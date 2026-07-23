L'UE a infligé une amende de 890 millions  à Google pour avoir enfreint les règles de concurrence en orientant les utilisateurs de Google Play et de son moteur de recherche vers ses propres services

Le Digital Markets Act (DMA) est un règlement de lUnion européenne qui vise à rendre léconomie numérique plus équitable et plus concurrentielle. Ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre 2022 et est devenu applicable, pour lessentiel, le 2 mai 2023. Le DMA vise à garantir un niveau de concurrence plus élevé sur les marchés numériques européens en empêchant les grandes entreprises dabuser de leur pouvoir de marché et en permettant à de nouveaux acteurs dentrer sur le marché.
Ce règlement cible les plus grandes plateformes numériques opérant dans lUnion européenne. Celles-ci sont également appelées « gardiens » en raison de leur position « durable » sur le marché dans certains secteurs numériques et parce quelles répondent également à certains critères liés au nombre dutilisateurs, à leur chiffre daffaires ou à leur capitalisation boursière. Vingt-deux services répartis entre six entreprises (considérées comme des « gardiens ») Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft ont été identifiés comme des « services de plateformes essentiels » par lUE en septembre 2023. Ces entreprises avaient jusquau 6 mars 2024 pour se conformer à lensemble des dispositions de la loi.
Récemment, la Commission européenne a ordonné à Google d'ouvrir Android et son moteur de recherche à la concurrence en rendant deux décisions contraignantes en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Les assistants d'intelligence artificielle (IA) concurrents bénéficieront d'un accès égal aux fonctionnalités actuellement réservées à Gemini sur les appareils Android, ce qui profitera aux 60 % d'utilisateurs de l'UE équipés de tels appareils. Par ailleurs, Google devra partager ses données de recherche avec les moteurs de recherche et les chatbots d'IA concurrents. Ce partage débutera en janvier 2027 et les modifications concernant Android seront effectives à partir de juillet 2027.
Plus récemment, lUnion européenne a infligé une amende de 890 millions deuros (1 milliard de dollars) à Google, estimant que le géant technologique avait enfreint les règles antitrust numériques en orientant les utilisateurs de Google Play et de son moteur de recherche vers ses propres services et applications, au détriment de ses concurrents. La sanction prononcée est la dernière en date dans le cadre de la campagne de Bruxelles contre les géants de la tech, qui a vu lUnion européenne jouer un rôle de premier plan au niveau mondial pour freiner les plus grandes entreprises, de la Silicon Valley à Pékin.
Google avait récemment perdu son recours contre une amende antitrust de 4,5 milliards de dollars infligée pour avoir entravé la concurrence et réduit le choix des consommateurs grâce à la position dominante de son système dexploitation mobile Android.
La Commission européenne, lorgane exécutif de lUnion, a déclaré agir dans lintérêt des consommateurs. « Au sein de lUE, les entreprises ont le droit de se faire concurrence de manière loyale. Les gatekeepers ont lobligation de garantir des conditions de concurrence équitables et les consommateurs ont le droit de choisir des offres alternatives moins chères », a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne.
« Les meilleurs produits doivent simposer parce quils sont meilleurs, et non parce quils appartiennent à lentreprise qui gère le moteur de recherche. Et les consommateurs européens ont le droit que les développeurs dapplications leur indiquent où souscrire aux meilleures offres, même lorsque le propriétaire de la boutique dapplications ne perçoit pas de commission », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission chargée dune transition propre, juste et compétitive.
Ces amendes constituent le montant total le plus élevé jamais infligé à une seule entreprise en vertu de la loi sur la concurrence connue sous le nom de Digital Markets Act (DMA), après que lUE a infligé des amendes de 200 millions et 500 millions deuros (228 millions et 570 millions de dollars) respectivement à Meta et Apple en 2025. Le DMA est entré en vigueur en 2024 et vise à freiner ce que lUE considère comme les excès des géants de la tech, dans le but de garantir une concurrence loyale dans le domaine numérique.
Les amendes infligées à Google étaient attendues depuis des mois dans le cadre dune enquête lancée en 2024, mais Bruxelles a été accusée davoir retardé cette décision par crainte de nuire à ses relations avec Washington. LUE peut infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre daffaires mondial total dune entreprise en cas de violation de la DMA. Un deuxième responsable européen a indiqué que ces amendes représentaient 0,22 % du chiffre daffaires de Google. Les amendes pourraient encore augmenter si Google ne se met pas en conformité dans un délai de 60 jours, a précisé la Commission, menaçant lentreprise de « pénalités de retard périodiques ».
Kent Walker, responsable des affaires internationales chez Google, a déclaré que lentreprise était contrainte de « supprimer les fonctionnalités de recherche en temps réel que les Européens apprécient tant telles que laffichage instantané des tarifs et la disponibilité directe des hôtels, des vols et des restaurants et de démanteler les mesures de sécurité sur Google Play ». « Ce nest pas de la concurrence loyale », a-t-il ajouté.
