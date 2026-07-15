Les failles de la pertinence de la vérification dâge en ligne comme artifice de protection des enfants en ligne font surface dans la dernière sortie de la Présidente de la Commission de lUE
« La question n'est pas de savoir si les enfants peuvent accéder aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux peuvent accéder à nos enfants », déclare Ursula Von der Leyden. La première partie de cette affirmation est vraie. Il ne s'agit pas ici des enfants. Il s'agit, comme lont déjà souligné de nombreuses organisations de défense des droits de lHomme, de surveillance et de lutte contre la dissidence politique. Un État incapable de contrôler ses propres citoyens est plus dangereux qu'un État infesté de criminels. La deuxième partie n'est qu'un argument de relations publiques que les politiciens utilisent comme un slogan de campagne tout droit sorti de 1984.
« Lapplication ne sera pas infaillible », ajoute-t-elle suggérant ainsi que l'UE et tous les gouvernements qui poussent derrière de telles initiatives savent bien qu'interdire les réseaux sociaux aux adolescents ne les protégera pas. Lorsqu'ils sont interrogés par les journalistes sur l'utilisation des VPN pour contourner une interdiction, les responsables politiques affirment toujours que cette interdiction n'est pas une solution miracle et qu'il faudra du temps pour qu'elle porte ses fruits. En effet, le maire de Londres, Sadiq Khan, est même allé jusqu'à déclarer : « Nous savons que ce n'est pas la solution ».
En gros, lUE sapprête à imposer une application soi-disant « souveraine » et « respectueuse de la vie privée » pour protéger nos enfants, alors que les données, les métadonnées et les journaux seront acheminés via des serveurs soumis à la loi américaine Cloud Act
VON DER LEYEN VEUT UNE APP DE VÉRIFICATION DÂGE POUR LES ENFANTS EN LIGNE LE PRÉTEXTE PARFAIT POUR FICHER ET SURVEILLER TOUT LE MONDE ! 🔥— France Regard (@FranceRegard24) July 14, 2026
Ursula von der Leyen la annoncé :
« La question nest plus de savoir si nos enfants sont confrontés à des risques en ligne, mais ce que pic.twitter.com/97d8jqMvNU
« Lapplication est facile à utiliser, open source et respectueuse de la vie privée », souligne la Présidente de la Commission de lUE. Lon sait pourtant depuis la mi-parcours de lannée précédente que cette application de vérification dâge sappuie sur les serveurs de Google et Apple. En toile de fond, cest entre autres lutilisation de l'API Google Play Integrity qui est pointée du doigt. Cest, davis dobservateurs, une dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains qui porte atteinte à la souveraineté numérique de l'UE.
En effet, depuis 2021, Meta, Google et autres Microsoft scannaient légalement les messages privés de 450 millions d'Européens sans mandat judiciaire, au nom de la protection de l'enfance et surtout avec lappui de la mesure légale dénommée Chat Control 1.0. Le Parlement de lUE a enterré cette dernière le 26 mars 2026 et vient de lui donner un nouveau feu vert au terme dun vote controversé.
Sous sa promesse de lutter plus efficacement contre les crimes en ligne, notamment lexploitation des mineurs, Chat Control 1.0 sinscrit dans une tendance inquiétante où lexception devient la norme. Avec la rhétorique protectrice vendue via Chat Control 1.0, vient la mise à mal de la vie privée de millions dEuropéens.
Comment ? En permettant à Meta, Google et autres Microsoft deffectuer un « scan volontaire des conversations », cest-à-dire que la loi les laisse libres de décider d'analyser automatiquement et de manière préventive les contenus des messages privés pour y détecter des infractions. La mesure dont la portée ne concerne pas les messages chiffrés demeure néanmoins à controverse car considérée comme de la surveillance de masse sans mandat et sujette à erreur de millions d'Européens par des entreprises américaines.
Conclusion
Bypassing the latest #EU #ageVerification app (2026.07-1) with a Chrome extension... again.— Paul Moore - Security Consultant (@Paul_Reviews) July 14, 2026
Despite 3 months of security hardening and genuine improvements across the board, the fundamental issue cannot be solved.
Anonymous age verification doesn't work. https://t.co/NSfvuQAeXz pic.twitter.com/hwRTxiZiwZ
Les libertés numériques sont aujourd'hui plus menacées que jamais. De nombreux gouvernements adoptent des lois qui imposent une surveillance renforcée, des restrictions de contenu, et une modération automatisée. L'objectif affiché est de protéger les enfants, mais ces lois peuvent dériver vers la censure, compromettre la confidentialité des données et fragiliser les droits fondamentaux en ligne, notamment pour les populations vulnérables ou dissidentes.
En outre, la solution de l'UE pose une question de souveraineté, en raison de l'utilisation prévue des services de Google et (potentiellement) Apple. Ce choix technique pourrait exacerber la dépendance de l'UE aux géants technologiques américains et exposer les Européens aux violations de données.
En outre, les experts expliquent que les utilisateurs qui dépendent de plateformes alternatives doivent se préparer à une restriction potentielle de l'accès aux services numériques nécessitant une vérification de l'âge. À mesure que de plus en plus de services exigeront une preuve de l'âge sécurisée et respectueuse de la vie privée, la mise en uvre s'étendra. Ceux qui évitent Google Play risquent d'être systématiquement exclus des applications conformes.
Et vous ?
Que pensez-vous de la vérification dâge en ligne comme moyen de protection des enfants contre les abus en ligne ? Partagez-vous les avis selon lesquels cest juste un prétexte des gouvernements pour instaurer une surveillance de masse sur Internet ?
Que pensez-vous de cette multiplication de projets liberticides en Europe ? Partagez-vous les avis selon lesquels l'Europe est entrain de virer vers un espace totalitaire ?
Voir aussi :
L'Union européenne a officiellement dévoilé une application conçue pour vérifier avec précision l'âge d'un utilisateur, mais ce projet fait l'objet de nombreuses critiques
L'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Australie est, pour l'essentiel, inefficace, d'après une étude. La disponibilité d'outils comme les VPN complique l'application de cette mesure
L'application de vérification de l'âge de l'UE fait l'objet de critiques en raison de sa dépendance à Google, l'utilisation de l'API Play Integrity soulève un débat sur la souveraineté numérique de l'UE
Vous avez lu gratuitement 1 190 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.