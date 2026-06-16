Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans afin de protéger les enfants en ligne, après qu'un comité a fait état d'un large soutien en faveur des restrictions

Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé les nouvelles mesures visant à protéger les enfants en ligne, après quun comité de consultation national a fait état dun large soutien en faveur de restrictions strictes. Au-delà de linterdiction générale des réseaux sociaux, les restrictions incluront également le blocage de certaines fonctionnalités telles que la diffusion en direct et la communication avec des inconnus pour les moins de 16 ans.
L'Australie a été la première à instaurer une interdiction pour les moins de 16 ans en décembre 2025, déclenchant ainsi une tendance mondiale visant à protéger les mineurs contre les dangers en ligne. De grands pays, dont la France, la Grèce, le Royaume-Uni et l'Espagne, font désormais avancer des projets de loi visant à interdire ou à restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux, ciblant généralement les moins de 15 ou 16 ans, avec une vérification obligatoire de l'âge.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a récemment annoncé une interdiction totale de l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, rejoignant ainsi d'autres pays à travers le monde qui cherchent à protéger les enfants en ligne. « C'est un grand pas en avant pour notre pays », a déclaré Starmer dans un message vidéo. « Les réseaux sociaux rendent nos enfants malheureux et les mettent en danger, et en tant que parent, tout autant quen tant que Premier ministre, je ne peux tout simplement plus laisser cette situation perdurer », a-t-il ajouté.
Linterdiction concernera des plateformes sociales telles que Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X, tandis quil nest pas prévu dinclure les services de messagerie comme WhatsApp et Signal, a précisé le gouvernement dans un communiqué.
Le gouvernement de Starmer envisageait de renforcer les restrictions sur lutilisation des réseaux sociaux par les enfants, alors que les gouvernements du monde entier font face à une pression croissante pour limiter le temps passé en ligne par les jeunes. Cette initiative a pris de lampleur après que lAustralie est devenue le premier pays à adopter une loi interdisant aux enfants de moins de 16 ans daccéder aux principales plateformes de réseaux sociaux, une mesure visant à répondre aux préoccupations concernant les effets sur la santé physique et mentale dune utilisation excessive dInternet.
Cette annonce fait également suite à une enquête nationale qui a recueilli plus de 116 000 réponses entre le 2 mars et le 26 mai et sollicité lavis du public sur lutilisation des technologies par les enfants. Selon cette consultation, plus de 83 % des parents ayant répondu ont déclaré que les risques liés à lutilisation des réseaux sociaux lemportaient sur les avantages, et 90 % se sont prononcés en faveur dun âge minimum de 16 ans pour laccès des enfants aux plateformes de réseaux sociaux.
Le gouvernement de Starmer a qualifié lannonce de mesure « historique », précisant que les nouvelles mesures seraient présentées au Parlement avant Noël, les dispositions de protection devant entrer en vigueur au printemps prochain. Au-delà de linterdiction générale des réseaux sociaux, les restrictions incluront également le blocage de certaines fonctionnalités telles que la diffusion en direct et la communication avec des inconnus pour les moins de 16 ans, a-t-il ajouté.
« Ce nest pas une chose facile à faire. Je vais être honnête à ce sujet », a déclaré Starmer à propos des nouvelles mesures. « Nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons examiné attentivement les données disponibles, et nous devrons adapter notre approche à mesure que la technologie évolue, en tirant les leçons dautres pays qui prennent des mesures similaires », a-t-il déclaré.
Cette décision a suscité des oppositions et se heurtera à la résistance de certaines des entreprises les plus puissantes au monde, a ajouté Starmer. « Mais nous les affronterons, et nous gagnerons, car la nécessité dagir ne pourrait être plus évidente. » Cependant, même si le projet de loi passe, lapplication de ces mesures sest toujours avérée difficile, car les enfants trouvent souvent des moyens de contourner les limites dâge imposées par les entreprises technologiques.
Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révèle que près d'un tiers des enfants britanniques ont contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résiste mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle est supposée tenir à l'écart.
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