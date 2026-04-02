Macron veut interdire les réseaux sociaux aux mineurs dès septembre et le Sénat adopte sa propre version de loi : comment la France espère imposer sa loi à des plateformes américaines soumises au droit européen

Le 31 mars 2026, le Sénat a voté très largement en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais le processus parlementaire est loin d'être achevé : un désaccord persistant entre le gouvernement et la Haute Assemblée rend inévitable un nouveau cycle de navette législative.
L'Assemblée nationale, elle, avait adopté une version plus radicale en janvier : toutes les plateformes de réseaux sociaux auraient l'obligation de supprimer les comptes appartenant aux moins de 15 ans et de refuser tout nouvel utilisateur en dessous de cet âge. Le Sénat, en revanche, a opté pour un système à deux niveaux, distinguant les plateformes considérées comme susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral de l'enfant, de celles qui resteraient accessibles avec le consentement des parents.
Cette architecture à deux vitesses n'est pas sans logique. Le Conseil d'État avait alerté dès le 13 janvier 2026 sur les risques d'une « interdiction générale et absolue » portant sur l'ensemble des plateformes, y compris celles dont l'utilisation ne constitue pas un danger pour les mineurs. Le même avis soulignait que les États membres ne peuvent pas imposer des obligations supplémentaires aux plateformes au sens du Digital Services Act (DSA), ce que faisait pourtant le texte initial.
La rapporteure centriste Catherine Morin-Desailly a résumé la situation devant la tribune : la France adopte une loi dont l'application dépendra des autorités des autres États membres ou de la Commission européenne, une situation jugée inédite et insatisfaisante. La Commission doit se prononcer avant l'adoption définitive du texte, une démarche pouvant prendre plusieurs semaines.
Un précédent raté qui pèse sur les débats
Ce n'est pas la première tentative législative de la France dans ce domaine. Une loi promulguée en 2023, portée par Laurent Marcangeli, imposait déjà aux réseaux sociaux de refuser l'inscription aux enfants de moins de 15 ans sauf accord parental. Elle n'avait jamais été appliquée, faute d'articulation satisfaisante avec le droit de l'Union européenne.
Depuis juillet 2023, la majorité numérique à 15 ans existait donc en théorie : toute inscription sur un réseau social nécessitait, avant cet âge, une autorisation parentale, et les plateformes devaient mettre en place une vérification de l'âge sous peine de sanctions financières. Mais la loi n'avait jamais vraiment été appliquée, faute de cadre technique validé et en raison des contraintes du DSA.
C'est ce précédent embarrassant qui a conduit le président Macron à hausser le ton. Lors de ses vux du 31 décembre, il avait élevé l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans au rang de priorité nationale. La proposition de loi est portée par la députée Ensemble pour la République Laure Miller, avec le soutien actif du gouvernement. L'objectif affiché est une entrée en vigueur dès la rentrée scolaire de septembre 2026.
Pour les nouveaux comptes, l'interdiction serait effective dès septembre 2026. Pour les comptes existants, une mise en conformité incluant une vérification d'âge rigoureuse devrait intervenir d'ici le 1er janvier 2027. Les plateformes qui ne respecteraient pas la loi s'exposeraient à une amende pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial.
La vérification d'âge : le nud gordien
C'est ici que le projet bute sur ses contradictions les plus profondes. Car vouloir interdire l'accès à des plateformes mondiales aux utilisateurs mineurs sans système de vérification d'âge opérationnel, c'est énoncer un principe sans en avoir les moyens.
Les méthodes évoquées (selfie pour reconnaissance faciale, envoi de documents d'identité ou de carte bancaire) sont inspirées des expérimentations déjà menées sur les sites pornographiques. La CNIL recommande depuis 2021...
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