À qui appartient le code généré par Claude, Copilot ou Cursor ? Donner des instructions à une IA suffit-il pour en être l'auteur légal ?

Le 31 mars 2026, une erreur de configuration dans une mise à jour logicielle de routine a conduit Anthropic à publier accidentellement 512 000 lignes du code source de Claude Code. Avant l'aube, le dépôt avait été copié sur GitHub. Avant le petit-déjeuner, un développeur avait utilisé un outil d'IA pour réécrire l'ensemble en Python et le dépôt « claw-code » avait atteint 100 000 étoiles en une seule journée, un record historique sur la plateforme. Puis vinrent les notifications de retrait au titre du DMCA, et avec elles, une question à laquelle personne ne disposait d'une réponse nette : si Claude Code a été, de l'aveu même du principal ingénieur d'Anthropic, écrit en grande partie par Claude lui-même, Anthropic en détient-il seulement le copyright ? Peut-on émettre des retraits DMCA pour du code que la loi sur le droit d'auteur ne protège peut-être pas ?
Cette mésaventure a condensé en un seul cycle d'actualité toutes les questions ouvertes sur la propriété intellectuelle du code généré par IA. Les mêmes questions s'appliquent à votre base de code.
La règle de base que personne ne vous a expliquée
Le droit d'auteur ne protège que les uvres créées par un être humain. Le Bureau américain des droits d'auteur l'a confirmé en janvier 2025, et la Cour suprême des États-Unis a refusé d'y revenir en mars 2026 lorsqu'elle a écarté le recours Thaler. Les uvres générées principalement par une IA sans paternité humaine significative ne sont pas éligibles à la protection du droit d'auteur; cette règle est désormais établie au plus haut niveau judiciaire disponible.
Ce que cela signifie concrètement : du code que Claude Code ou Cursor a généré et que vous avez accepté sans modification substantielle pourrait n'appartenir à personne. Si un concurrent le copie, vous n'auriez aucun recours légal, car ce code tomberait dans le domaine public.
La notion clé est celle de « paternité humaine significative », que le Bureau des droits d'auteur a délibérément refusé de quantifier par un pourcentage ou un nombre d'éditions, car ce que les tribunaux recherchent c'est la preuve qu'un humain a pris de véritables décisions créatives : choisir l'architecture, décider ce qu'il faut rejeter, restructurer la production pour l'adapter à une conception spécifique. Formuler un objectif au modèle ne suffit pas. C'est la façon dont la construction de l'uvre est dirigée qui compte.
Dans un flux de travail agentique, cette distinction est plus difficile à établir qu'il n'y paraît. Considérez une session Claude Code classique : vous écrivez une instruction d'une ligne (« construire un module de limitation de débit pour l'API »), Claude Code planifie l'approche, génère cinq fichiers et itère à travers trois versions, vous examinez le résultat, lancez les tests et fusionnez. Votre contribution dans cette séquence est votre intention architecturale et votre approbation finale. La réponse honnête est : probablement oui pour les modules que vous avez substantiellement redirigés, probablement non pour le code accepté verbatim, et floue pour tout ce qui se situe entre les deux.
Sur les forums spécialisés, où l'article a suscité un vif débat, la question du seuil a occupé une large place. L'analogie avec le compilateur a été avancée par plusieurs commentateurs : les LLM ne seraient que des compilateurs avancés qui n'exigent pas une spécification aussi précise que les compilateurs traditionnels. L'auteure de l'article, Sena Evren, a répondu qu'avec un compilateur traditionnel, le programmeur est l'auteur de chaque expression dans le code source, tandis qu'avec un LLM, le programmeur est l'auteur de l'intention et c'est le modèle qui prend les décisions expressives sur la structure, les nommages, les schémas et l'implémentation.
Ce que votre employeur détient probablement déjà
Avant même de vous demander si votre code peut être protégé, il y a une question plus immédiate : même s'il l'est, vous appartient-il vraiment ?
Votre contrat de travail stipule presque certainement que tout ce que vous construisez au travail appartient à votre employeur. Ce principe porte un nom en droit d'auteur : la doctrine du « travail de commande » (work-for-hire). En vertu de celle-ci, tout code créé par un salarié dans le cadre de son emploi appartient à l'employeur, peu importe qu'il ait été écrit à la main, généré par Claude Code ou produit par une combinaison des deux.
La plupart des contrats de travail vont plus loin. Les clauses à surveiller mentionnent notamment « tout produit de travail créé en utilisant l'équipement ou les ressources de l'entreprise », « toute invention ou développement réalisé pendant la durée du contrat », ou « tout logiciel créé avec l'assistance d'outils sous licence de l'entreprise ». Cette dernière formulation est la plus dangereuse : si votre employeur détient une licence d'entreprise sur Claude Code ou Cursor et que vous utilisez ces mêmes outils pour développer un projet personnel, une clause d'attribution de PI (propriété intellectuelle) suffisamment large peut donner à l'employeur une prétention sur ce projet, même si vous l'avez construit pendant votre temps libre.
Un développeur de San Francisco a vécu exactement cette situation au début de l'année : après avoir utilisé Claude Code pour des projets professionnels, son entreprise a mis à jour sa politique de PI et revendiqué tout ce qu'il avait développé avec une assistance IA, y compris une application personnelle de suivi sportif, au motif que les fichiers du travail ouverts dans l'EDI avaient pu contaminer les sorties du modèle.
L'argument ne tient pas légalement; la visibilité du contexte dans un EDI ne fait pas de la production de l'IA une uvre dérivée des fichiers ouverts à proximité, et le lien entre ce que Claude peut voir et ce qu'il génère relève du complément probabiliste de patrons, non de la copie. Mais il illustre ce que les employeurs commencent à revendiquer.
Sur Hacker News, un commentateur a soulevé le paradoxe central : si un code généré par IA ne peut pas être protégé par le droit d'auteur, alors il ne peut pas non plus être réattribué à l'employeur. La prétention contractuelle de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.