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Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans afin de protéger les enfants en ligne
Après qu'un comité a fait état d'un large soutien en faveur des restrictions

Le , par Alex
97 commentaires

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Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans afin de protéger les enfants en ligne, après qu'un comité a fait état d'un large soutien en faveur des restrictions

Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé les nouvelles mesures visant à protéger les enfants en ligne, après quun comité de consultation national a fait état dun large soutien en faveur de restrictions strictes. Au-delà de linterdiction générale des réseaux sociaux, les restrictions incluront également le blocage de certaines fonctionnalités telles que la diffusion en direct et la communication avec des inconnus pour les moins de 16 ans.

L'Australie a été la première à instaurer une interdiction pour les moins de 16 ans en décembre 2025, déclenchant ainsi une tendance mondiale visant à protéger les mineurs contre les dangers en ligne. De grands pays, dont la France, la Grèce, le Royaume-Uni et l'Espagne, font désormais avancer des projets de loi visant à interdire ou à restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux, ciblant généralement les moins de 15 ou 16 ans, avec une vérification obligatoire de l'âge.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a récemment annoncé une interdiction totale de l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, rejoignant ainsi d'autres pays à travers le monde qui cherchent à protéger les enfants en ligne. « C'est un grand pas en avant pour notre pays », a déclaré Starmer dans un message vidéo. « Les réseaux sociaux rendent nos enfants malheureux et les mettent en danger, et en tant que parent, tout autant quen tant que Premier ministre, je ne peux tout simplement plus laisser cette situation perdurer », a-t-il ajouté.

Linterdiction concernera des plateformes sociales telles que Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X, tandis quil nest pas prévu dinclure les services de messagerie comme WhatsApp et Signal, a précisé le gouvernement dans un communiqué.


Le gouvernement de Starmer envisageait de renforcer les restrictions sur lutilisation des réseaux sociaux par les enfants, alors que les gouvernements du monde entier font face à une pression croissante pour limiter le temps passé en ligne par les jeunes. Cette initiative a pris de lampleur après que lAustralie est devenue le premier pays à adopter une loi interdisant aux enfants de moins de 16 ans daccéder aux principales plateformes de réseaux sociaux, une mesure visant à répondre aux préoccupations concernant les effets sur la santé physique et mentale dune utilisation excessive dInternet.

Cette annonce fait également suite à une enquête nationale qui a recueilli plus de 116 000 réponses entre le 2 mars et le 26 mai et sollicité lavis du public sur lutilisation des technologies par les enfants. Selon cette consultation, plus de 83 % des parents ayant répondu ont déclaré que les risques liés à lutilisation des réseaux sociaux lemportaient sur les avantages, et 90 % se sont prononcés en faveur dun âge minimum de 16 ans pour laccès des enfants aux plateformes de réseaux sociaux.

Le gouvernement de Starmer a qualifié lannonce de mesure « historique », précisant que les nouvelles mesures seraient présentées au Parlement avant Noël, les dispositions de protection devant entrer en vigueur au printemps prochain. Au-delà de linterdiction générale des réseaux sociaux, les restrictions incluront également le blocage de certaines fonctionnalités telles que la diffusion en direct et la communication avec des inconnus pour les moins de 16 ans, a-t-il ajouté.

« Ce nest pas une chose facile à faire. Je vais être honnête à ce sujet », a déclaré Starmer à propos des nouvelles mesures. « Nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons examiné attentivement les données disponibles, et nous devrons adapter notre approche à mesure que la technologie évolue, en tirant les leçons dautres pays qui prennent des mesures similaires », a-t-il déclaré.

Cette décision a suscité des oppositions et se heurtera à la résistance de certaines des entreprises les plus puissantes au monde, a ajouté Starmer. « Mais nous les affronterons, et nous gagnerons, car la nécessité dagir ne pourrait être plus évidente. » Cependant, même si le projet de loi passe, lapplication de ces mesures sest toujours avérée difficile, car les enfants trouvent souvent des moyens de contourner les limites dâge imposées par les entreprises technologiques.

Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révèle que près d'un tiers des enfants britanniques ont contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résiste mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle est supposée tenir à l'écart.

Et vous ?

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Voir aussi :

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97 commentaires
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 16/06/2026 à 11:50
tout est fait pour fliquer les gens protéger les enfants sur internet.

mais personne pour intervenir face aux scandale des grooming gangs ou encore aux trop nombreux meurtre au couteaux comme henry nowak


Avant de légiférer facebook, faites en sorte qu'on se face pas kidnapper et violer par une horde de pakistanais dans des caves sombres.
Interdiser le port d'arme blanche à tous le monde, sans l'exception religieuse des Sikhs

Et si je me prends un coup de couteaux, faite en sorte que la police m'apporte les 1er secours au lieu de me menotter et d'aller voir lassassin si il va bien

Ce pays me dégoutte
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