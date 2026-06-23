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L'Union européenne s'apprête à classer AWS et Azure parmi les « gardiens » au titre de la loi sur les marchés numériques DMA, soumettant ainsi ces services cloud à des règles plus strictes au sein de l'UE

Le , par Jade Emy
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L'Union européenne s'apprête à classer AWS et Azure parmi les « gardiens » au titre de la loi sur les marchés numériques DMA, soumettant ainsi ces services cloud à des règles plus strictes au sein de l'UE

La Commission européenne devrait annoncer prochainement les résultats préliminaires de son enquête sur les fournisseurs de cloud américains dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA). Amazon Web Services (AWS) et Azure de Microsoft seraient sur le point dêtre classés comme « gardiens », ce qui soumettrait ces services cloud à des règles plus strictes au sein de lUnion européenne (UE). En tant que « gardiens », AWS et Azure seraient tenus de garantir linteropérabilité et la portabilité des données. Des amendes importantes pourraient également être infligées sil savérait que les services cloud enfreignent les réglementations en vigueur.

Depuis plus dune décennie, lEurope construit son économie numérique sur des fondations largement américaines. Infrastructures cloud, moteurs de recherche, systèmes dexploitation, plateformes collaboratives : lessentiel des briques critiques qui soutiennent les administrations, les entreprises et même les services publics européens reste contrôlé par des acteurs extra-européens. Cette dépendance, longtemps tolérée au nom de lefficacité et du coût, est désormais perçue comme un risque stratégique majeur. Entre enjeux de souveraineté, sécurité des données et autonomie politique, lUnion européenne se trouve à un moment charnière où la question nest plus de savoir si elle doit réduire cette dépendance, mais comment et à quel prix.

La loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) est un règlement européen visant à rendre l'économie numérique plus équitable et plus concurrentielle. Ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre 2022 et est devenu applicable, pour l'essentiel, le 2 mai 2023. La DMA vise à garantir un niveau de concurrence plus élevé sur les marchés numériques européens en empêchant les grandes entreprises dabuser de leur pouvoir de marché et en permettant à de nouveaux acteurs dentrer sur le marché. Ce règlement cible les plus grandes plateformes numériques opérant dans lUnion européenne.

La liste des obligations comprend linterdiction de combiner des données collectées à partir de deux services différents appartenant à la même entreprise ; des dispositions visant à protéger les utilisateurs professionnels des plateformes (notamment les annonceurs et les éditeurs) ; des instruments juridiques visant à lutter contre les pratiques dauto-favorisation utilisées par les plateformes pour promouvoir leurs propres produits ; des dispositions concernant la préinstallation de certains services ; des dispositions relatives aux pratiques de vente liée ; et des dispositions visant à garantir linteropérabilité, la portabilité et laccès aux données pour les entreprises et les utilisateurs finaux des plateformes. Des dispositions visent également à garantir que lutilisateur final puisse désinstaller tout logiciel préinstallé. Tout manquement à ces dispositions peut entraîner des sanctions, notamment des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre daffaires mondial.

Selon des sources bien informées, la Commission européenne devrait annoncer prochainement les résultats préliminaires de son enquête sur les fournisseurs de cloud américains dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA). Amazon Web Services (AWS) et Azure de Microsoft seraient sur le point dêtre classés comme « gardiens », ce qui soumettrait ces services cloud à des règles plus strictes au sein de lUnion européenne (UE). La décision finale concernant cette évaluation au titre de la DMA est attendue dici fin 2026.


LUE sapprête à classer AWS et Azure parmi les « gardiens » au titre du DMA

Cette enquête a débuté en novembre 2025, lorsque lUE a pris pour cible la puissance des géants technologiques américains dans le domaine du cloud. Le déclencheur a été une série de pannes des services cloud ayant parfois eu des répercussions importantes sur dautres services Internet. Peu avant, une panne denviron 15 heures du cloud AWS aux États-Unis avait rendu inaccessibles ou fortement limités non seulement les propres services de streaming dAmazon, mais aussi ceux dAtlassian, de Docker, dEpic Games et de lapplication de messagerie Signal. Peu après, Microsoft Azure a également été confronté à une panne, empêchant les passagers aériens de senregistrer et interrompant les votes au Parlement écossais.

