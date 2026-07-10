Le Parlement de lUE donne à nouveau son feu vert à Chat Control 1.0, qui permet aux GAFAM de scanner légalement nos messages privés sans mandat judiciaire, au nom de la protection des enfants

Depuis 2021, Meta, Google et autres Microsoft scannaient légalement les messages privés de 450 millions d'Européens sans mandat judiciaire, au nom de la protection de l'enfance et surtout avec lappui de la mesure légale dénommée Chat Control 1.0. Le Parlement de lUE a enterré cette dernière le 26 mars 2026 et vient de lui donner un nouveau feu vert au terme dun vote controversé.
La communauté de la cybersécurité vit rarement des moments dunanimité. Pourtant, la mesure légale « Chat Control » réussit lexploit de rassembler experts, entreprises axées sur la protection de la vie privée, chercheurs et activistes autour dun même constat : nous sommes face à « un désastre annoncé ». La formule reflète un malaise profond. Lobjectif visé par lUnion européenne, est dinstaurer une surveillance proactive des communications numériques au motif de la protection des enfants.
Sous sa promesse de lutter plus efficacement contre les crimes en ligne, notamment lexploitation des mineurs, Chat Control 1.0 sinscrit dans une tendance inquiétante où lexception devient la norme. Avec la rhétorique protectrice vendue via Chat Control 1.0, vient la mise à mal de la vie privée de millions dEuropéens.
Comment ? En permettant à Meta, Google et autres Microsoft deffectuer un « scan volontaire des conversations », cest-à-dire que la loi les laisse libres de décider d'analyser automatiquement et de manière préventive les contenus des messages privés pour y détecter des infractions. La mesure dont la portée ne concerne pas les messages chiffrés demeure néanmoins à controverse car considérée comme de la surveillance de masse sans mandat et sujette à erreur de millions d'Européens par des entreprises américaines.
Des avis divergents soulignent que Chat Control 1.0 est une victoire, car elle évite que le chiffrement ne soit compromis par une porte dérobée. Callum Voge, directeur des affaires gouvernementales et du plaidoyer à l'Internet Society, déclare à ce propos qu'il s'agit « d'une avancée positive pour la sécurité des communications des résidents européens ».
En gros, sous Chat Control 1.0, les géants de la technologie sont libres de décider danalyser de façon automatique chaque photo, chaque message, chaque fichier que vous envoyez en ligne et votre seule consolation en tant quutilisateur reste que la portée de la mesure ne concerne pas les communications chiffrées. Ainsi, chaque citoyen européen devient une espèce de suspect aux activités contrôlées par une police parallèle que sont les grandes entreprises technologiques américaines.
Chat Control 1.0 est en vigueur depuis 2021, a expiré en mars 2026, et son renouvellement venait de faire lobjet dun vote. Une majorité de « NON » (314) s'est dégagée, mais celle-ci n'a pas atteint la majorité absolue (361), et Chat Control 1 a donc été réactivé jusqu'en 2028.
Le projet de loi Chat Control 2.0 est en parallèle sur la table des débats et son adoption est susceptible de signer la fin de la confidentialité des communications numériques en Europe. Cette mouture cible en effet les communications chiffrées au travers de lobligation pour les fournisseurs de services dintroduire des portes dérobées
« Nous devons rompre avec l'idée erronée selon laquelle tout le monde a le droit, au nom de la liberté civile, de communiquer via des services de messagerie chiffrée », signe le ministre danois de la Justice qui fait partie des défenseurs du projet de loi Chat Control 2.0. Chatcontrol 1.0 prévoit que la fouille des chats, messages et courriels privés soit effectuée par les fournisseurs de services en ligne de façon volontaire. Chatcontrol 2.0 pour sa part les y oblige et sapplique aux communications chiffrées.
Les conséquences de la possible adoption de ce projet sont :
- toutes les conversations en ligne et tous les courriels seront automatiquement fouillés pour détecter tout contenu suspect. Rien ne reste confidentiel ou secret. Il ne sera pas nécessaire d'obtenir une ordonnance du tribunal ou d'avoir un soupçon initial pour effectuer une recherche dans les messages ;
- si un algorithme classe le contenu d'un message comme suspect, les photos privées ou intimes pourront être consultées par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières. Ces mêmes contenus pourront être consultés par des personnes inconnues ou se retrouver entre les mains dindividus mal intentionnés ;
- les conversations intimes pourront être lues par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières, car les filtres de reconnaissance de texte qui ciblent la "sollicitation d'enfants" signalent souvent à tort les conversations intimes ;
- des tiers pourront être faussement signalés et faire l'objet d'enquêtes pour diffusion présumée de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Les algorithmes de contrôle des messages et des chats sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales d'enfants sur une plage, par exemple. Selon les autorités de la police fédérale suisse, 86 % de tous les signalements générés par des machines s'avèrent sans fondement ;
- lors dun voyage à l'étranger, lon peut se retrouver face à de gros problèmes. Les rapports générés par les machines sur les communications pourront être transmis à d'autres pays, comme les États-Unis, où la confidentialité des données demeure très mal encadrée, ce, avec des résultats incalculables ;
- ce serait la porte ouverte pour les services de renseignement et les pirates sur les conversations et courriels.
LUE multiplie les mesures de nature à mettre à mal la vie privée de ses citoyens
Les négociations sur un règlement permanent de protection de l'enfance, le Chat Control 2.0, se poursuivent sous haute pression en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Les gouvernements membres y maintiennent leur exigence d'un scan « volontaire » et indiscriminé.
Une autre mesure liberticide est en cours de gestation en Europe : obliger les messageries et les boutiques dapplications en ligne à vérifier l'identité des utilisateurs, via une pièce d'identité ou un scan facial. Cela marquerait la fin de la communication anonyme en ligne, avec tous les risques pour les lanceurs d'alerte, les journalistes et les personnes persécutées.
Et vous ?
Pour ou contre lintroduction de portes dérobées dans les messageries chiffrées au motif de la protection des enfants en ligne ?
Comment concilier la lutte contre la criminalité et la préservation dun espace privé réellement inviolable dans une société numérisée ?
Si lEurope affaiblit le chiffrement au nom dune cause légitime, comment empêcher dautres gouvernements dutiliser ce précédent pour justifier des dérives autoritaires ?
Les citoyens ont-ils réellement conscience de lampleur de la surveillance que Chat Control pourrait instaurer au quotidien ?
Que pensez-vous de cette multiplication de mesures liberticides en Europe ?
Vous avez lu gratuitement 1 182 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.