Google nen est pas à sa première amende infligée par lUE. Entre 2017 et 2019, lUE a infligé à lentreprise des amendes dun montant total de 8,2 milliards deuros (9,3 milliards de dollars). Bruxelles a infligé une amende de 2,95 milliards deuros (3,4 milliards de dollars) dans une affaire distincte, en vertu dautres règles antitrust, en septembre dernier, à la suite de quoi Donald Trump avait menacé de prendre des mesures de rétorsion contre lUE.
LUE semblait toutefois sereine face à déventuelles mesures de rétorsion de la part des États-Unis. « Le devoir de lUE est de veiller à ce que la réglementation adoptée par nos institutions souveraines soit pleinement appliquée et respectée », a déclaré Mme Ribera aux journalistes. Elle a ajouté quil existait des affaires similaires aux États-Unis et que les autorités américaines « adoptaient des approches très similaires ».
LUE et les États-Unis ont convenu cette année de régler par le dialogue les frictions liées aux règles numériques de lUnion, mais ces discussions nont pas encore débuté. Récemment, quelque 25 législateurs américains appartenant au Parti républicain de Donald Trump ont adressé une lettre au président pour lexhorter à utiliser des outils contre les règles numériques « discriminatoires » de lUE, tels que des enquêtes commerciales pouvant déboucher sur des droits de douane plus élevés.
Voici l'annonce de la Commission européenne :
La Commission inflige une amende de 890 millions deuros à Google pour violation de la loi sur les marchés numériques
Aujourdhui, la Commission européenne a pris deux décisions constatant le non-respect par Google de la loi sur les marchés numériques (DMA) pour avoir favorisé ses propres services dans Google Search et pour avoir imposé des restrictions aux entreprises visant à orienter les consommateurs vers des canaux dachat alternatifs, souvent moins chers, sur Google Play (orienter les consommateurs). À cet égard, la Commission a infligé à Google une amende de 460 millions deuros et une autre de 430 millions deuros respectivement.
Favorisation de ses propres services sur Google Search
En vertu de la DMA, les «gatekeepers» ne doivent pas accorder à leurs propres services un traitement plus favorable que celui réservé aux services tiers dans le classement. Ils doivent appliquer des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.
La Commission a constaté que Google accordait un traitement préférentiel à ses propres services, notamment dans les domaines du shopping, de lhôtellerie, des transports et des résultats sportifs, par rapport à ceux de tiers sur Google Search, enfreignant ainsi ses obligations au titre de la DMA.
Google met ses propres services davantage en avant dans les résultats de recherche, notamment en les plaçant en haut de la page de résultats ou en utilisant des éléments visuels et des filtres améliorés, tandis que des services tiers similaires ne bénéficient pas de la même visibilité.
La politique anti-redirection de Google
En vertu de la DMA, les développeurs dapplications qui distribuent leurs applications via Google Play devraient pouvoir informer les clients gratuitement de lexistence doffres alternatives, souvent moins chères, et les rediriger vers ces offres pour quils effectuent leurs achats, par exemple sur des sites web ou dans dautres boutiques dapplications.
La Commission a constaté que Google ne respectait pas cette obligation.
En particulier, Google empêche les développeurs dapplications de communiquer et de promouvoir librement leurs offres, ainsi que de conclure des contrats avec les utilisateurs via les canaux de distribution de leur choix, y compris les boutiques dapplications tierces.
Si Google peut percevoir une commission pour faciliter lacquisition initiale dun nouveau client par un développeur dapplications via Google Play, le niveau des commissions liées à lorientation facturées par Google et la durée de la période de facturation de ces commissions dépassaient ce qui est considéré comme conforme à la DMA.
Dans le cadre des deux décisions rendues aujourdhui, la Commission a ordonné à Google de mettre fin à ce manquement.
Plus précisément, Google doit mettre en uvre des mesures visant à :
- Traiter les services tiers figurant dans les résultats de recherche de Google de manière équitable et non discriminatoire par rapport à ses propres services, et
- Permettre aux développeurs dapplications qui distribuent leurs applications via le Google Play Store, tant sur le plan technique que contractuel, de communiquer librement, de promouvoir des offres et de conclure des contrats avec les utilisateurs non seulement au sein de la boutique dapplications Google Play, mais également en dehors de celle-ci.
La Commission note quà lissue dun dialogue constructif, Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la manière dont il présente ses propres services sur Google Search pour des services gratuits tels que le shopping, les hôtels et les vols. La Commission suivra la mise en uvre de ces solutions, qui constituent un progrès substantiel vers la mise en conformité. La Commission note également que Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la manière dont il présente les publicités liées au shopping et les services de contenu connexes, tels que le sport. La...
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