégiées sur les enchères concurrentes, donnant à AdX un avantage indu pour remporter ces annonces. Parallèlement, les outils dachat publicitaire de Google orientaient préférentiellement les budgets des annonceurs vers AdX, délaissant les plateformes concurrentes. Ces pratiques dauto-préférence avaient pour objet et pour effet de renforcer la domination de la régie publicitaire de Google  en évincant des rivaux et en lui permettant de facturer des commissions élevées

La Commission européenne a jugé ces agissements illégaux au regard de larticle 102 du Traité sur le fonctionnement de lUE (TFUE), qui prohibe labus de position dominante. En conséquence, Bruxelles a pris une décision exemplaire : elle ordonne à Google de cesser immédiatement ces pratiques anticoncurrentielles et de proposer, sous 60 jours, des mesures pour éliminer les conflits dintérêts inhérents à son écosystème publicitaire.

Concrètement, Google devra revoir en profondeur larchitecture de ses services Adtech afin de rétablir des conditions équitables pour ses concurrents, éditeurs et annonceurs. Si les propositions de Google savèrent insuffisantes, la Commission se réserve le droit dimposer des remèdes contraignants, y compris structurels. Margrethe Vestager  puis sa successeure au poste de commissaire à la concurrence, Teresa Ribera  avaient dailleurs agité la menace ultime dune dissociation des activités de Google dans la publicité en ligne en cas de refus dobtempérer

Cette sanction juridique est lune des plus lourdes jamais prononcées par Bruxelles. Son montant a été calculé en fonction de la gravité et de la durée de linfraction, ainsi que du chiffre daffaires généré par Google sur le marché concerné dans lEspace économique européen. Le passé de récidiviste de la firme  déjà condamnée pour des abus de position dominante en 2017, 2018 et 2019  a aussi pesé dans la balance. Pour mémoire, en 2017 Google avait écopé de 2,42 milliards deuros damende dans laffaire Google Shopping, et en 2018 dun record de 4,34 milliards pour des pratiques anticoncurrentielles liées à Android.

Le dossier actuel, lui, touche au cur du modèle économique de Google, fondé sur la publicité en ligne. Il fait écho aux poursuites engagées parallèlement aux États-Unis  le département de la Justice américain accuse également Google dabuser de sa domination publicitaire et envisage des mesures de séparation de ses activités. La décision européenne, en établissant noir sur blanc la faute de Google, pourrait ainsi avoir des répercussions bien au-delà du Vieux Continent.


Quel impact économique pour Google et lindustrie technologique ?

Sur le plan économique, la sanction infligée à Google est double. Dune part, lamende de 2,95 milliards deuros représente une somme colossale, même pour lune des entreprises les plus riches du monde. Alphabet, la maison-mère de Google, devra inscrire ce montant dans ses résultats financiers  un signal coûteux pour ses actionnaires. Cependant, rapporté aux revenus annuels de la firme (plus de 280 milliards de dollars en 2022), ce chèque de presque 3 milliards reste absorbable sans mettre lentreprise en danger.

Les marchés financiers, dailleurs, ne se sont pas affolés outre mesure. Laction Alphabet na pas connu de chute brutale à lannonce de la nouvelle, signe que cette sanction était en partie anticipée et jugée gérable. Certains analystes notent que lUE a choisi une amende finalement modérée au regard de ce quelle aurait pu être : cela traduit un changement dapproche, privilégiant les remèdes structurels sur les pénalités pécuniaires excessives

Dautre part (et cest sans doute le plus déterminant) Bruxelles exige de Google des changements concrets dans ses pratiques commerciales. Si Google se voit contraint douvrir davantage son écosystème publicitaire à la concurrence, il pourrait perdre une part de son avantage et voir diminuer les marges confortables que lui assurait son monopole officieux sur la chaîne de valeur publicitaire.

En réaction, la firme de Mountain View a vivement contesté la décision et annoncé son intention de faire appel. Sa responsable des affaires réglementaires, Lee-Anne Mulholland, a dénoncé une décision « injustifiée » qui imposerait des changements « nuisant à des milliers dentreprises européennes » en réduisant leurs revenus publicitaires. Google persiste à affirmer quil ny a « rien danticoncurrentiel » dans le fait de fournir des services publicitaires intégrés, et souligne la présence dalternatives sur le marché. Cette ligne de défense vise autant les tribunaux (où le géant espère faire annuler ou réduire la sanction) que lopinion économique : Google cherche à minimiser limpact de ses pratiques sur lécosystème numérique, arguant quune intervention trop brutale pourrait pénaliser tout le monde.

Pour lensemble de lindustrie technologique américaine, le geste européen constitue toutefois un précédent lourd de conséquences. Il confirme que lUE nhésite plus à utiliser toute la panoplie de son droit de la concurrence pour réguler les Big Tech, y compris face aux pressions diplomatiques. À court terme, dautres entreprises pourraient se retrouver dans le viseur de Bruxelles si elles adoptent des comportements analogues de verrouillage de marché. À plus long terme, la décision sinscrit dans une stratégie européenne plus vaste de régulation du numérique : après les amendes antitrust de ces dernières années, lUE a déployé de nouvelles législations (Digital Markets Act, Digital Services Act) visant à encadrer proactivement les géants du secteur. Ces règles imposeront à Google et consorts des obligations de fair-play susceptibles de remodeler léconomie numérique en Europe.


Conclusion

En définitive, lamende de 2,95 milliards deuros infligée à Google marque un tournant à triple portée. Politiquement, cest un acte daffirmation de la souveraineté européenne face aux intimidations américaines, qui pourrait durcir le dialogue transatlantique à laube dimportantes négociations commerciales. Juridiquement, cest une application sans précédent du droit de la concurrence contre un monopole de lère numérique, dont les attendus créeront une jurisprudence scrutée dans le monde entier. Économiquement, cest un signal envoyé à tous les géants du numérique : leurs pratiques seront scrutées et, le cas échéant, sanctionnées pour préserver un marché ouvert et innovant.

Google, de son côté, devra choisir entre coopérer sincèrement  au risque de voir diminuer son emprise  ou senfermer dans une bataille judiciaire et politique aux résultats incertains. Une chose est sûre : en sattaquant au modèle publicitaire de Google malgré les coups de semonce de Donald Trump, lEurope vient de rappeler quelle entend défendre bec et ongles sa vision dune économie numérique plus juste

Sources : Donald Trump

Et vous ?

LEurope peut-elle réguler efficacement les Big Tech sans déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis ?

Les sanctions financières suffisent-elles ou faut-il aller jusquau démantèlement des géants du numérique ?

Les amendes record infligées par lUE ont-elles réellement un impact sur Google et ses pratiques, ou ne sont-elles que le prix du monopole ?

La régulation européenne pourrait-elle inspirer les États-Unis, où Google fait aussi face à des procès antitrust ?

Quel sera leffet de ces décisions sur linnovation et sur les petites entreprises de lécosystème numérique ?
87 commentaires
