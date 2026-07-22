Un juge approuve l'accord de règlement de 1,5 milliard $ conclu par Anthropic en matière de droits d'auteur, mais 350 auteurs, mécontents du faible montant de l'indemnisation, ont choisi de se retirer

En août 2025, un juge fédéral américain a certifié la plus vaste action collectif jamais intentée pour violation du droit dauteur contre une entreprise technologique. La cible : la société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, créatrice du modèle Claude, accusée davoir bâti une partie de son succès sur des données issues dune massive bibliothèque de livres piratés. Derrière cette affaire se joue un débat fondamental : lIA peut-elle prospérer sur la base dune appropriation massive de contenus protégés ? Et si la justice tranche sévèrement, limpact pourrait être dévastateur non seulement pour Anthropic, mais pour lensemble du secteur.
En septembre 2025, pour régler ce recours collectif, Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars. Selon les avocats des auteurs, cet accord serait le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais rendu public. Anthropic a déclaré que l'accord « résoudrait les réclamations restantes des plaignants ». Les avocats des plaignants ont qualifié l'accord annoncé de « premier du genre à l'ère de l'IA ». « Il offrira une compensation significative pour chaque uvre collective et créera un précédent obligeant les entreprises d'IA à rémunérer les titulaires de droits d'auteur », a déclaré l'avocat Justin Nelson, qui représente les auteurs. Mais l'accord devait encore être approuvé par le juge fédéral américain William Alsup.
Récemment, la juge fédérale de district Araceli Martínez-Olguín a donné son accord définitif au règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec un groupe dauteurs, mettant ainsi fin au plus grand recours collectif en matière de droits dauteur de lhistoire des États-Unis. Le tribunal approuve le règlement, bien que 350 auteurs aient choisi de se retirer complètement de laccord pour intenter leurs propres poursuites.
Araceli Martínez-Olguín, Juge du tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie
Laffaire remonte à 2024, lorsque la romancière à succès Andrea Bartz, aux côtés des écrivains Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, a intenté un recours collectif contre Anthropic. La plainte accusait cette entreprise dIA soutenue par Amazon dutiliser des copies piratées et non autorisées de leurs livres, issues de bibliothèques clandestines telles que Library Genesis, pour entraîner son chatbot Claude.
Un procès avait initialement été prévu en décembre dernier afin de déterminer le montant dû par Anthropic au titre de ce piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars. Cependant, Anthropic a choisi de conclure un accord à lamiable, en divulguant dabord les termes de celui-ci en août dernier, avant den révéler lintégralité dans un document déposé auprès du tribunal plus tard dans lannée.
Le juge Martínez-Olguín a rejeté les objections des détracteurs qui estimaient que le montant versé était trop faible compte tenu de lampleur de la violation présumée. Il a estimé que ces critiques ne reposaient pas sur une évaluation réaliste des risques et des avantages quaurait comporté un procès. Le juge William Alsup, aujourdhui à la retraite, qui avait initialement présidé laffaire, avait dans un premier temps refusé dapprouver laccord à lamiable lannée dernière, craignant que les auteurs ne soient pas suffisamment informés de leurs options avant dêtre liés par cet accord.
Tous les auteurs nont pas accepté les conditions, certains estimant que lindemnité denviron 3 000 dollars par uvre était inférieure à ce quils auraient pu obtenir devant les tribunaux, tandis que dautres sopposaient au montant des honoraires davocat initialement demandés. Le juge Martínez-Olguín a directement répondu aux préoccupations concernant les honoraires, en ramenant la demande des avocats des plaignants de 187,5 millions de dollars à environ 101 millions de dollars. Cela représente environ 7 % du montant total du fonds de règlement, et ces économies sont réinjectées au profit du groupe.
Le juge est également resté ferme sur les délais, bloquant les tentatives de dernière minute de certains auteurs de renom visant à se retirer après lexpiration du délai. Au final, seuls 350 auteurs ont réussi à se retirer avant cette date limite, choisissant plutôt dintenter des actions en justice indépendantes et distinctes contre Anthropic, qui sont toujours en cours.
Lapprobation définitive étant obtenue, Anthropic peut désormais commencer à distribuer les fonds du règlement aux ayants droit, couvrant plus de 500 000 livres à raison denviron 3 000 dollars par ouvrage. Au-delà de cette compensation financière, Anthropic est également légalement tenue de supprimer définitivement tous les ensembles de données piratés et les fichiers de la « shadow library » (bibliothèque fantôme) encore présents dans ses systèmes.
Aparna Sridhar, directrice juridique adjointe dAnthropic, a déclaré que lentreprise se réjouissait du taux élevé de demandes dindemnisation et a souligné que le précédent juridique sous-jacent, selon lequel lentraînement de lIA en soi relevait de lusage loyal, restait intact à la suite de ce règlement.
Lavocat principal des auteurs, Justin Nelson, a qualifié ce résultat de résolution historique qui garantit une responsabilité financière immédiate envers les créateurs. Cette affaire marque le premier règlement à lamiable dun grand procès américain concernant les données dentraînement de lIA, parmi les dizaines daffaires similaires toujours en cours devant les tribunaux contre des entreprises telles quOpenAI, Microsoft et Meta.
Cet accord intervient alors que la frontière du droit d'auteur et de l'IA reste encore flou. Le droit d'auteur ne protège que les uvres créées par un être humain. Le Bureau américain des droits d'auteur l'a confirmé en janvier 2025, et la Cour suprême des États-Unis a refusé d'y revenir en mars 2026 lorsqu'elle a écarté le recours Thaler. Les uvres générées principalement par une IA sans paternité humaine significative ne sont pas éligibles à la protection du droit d'auteur; cette règle est désormais établie au plus haut niveau judiciaire disponible. Par exemple, cela signifie que le code généré par Claude, Copilot ou Cursor n'appartient pas aux développeurs, sauf si la notion clé « paternité humaine significative » est respecté.
Source : Araceli Martínez-Olguín, juge fédérale de première instance
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