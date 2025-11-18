L'UE examine si AWS, Azure de Microsoft et Google Cloud doivent être soumis à la loi sur les marchés numériques, pour imposer des règles visant à limiter leur pouvoir de marché et à promouvoir la concurrence

En janvier 2025, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a affirmé que le marché de l'informatique dématérialisée (cloud computing) "ne fonctionne pas". Le régulateur prévoyait d'utiliser ses pouvoirs pour enquêter sur les leaders du marché, Amazon et Microsoft qui contrôlent chacun jusqu'à 40 % du marché, en se concentrant sur les pratiques de ces derniers. Son groupe d'enquête indépendant a déclaré que l'absence de concurrence effective dans un secteur qui représentait près de 11 milliards d'euros en 2023 était susceptible de conduire à des coûts plus élevés, à un choix plus restreint et à des services de moindre qualité.
Puis en mai, un rapport a révélé que Amazon Web Services (AWS), la filiale d'informatique dématérialisée du géant du commerce électronique Amazon, a annoncé un chiffre d'affaires de 29,3 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Il s'agit d'une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre. D'autre part, Microsoft a déclaré que les revenus du segment Intelligent Cloud au premier trimestre 2025 s'élevaient à 26,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 %. En comparant ces deux rapports, il apparait que AWS gagne aujourd'hui plus d'argent que les activités Cloud et Serveur de Microsoft réunies. En outre, ces chiffres confirment la place qu'occupe AWS et Microsoft dans le domaine du cloud computing.
Récemment, un rapport a révélé que l'Union européenne renforce son contrôle sur la domination des géants technologiques dans le domaine du cloud computing. Les autorités antitrust se préparent à enquêter pour déterminer si des services tels qu'Amazon Web Services (AWS), Azure de Microsoft et Google Cloud devraient être soumis aux règles strictes de la loi sur les marchés numériques (DMA). Cette initiative pourrait bouleverser le paysage concurrentiel du secteur du cloud, qui alimente tout, du stockage des données d'entreprise aux applications d'intelligence artificielle.
La Commission européenne s'apprête à lancer une étude sur le pouvoir de marché de ces plateformes. L'enquête vise à déterminer si elles peuvent être qualifiées de « gardiens » au sens de la DMA, une désignation qui leur imposerait des obligations visant à garantir une concurrence loyale et à prévenir les pratiques anticoncurrentielles. La DMA, promulguée en 2022, vise les entreprises ayant une influence significative sur le marché afin de promouvoir une économie numérique plus ouverte. Comme le rapporte CNBC, elle a déjà contraint les géants de la technologie à modifier leur mode de fonctionnement des boutiques d'applications, des moteurs de recherche et des plateformes sociales.
AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud pourraient être désignés comme gardiens en vertu de la DMA
En vertu de la DMA, les gardiens sont définis par des critères tels que le fait d'avoir plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'UE et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Les services cloud, qui n'étaient pas inclus au départ, font désormais l'objet d'une attention particulière en raison de leur caractère de plus en plus indispensable. L'enquête fait suite à des inquiétudes concernant la concentration du marché, en particulier après les récentes pannes qui ont mis en évidence les vulnérabilités liées à la dépendance à l'égard de quelques fournisseurs dominants.
Les régulateurs s'inquiètent particulièrement des effets de verrouillage, qui font que les entreprises deviennent dépendantes de l'écosystème d'un seul fournisseur, rendant le changement coûteux et difficile. Cela pourrait étouffer l'innovation et la concurrence dans les secteurs qui dépendent de l'infrastructure cloud. Par exemple, une panne majeure d'Azure en juillet 2024 a touché des millions de personnes, soulignant les risques liés à la domination du marché. Les responsables de l'UE établissent un lien entre ces incidents et la nécessité d'inclure la DMA, arguant que la concentration du pouvoir entraîne des risques systémiques dans les infrastructures numériques critiques.
Cette enquête reflète une tendance mondiale plus large en matière d'antitrust. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a poursuivi Google pour ses pratiques dans le domaine du cloud, tandis que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés examine des questions similaires. Cette enquête de l'UE pourrait créer un précédent en matière de réglementation internationale. Selon des initiés du secteur, l'enquête pourrait se concentrer sur les stratégies de tarification, la portabilité des données et l'interopérabilité. « Le marché du cloud est à un tournant », a déclaré un fonctionnaire européen, soulignant la nécessité d'empêcher les tendances monopolistiques de s'enraciner.
Amazon, Microsoft et Google ont minimisé l'importance de l'enquête, arguant que leurs services favorisent la concurrence en permettant aux start-ups et aux entreprises de se développer. Microsoft a souligné le rôle d'Azure dans la transformation numérique et le respect des réglementations existantes. Cependant, les détracteurs soulignent les parts de marché : AWS détient environ 32 % du marché mondial du cloud, suivi par Azure avec 23 % et Google Cloud avec 12 %. Cet oligopole a suscité des inquiétudes quant à un éventuel abus de pouvoir.
Répercussions dans le domaine du cloud computing
S'ils étaient désignés comme gardiens, ces fournisseurs seraient soumis à des règles telles que la facilitation de la migration des données et l'interdiction de l'auto-préférence. Cela pourrait entraîner des changements dans les conditions contractuelles et les modèles de tarification, au profit de concurrents plus petits comme Oracle Cloud ou d'entreprises européennes telles que OVHcloud.
