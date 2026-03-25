Meta condamné à payer 375 millions $ pour avoir induit les utilisateurs en erreur concernant la sécurité des enfants, après avoir mis ces derniers en danger et les avoir exposés à du contenu à caractère sexuel

Meta a été condamnée à payer 375 millions de dollars après qu'un tribunal du Nouveau-Mexique a jugé l'entreprise coupable d'avoir induit les utilisateurs en erreur concernant la sécurité des enfants sur ses plateformes. Le jury a estimé que Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, avait mis des enfants en danger en les exposant à des contenus à caractère sexuel explicite et à des interactions avec des prédateurs sexuels. Ce jugement marque la première action en justice en matière de sécurité des enfants remportée contre Meta au niveau d'un État. Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, a qualifié le verdict d'« historique ». Meta a indiqué son intention de faire appel.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads, Manus et Moltbook. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech ».
Cette décision de justice intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la protection des mineurs sur les plateformes de Meta. En 2024, la Commission européenne a notamment ouvert une enquête approfondie visant Facebook et Instagram pour violation des règles du Digital Services Act (DSA), soupçonnant l'entreprise de ne pas avoir suffisamment évalué et atténué les risques auxquels les enfants sont exposés en ligne.
Plus récemment, un tribunal du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars pour avoir induit les utilisateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes pour les enfants. Un jury a estimé que Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, était responsable de la manière dont ses plateformes mettaient les enfants en danger et les exposaient à des contenus sexuellement explicites ainsi qu'à des prédateurs sexuels.
Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, a déclaré que ce verdict était « historique » et qu'il s'agissait de la première fois qu'un État obtenait gain de cause dans un procès intenté contre Meta pour des questions liées à la sécurité des enfants.
Une porte-parole de Meta, dirigée par son président-directeur général Mark Zuckerberg, a indiqué que l'entreprise contestait ce verdict et avait l'intention de faire appel.
« Nous mettons tout en uvre pour assurer la sécurité des utilisateurs sur nos plateformes et sommes pleinement conscients des difficultés liées à l'identification et à la suppression des mauvais acteurs et des contenus préjudiciables. Nous restons confiants quant à notre bilan en matière de protection des adolescents en ligne. », a déclaré la porte-parole de Meta.
Le jury a estimé que Meta s'était rendue coupable d'une violation de la loi du Nouveau-Mexique sur les pratiques déloyales (Unfair Practices Act), au motif qu'elle avait induit le public en erreur quant à la sécurité de ses plateformes pour les jeunes utilisateurs.
Au cours d'un procès qui a duré sept semaines, les jurés ont pris connaissance de documents internes de Meta et ont entendu le témoignage d'anciens employés expliquant que l'entreprise savait que des prédateurs d'enfants utilisaient ses plateformes.
Arturo Béjar, ancien responsable de l'ingénierie chez Meta qui a quitté l'entreprise en 2021 pour devenir lanceur d'alerte, a témoigné au sujet de diverses expériences qu'il a menées sur Instagram et qui ont montré que des contenus à caractère sexuel étaient proposés à des utilisateurs mineurs. Il a déclaré que sa propre fille, encore jeune, avait reçu des propositions sexuelles de la part d'un inconnu sur Instagram.
Les procureurs ont présenté une étude interne de Meta qui, à un moment donné, avait révélé que 16 % de tous les utilisateurs d'Instagram avaient déclaré avoir été exposés à des images de nudité ou d'actes sexuels non sollicités au cours d'une seule semaine.
Meta a fait valoir qu'elle s'était efforcée, au fil des ans, de lutter contre les utilisateurs problématiques sur ses plateformes et de promouvoir des expériences sûres pour les mineurs.
En 2024, Instagram a lancé les « comptes adolescents », offrant ainsi aux jeunes utilisateurs davantage de moyens de contrôler leur expérience. Le mois dernier encore, la plateforme a mis en place une fonctionnalité qui alerte les parents si leurs enfants recherchent du contenu incitant à l'automutilation.
Le montant total de l'amende civile, fixé à 375 millions de dollars, a été déterminé après que le jury eut conclu à l'existence de milliers d'infractions à la loi, chacune passible d'une amende maximale de 5 000 dollars.
Meta fait également l'objet d'un autre procès à Los Angeles, dans lequel une jeune femme affirme être devenue dépendante, dès son enfance, de plateformes telles qu'Instagram et YouTube, détenues par Google, en raison de leur conception délibérée.
Des milliers de poursuites judiciaires similaires sont actuellement en cours devant les tribunaux américains.
En 2023, l'État du Nouveau-Mexique a intenté un procès contre Meta, affirmant que l'entreprise « orientait » les jeunes utilisateurs vers des contenus à caractère sexuellement explicite, montrant des abus sexuels sur mineurs, voire les exposait à des sollicitations de ce type de contenus et au trafic sexuel.
Il a été avancé que l'entreprise agissait ainsi par le biais de ses algorithmes de recommandation, qui sont essentiellement des outils utilisés par Meta pour sélectionner automatiquement les contenus que les utilisateurs voient sur ses plateformes.
« Les dirigeants de Meta savaient que leurs produits nuisaient aux enfants, ont ignoré les avertissements de leurs propres employés et ont menti au public sur ce quils savaient », a déclaré Raul Torrez. « Aujourdhui, le jury sest joint aux familles, aux éducateurs et aux experts en sécurité infantile pour dire que cela suffit. »
Les critiques à lencontre de Meta sappuient sur des accusations plus anciennes concernant la conception même de ses plateformes. En 2023, une coalition de 41 États américains a engagé des poursuites contre l'entreprise, l'accusant d'avoir conçu intentionnellement ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, en exploitant les faiblesses connues du cerveau des enfants.
Selon la plainte, l'entreprise aurait favorisé des mécanismes addictifs tout en maintenant l'accès des mineurs à ses services, malgré des alertes répétées sur les impacts négatifs sur leur santé mentale. La plainte affirme que ces pratiques étaient connues en interne, ce qui renforce les critiques sur la responsabilité de lentreprise dans la protection des jeunes utilisateurs.
Sources : Raul Torrez, procureur général du Nouveau-Mexique ; Meta ; Arturo Béjar, ancien responsable de l'ingénierie chez Meta
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