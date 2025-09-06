Publicité en ligne : l'UE inflige une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante malgré les menaces de Donald Trump qui brandit la riposte des tarifs douaniers

qui brandit la riposte des tarifs douaniers
LUnion européenne a infligé à Google une amende record de 2,95 milliards deuros pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Une décision qui intervient malgré les menaces de représailles de Donald Trump, prêt à déclencher une guerre commerciale pour défendre les géants américains. Entre bras de fer politique, fondements juridiques solides et conséquences économiques majeures, cette affaire redessine les rapports de force dans léconomie numérique mondiale.
Lannonce par la Commission européenne, le vendredi 5 septembre, dune amende de 2,95 milliards deuros contre Google a provoqué la fureur de Donald Trump. Sur son réseau social Truth Social, le président américain a dénoncé une action « injuste » et accusé lUE davoir « attaqué » un fleuron américain. Il a menacé de riposter en déclenchant la Section 301 du Trade Act de 1974 un mécanisme permettant aux États-Unis dimposer des droits de douane punitifs en cas de pratiques commerciales jugées « déraisonnables » ou portant préjudice aux entreprises américaines. « LUnion européenne doit IMMÉDIATEMENT arrêter ces pratiques contre les entreprises américaines », a-t-il exigé, promettant de « parler directement à lUE » pour régler ce différend.
Envoyé par Donald Trump
Cet accord prévoyait une trêve tarifaire (notamment une baisse des droits de douane américains sur les automobiles européennes) mais il reste politiquement délicat à mettre en uvre. En défiant la pression politique américaine, la Commission européenne a pris le risque dune escalade, au nom de la défense de ses principes. Comme la résumé un haut responsable européen, « la véritable liberté signifie des conditions de concurrence équitables » pour tous. Cette fermeté pourrait toutefois raviver les frictions dans la relation transatlantique, déjà mises à lépreuve par la rhétorique protectionniste de Washington.
Abus de position dominante : le cadre juridique de la sanction
Du point de vue juridique, lamende de 2,95 milliards deuros infligée à Google repose sur une violation avérée du droit européen de la concurrence. Après une enquête lancée en 2021, la Commission a conclu quentre 2014 et 2023 Google avait abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Plus précisément, le géant californien contrôlait des outils clés de lAdtech à la fois du côté des éditeurs (serveur publicitaire DoubleClick for Publishers DFP) et des annonceurs (plates-formes dachat dannonces Google Ads et DV360) et sen est servi pour favoriser systématiquement sa propre plateforme déchange publicitaire, Google AdX.
Par exemple, la Commission a découvert que DFP, largement utilisé par les sites web pour vendre leurs espaces publicitaires, transmettait à AdX des informations privilégiées sur les enchères concurrentes, donnant à AdX un avantage indu pour remporter ces annonces. Parallèlement, les outils dachat publicitaire de Google orientaient préférentiellement les budgets des annonceurs vers AdX, délaissant les plateformes concurrentes. Ces pratiques dauto-préférence avaient pour objet et pour effet de renforcer la domination de la régie publicitaire de Google en évincant des rivaux et en lui permettant de facturer des commissions élevées
La Commission européenne a jugé ces agissements illégaux au regard de larticle 102 du Traité sur le fonctionnement de lUE (TFUE), qui prohibe labus de position dominante. En conséquence, Bruxelles a pris une décision exemplaire : elle ordonne à Google de cesser immédiatement ces pratiques anticoncurrentielles et de proposer, sous 60 jours, des mesures pour éliminer les conflits dintérêts inhérents à son écosystème publicitaire.
Concrètement, Google devra revoir en profondeur larchitecture de ses services Adtech afin de rétablir des conditions équitables pour ses concurrents, éditeurs et annonceurs. Si les propositions de Google savèrent insuffisantes, la Commission se réserve le droit dimposer des remèdes contraignants, y compris structurels. Margrethe Vestager puis sa successeure au poste de commissaire à la concurrence, Teresa Ribera avaient dailleurs agité la menace ultime dune dissociation des activités de Google dans la publicité en ligne en cas de refus dobtempérer
Cette sanction juridique est lune des plus lourdes jamais prononcées par Bruxelles. Son montant a été calculé en fonction de la gravité et de la durée de linfraction, ainsi que du chiffre daffaires généré par Google sur le marché concerné dans lEspace économique européen. Le passé de récidiviste de la firme déjà condamnée pour des abus de position dominante en 2017, 2018 et 2019 a aussi pesé dans la balance. Pour mémoire, en 2017 Google avait écopé de 2,42 milliards deuros damende dans laffaire Google Shopping, et en 2018 dun record de 4,34 milliards pour des pratiques anticoncurrentielles liées à Android.