En conséquence, les autorités européennes de la concurrence ont également examiné pour la première fois les services cloud au regard de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Les principaux fournisseurs de cloud, principalement américains, ont jusquà présent échappé à la loi européenne sur les marchés numériques, car une grande partie de leur activité est gérée par le biais de contrats dentreprise. Il est donc difficile de déterminer le nombre dutilisateurs individuels. Or, il sagit là de lun des critères les plus importants utilisés par lUE pour déterminer le pouvoir de marché des entreprises.

La loi sur les marchés numériques (DMA), en vigueur depuis novembre 2022, vise à limiter le pouvoir de marché des « gardiens » et à rendre la concurrence plus équitable. Selon la réglementation européenne, les entreprises qui proposent des services de plateforme centraux et exercent une influence significative et durable sur le marché intérieur de lUE sont classées comme « gatekeepers » ou « doorkeepers » (gardiens). À ce jour, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta Platforms et Microsoft ont été désignés comme « gardiens ». Toutefois, cela ne sapplique quaux services tels que les boutiques dapplications et la messagerie, et non à linfrastructure cloud.

Cette situation devrait changer lorsque la Commission européenne classera provisoirement AWS et Azure comme « gardiens » au titre de la loi DMA. Cest ce que rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier qui ont souhaité rester anonymes. Les conclusions définitives de lenquête devraient être publiées dans le courant de lannée, bien que le calendrier reste provisoire.

La réglementation européenne suscite la colère du gouvernement américain

En tant que « gardiens », AWS et Azure seraient tenus de garantir linteropérabilité et la portabilité des données. Cela permettrait, par exemple, de simplifier le changement de fournisseur de cloud et donnerait aux clients la possibilité de relier dautres services aux clouds AWS ou Azure, au lieu dêtre limités aux offres dAWS et dAzure. Des amendes importantes pourraient également être infligées sil savérait que les services cloud enfreignent les réglementations en vigueur.

Auparavant, les entreprises américaines Apple et Meta Platforms avaient déjà été condamnées à des amendes de plusieurs centaines de millions deuros par lUE pour des violations de la DMA. Cela a entraîné des conflits avec le gouvernement américain, qui soppose de plus en plus aux initiatives en matière de souveraineté des données et qualifie les réglementations européennes telles que la DMA dattaque contre les entreprises américaines.

Les désaccords entre l'Europe et les États-Unis sur les questions critiques telles que les régimes de contrôles des Big Tech américains ont pris de l'ampleur depuis le retour de Donal Trump à la Maison Blanche. Les États-Unis se montrent plus agressifs en ce qui concerne la défense de leurs entreprises. Alors que les tensions s'intensifient, l'Europe craint plus que jamais de perdre l'accès aux technologies américaines dont elle dépend avant d'être prête. Le pire scénario pour les décideurs européens ? Un décret de la Maison Blanche qui coupe l'accès de la région aux centres de données, systèmes dexploitation, moteurs de recherche et logiciels de messagerie électronique dont les entreprises et les gouvernements européens ont besoin pour fonctionner.

La souveraineté technologique européenne est un terme à la mode qui a actuellement un réel pouvoir, même si le concept semble manquer d'un certain poids matériel à première vue. Le contrôle, la maintenance et la préparation aux crises des infrastructures numériques doivent être considérés comme des responsabilités publiques fondamentales, plutôt que comme des tâches à externaliser à de grandes entreprises technologiques mondiales, ouvertes à l'influence étrangère.

Source : Bloomberg

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Voir aussi :

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