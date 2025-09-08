Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de $ pour régler un procès pour vol d'uvres protégées par le droit d'auteur afin d'entraîner ses modèles d'IA, le plus important recouvrement de droits d'auteur

La société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un recours collectif intenté par des auteurs qui affirmaient que l'entreprise avait volé leurs uvres pour entraîner ses modèles d'IA. Selon les avocats des auteurs, cet accord, qui doit être approuvé par le juge fédéral américain William Alsup, serait le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais rendu public. Anthropic a déclaré que l'accord « résoudrait les réclamations restantes des plaignants ».
En août 2025, un juge fédéral américain a certifié la plus vaste class action jamais intentée pour violation du droit dauteur contre une entreprise technologique. La cible : Anthropic, créatrice du modèle Claude, accusée davoir bâti une partie de son succès sur des données issues dune massive bibliothèque de livres piratés. Derrière cette affaire se joue un débat fondamental : lIA peut-elle prospérer sur la base dune appropriation massive de contenus protégés ? Et si la justice tranche sévèrement, limpact pourrait être dévastateur non seulement pour Anthropic, mais pour lensemble du secteur.
Récemment, pour régler ce recours collectif intenté par des auteurs, la société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars. Selon les avocats des auteurs, cet accord, qui doit être approuvé par le juge fédéral américain William Alsup, serait le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais rendu public. Il intervient deux mois après que le juge Alsup a estimé que l'utilisation de livres pour entraîner l'IA ne violait pas la loi américaine sur le droit d'auteur, mais a ordonné à Anthropic de comparaître devant les tribunaux pour son utilisation de matériel piraté.
Anthropic a déclaré que l'accord « résoudrait les réclamations restantes des plaignants ». Cet accord intervient alors que d'autres grandes entreprises technologiques, notamment OpenAI, le fabricant de ChatGPT, Microsoft et Meta, la société mère d'Instagram, font l'objet de poursuites judiciaires pour des violations similaires présumées du droit d'auteur.
Anthropic, avec son chatbot Claude, se présente depuis longtemps comme l'alternative éthique parmi ses concurrents. « Nous restons déterminés à développer des systèmes d'IA sûrs qui aident les personnes et les organisations à étendre leurs capacités, à faire progresser la découverte scientifique et à résoudre des problèmes complexes », a déclaré Aparna Sridhar, directrice juridique adjointe chez Anthropic, qui est soutenue à la fois par Amazon et Alphabet, la société mère de Google.
Le procès a été intenté contre Anthropic l'année dernière par Andrea Bartz, auteur à succès de thrillers policiers, dont les romans incluent We Were Never Here, ainsi que Charles Graeber, auteur de The Good Nurse, et Kirk Wallace Johnson, auteur de The Feather Thief. Ils ont accusé l'entreprise d'avoir volé leurs uvres pour entraîner son chatbot Claude AI afin de bâtir une entreprise valant plusieurs milliards de dollars.
Selon la décision rendue en juin par le juge Alsup, l'entreprise détient plus de sept millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale et encourt jusqu'à 150 000 dollars de dommages et intérêts par uvre protégée par le droit d'auteur. Sa décision a été l'une des premières à se prononcer sur la manière dont les grands modèles de langage (LLM) peuvent légitimement apprendre à partir de documents existants.
Il a estimé que l'utilisation des livres des auteurs par Anthropic était « extrêmement transformative » et donc autorisée par la loi américaine. Mais il a rejeté la demande d'Anthropic de classer l'affaire. Anthropic devait être jugée en décembre pour avoir utilisé des copies piratées afin de constituer sa bibliothèque de documents. Entre temps, Anthropic a annoncé réviser ses Conditions générales et sa Politique de confidentialité.
Désormais, les données issues des conversations des utilisateurs de Claude pourront être utilisées pour entraîner les modèles sauf en cas de refus explicite. Une décision qui a marqué une rupture par rapport à la politique originelle dAnthropic, qui affirmait vouloir limiter au maximum la collecte et lusage des données, se différenciant ainsi de certains concurrents comme OpenAI. Pour beaucoup dobservateurs, il sagit dun tournant stratégique, dicté à la fois par la nécessité de rester compétitif et par les exigences financières colossales que représente lentraînement des modèles de nouvelle génération.
Les avocats des plaignants ont qualifié l'accord annoncé de « premier du genre à l'ère de l'IA ». « Il offrira une compensation significative pour chaque uvre collective et créera un précédent obligeant les entreprises d'IA à rémunérer les titulaires de droits d'auteur », a déclaré l'avocat Justin Nelson, qui représente les auteurs. « Cet accord envoie un message fort aux entreprises d'IA et aux créateurs, leur indiquant qu'il est répréhensible de s'approprier des uvres protégées par le droit d'auteur provenant de ces sites web pirates. »
Selon Alex Yang, professeur de sciences de gestion et d'opérations à la London Business School, cet accord pourrait encourager une plus grande coopération entre les développeurs d'IA et les créateurs. « Vous avez besoin de ces nouvelles données d'entraînement provenant d'êtres humains », a déclaré Yang. « Si vous voulez accorder davantage de droits d'auteur aux contenus créés par l'IA, vous devez également renforcer les mécanismes qui rémunèrent les humains pour leurs contributions originales. »
Cette décision intervient après qu'Anthropic a obtenu un financement de série F de 13 milliards de dollars, portant sa valorisation post-financement à 183 milliards de dollars, un montant extraordinaire. Le dernier tour de table, annoncé le 2 septembre 2025, marque l'un des plus importants investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle à ce jour et consolide la position d'Anthropic en tant que leader mondial de l'innovation en matière d'IA.