L'histoire de l'UE en matière d'application de la DMA est révélatrice. Au début de l'année, elle a enquêté sur Apple, Google et Meta pour non-conformité, ce qui a conduit à des amendes et à des ajustements opérationnels. Les défis liés à l'application de la loi persistent, mais celle-ci se durcit. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, s'est exprimée ouvertement sur la question. « Nous devons veiller à ce que les marchés du cloud restent concurrentiels », a-t-elle déclaré dans un discours prononcé en 2024.
Cette enquête pourrait avoir des répercussions économiques considérables. Le cloud computing génère des milliards de dollars de revenus ; AWS à lui seul a déclaré un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars en 2023. L'inclusion dans le DMA pourrait augmenter les coûts pour les géants de la technologie, mais réduire les barrières à l'entrée, ce qui pourrait stimuler l'innovation dans l'UE.
Les analystes mettent en garde contre les tensions transatlantiques, car la plupart des entreprises visées sont américaines. Des speculations montrent que cela s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large de l'UE contre la domination technologique américaine. Cependant, d'autres professionnels ont critiqué cette mesure, la qualifiant d'excessive. « L'extension de la DMA au cloud pourrait entraver les investissements », a déclaré un expert. À l'inverse, les petits fournisseurs s'en réjouissent, y voyant une opportunité de gagner du terrain.
Le calendrier de l'étude reste flou, mais les conclusions préliminaires pourraient être publiées d'ici la mi-2026. Les mises à jour continues de la DMA suggèrent que les régulateurs se préparent à une bataille prolongée. Concernant la compétitivité de l'UE, un analyste a déclaré : « Les ménages européens ont payé le prix fort en termes de revenus perdus et de baisse du niveau de vie. » Cette enquête viserait donc à remédier à ces disparités en limitant les monopoles technologiques.
Contexte mondial et perspectives d'avenir
La panne mondiale dAmazon Web Services (AWS) survenue le 20 octobre 2025 a plongé des dizaines de sites, dapplications et dentreprises dans le chaos numérique. Pendant plusieurs heures, une partie dInternet sest figée, confirmant ce que les experts redoutent depuis longtemps : une trop forte concentration du cloud entre les mains de quelques géants place les utilisateurs et les entreprises « à la merci » de leurs infrastructures. Cette enquête vise donc à régler ce problème.
Au-delà de l'Europe, des enquêtes similaires sont en cours. L'autorité antitrust indienne s'intéresse aux pratiques dans le domaine du cloud, tandis que la réglementation chinoise fait écho aux principes de la DMA. Cette vague mondiale souligne une évolution vers une surveillance plus stricte des infrastructures numériques. Pour les initiés du secteur, la question clé est de savoir si l'inclusion de la DMA permettra véritablement d'uniformiser les règles du jeu ou si elle ne fera qu'ajouter des obstacles bureaucratiques. Au fur et à mesure que l'enquête progressera, elle mettra à l'épreuve la détermination de l'UE à dompter les géants du cloud.
Voici l'annonce de l'enquête par la Commission européenne :
La Commission lance des enquêtes de marché sur les services de cloud computing dans le cadre de la loi sur les marchés numériques
La Commission européenne a ouvert trois enquêtes de marché sur les services de cloud computing dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA). Deux enquêtes de marché évalueront si Amazon et Microsoft doivent être désignés comme gardiens pour leurs services de cloud computing, Amazon Web Services et Microsoft Azure, au titre du DMA, en d'autres termes s'ils agissent comme des passerelles importantes entre les entreprises et les consommateurs, bien qu'ils ne répondent pas aux critères du DMA en matière de taille, de nombre d'utilisateurs et de position sur le marché. La troisième enquête de marché évaluera si la DMA peut lutter efficacement contre les pratiques susceptibles de limiter la compétitivité et l'équité dans le secteur du cloud computing dans l'UE.
Le cloud computing est la colonne vertébrale de nombreux services numériques et il est essentiel au développement de l'IA. Afin de favoriser l'innovation, la confiance et l'autonomie stratégique de l'Europe, les services cloud doivent être fournis dans un environnement équitable, ouvert et concurrentiel.
Enquêtes de marché sur Amazon Web Services et Microsoft Azure
Les analyses des marchés du cloud réalisées ces dernières années semblent indiquer que les services de cloud computing Microsoft Azure et Amazon Web Services occupent des positions très fortes vis-à-vis des entreprises et des consommateurs. En outre, la Commission évaluera si certaines caractéristiques du secteur du cloud peuvent renforcer encore la position de Microsoft Azure et d'Amazon Web Services.
Si l'enquête de la Commission conclut que Microsoft Azure et Amazon Web Services constituent des passerelles importantes au sens du DMA, les services de cloud computing seraient ajoutés à la liste des services de plateformes de base pour lesquels Amazon et Microsoft sont déjà désignés comme gardiens.
Enquête de marché sur l'application du DMA aux marchés du cloud
La Commission recueille également des informations auprès des acteurs concernés du marché afin d'évaluer si les obligations actuelles prévues par le DMA permettent de lutter efficacement contre les pratiques qui limitent la concurrence ou sont déloyales dans le secteur du cloud. L'enquête portera, par exemple, sur les obstacles à l'interopérabilité entre les services de cloud computing, l'accès limité ou conditionnel des utilisateurs...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.