Le dossier actuel, lui, touche au cur du modèle économique de Google, fondé sur la publicité en ligne. Il fait écho aux poursuites engagées parallèlement aux États-Unis le département de la Justice américain accuse également Google dabuser de sa domination publicitaire et envisage des mesures de séparation de ses activités. La décision européenne, en établissant noir sur blanc la faute de Google, pourrait ainsi avoir des répercussions bien au-delà du Vieux Continent.
Quel impact économique pour Google et lindustrie technologique ?
Sur le plan économique, la sanction infligée à Google est double. Dune part, lamende de 2,95 milliards deuros représente une somme colossale, même pour lune des entreprises les plus riches du monde. Alphabet, la maison-mère de Google, devra inscrire ce montant dans ses résultats financiers un signal coûteux pour ses actionnaires. Cependant, rapporté aux revenus annuels de la firme (plus de 280 milliards de dollars en 2022), ce chèque de presque 3 milliards reste absorbable sans mettre lentreprise en danger.
Les marchés financiers, dailleurs, ne se sont pas affolés outre mesure. Laction Alphabet na pas connu de chute brutale à lannonce de la nouvelle, signe que cette sanction était en partie anticipée et jugée gérable. Certains analystes notent que lUE a choisi une amende finalement modérée au regard de ce quelle aurait pu être : cela traduit un changement dapproche, privilégiant les remèdes structurels sur les pénalités pécuniaires excessives
Dautre part (et cest sans doute le plus déterminant) Bruxelles exige de Google des changements concrets dans ses pratiques commerciales. Si Google se voit contraint douvrir davantage son écosystème publicitaire à la concurrence, il pourrait perdre une part de son avantage et voir diminuer les marges confortables que lui assurait son monopole officieux sur la chaîne de valeur publicitaire.
En réaction, la firme de Mountain View a vivement contesté la décision et annoncé son intention de faire appel. Sa responsable des affaires réglementaires, Lee-Anne Mulholland, a dénoncé une décision « injustifiée » qui imposerait des changements « nuisant à des milliers dentreprises européennes » en réduisant leurs revenus publicitaires. Google persiste à affirmer quil ny a « rien danticoncurrentiel » dans le fait de fournir des services publicitaires intégrés, et souligne la présence dalternatives sur le marché. Cette ligne de défense vise autant les tribunaux (où le géant espère faire annuler ou réduire la sanction) que lopinion économique : Google cherche à minimiser limpact de ses pratiques sur lécosystème numérique, arguant quune intervention trop brutale pourrait pénaliser tout le monde.
Pour lensemble de lindustrie technologique américaine, le geste européen constitue toutefois un précédent lourd de conséquences. Il confirme que lUE nhésite plus à utiliser toute la panoplie de son droit de la concurrence pour réguler les Big Tech, y compris face aux pressions diplomatiques. À court terme, dautres entreprises pourraient se retrouver dans le viseur de Bruxelles si elles adoptent des comportements analogues de verrouillage de marché. À plus long terme, la décision sinscrit dans une stratégie européenne plus vaste de régulation du numérique : après les amendes antitrust de ces dernières années, lUE a déployé de nouvelles législations (Digital Markets Act, Digital Services Act) visant à encadrer proactivement les géants du secteur. Ces règles imposeront à Google et consorts des obligations de fair-play susceptibles de remodeler léconomie numérique en Europe.
Conclusion
En définitive, lamende de 2,95 milliards deuros infligée à Google marque un tournant à triple portée. Politiquement, cest un acte daffirmation de la souveraineté européenne face aux intimidations américaines, qui pourrait durcir le dialogue transatlantique à laube dimportantes négociations commerciales. Juridiquement, cest une application sans précédent du droit de la concurrence contre un monopole de lère numérique, dont les attendus créeront une jurisprudence scrutée dans le monde entier. Économiquement, cest un signal envoyé à tous les géants du numérique : leurs pratiques seront scrutées et, le cas échéant, sanctionnées pour préserver un marché ouvert et innovant.
Google, de son côté, devra choisir entre coopérer sincèrement au risque de voir diminuer son emprise ou senfermer dans une bataille judiciaire et politique aux résultats incertains. Une chose est sûre : en sattaquant au modèle publicitaire de Google malgré les coups de semonce de Donald Trump, lEurope vient de rappeler quelle entend défendre bec et ongles sa vision dune économie numérique plus juste
Sources : Donald Trump
Et vous ?
LEurope peut-elle réguler efficacement les Big Tech sans déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis ?
Les sanctions financières suffisent-elles ou faut-il aller jusquau démantèlement des géants du numérique ?
Les amendes record infligées par lUE ont-elles réellement un impact sur Google et ses pratiques, ou ne sont-elles que le prix du monopole ?
La régulation européenne pourrait-elle inspirer les États-Unis, où Google fait aussi face à des procès antitrust ?
Quel sera leffet de ces décisions sur linnovation et sur les petites entreprises de lécosystème numérique ?
Vous avez lu gratuitement 566 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.