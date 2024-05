Le règlement de l'UE relatif à la loi sur les services numériques (DSA) est un règlement du droit de l'UE visant à mettre à jour la directive sur le commerce électronique en ce qui concerne les contenus illégaux, la publicité transparente et la désinformation. Les fournisseurs de services concernés avaient jusqu'au 1er janvier 2024 pour se conformer à ses dispositions. Les plateformes en ligne et les moteurs de recherche populaires doivent se conformer à leurs obligations quatre mois après avoir été désignés comme tels par la Commission de l'UE.Les sites de médias sociaux Facebook et Instagram de Meta Platforms vont faire l'objet d'une enquête pour violation potentielle des règles de l'UE en matière de contenu en ligne concernant la sécurité des enfants, ont déclaré les régulateurs de l'UE, une décision qui pourrait conduire à de lourdes amendes.Les entreprises technologiques sont tenues de faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes en vertu de la loi historique de l'Union européenne sur les services numériques (DSA), qui est entrée en vigueur l'année dernière. La Commission européenne a déclaré qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur Facebook et Instagram parce qu'elle craignait qu'ils n'aient pas suffisamment pris en compte les risques pour les enfants. Meta a présenté un rapport d'évaluation des risques en septembre.", a déclaré l'exécutif de l'UE dans un communiqué. "Meta a déclaré qu'il disposait déjà d'un certain nombre d'outils en ligne pour protéger les enfants. "", a déclaré un porte-parole de Meta. "Meta est déjà dans le collimateur de l'UE en ce qui concerne la désinformation électorale, une préoccupation majeure à l'approche des élections cruciales du Parlement européen qui auront lieu le mois prochain. Les infractions à la loi sur la protection des données peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.: Commission européennePensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?