Elon Musk perd son procès de 150 milliards $ contre Sam Altman et OpenAI à l'issue d'un verdict unanime : le jury estimant qu'Elon Musk avait attendu trop longtemps avant d'intenter son action en justice

Elon Musk est un homme d'affaires et une personnalité publique connu pour diriger Tesla et SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025 ; en mai 2026, Forbes estimait sa fortune à 788 milliards de dollars américains. En 2015, il a cofondé OpenAI pour faire progresser la recherche en intelligence artificielle (IA), mais en est parti par la suite ; un mécontentement croissant face à l'orientation et à la direction de l'organisation dans le contexte de l'essor de l'IA des années 2020 l'a conduit à créer xAI, qui est devenue une filiale de SpaceX en 2026.
Samuel Altman est un entrepreneur américain qui occupe le poste de PDG de la société d'IA OpenAI depuis 2019. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été évincé par le conseil d'administration de l'organisation pour ne pas avoir fait preuve d'une « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive réaction de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration.
Début mai 2026, le procès d'Elon Musk contre OpenAI et Sam Altman a commencé avec des enjeux considérables, tournant autour de la trahison, de la tromperie et de l'ambition débridée qui auraient brouillé la vision autrefois partagée par ces milliardaires en désaccord sur le développement de l'IA. Le procès porte notamment sur la création en 2015 dOpenAI, le créateur de ChatGPT, en tant que start-up à but non lucratif financée principalement par Musk avant de se transformer en une entreprise capitaliste désormais évaluée à 852 milliards de dollars.
Depuis, les révélations et les témoignages se sont succédés. Le 12 mai, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a témoigné qu'Elon Musk souhaitait exercer un contrôle total sur OpenAI dès ses débuts, réfutant ainsi l'argument central de Musk selon lequel Altman et d'autres dirigeants auraient trahi la mission caritative de l'entreprise en l'orientant vers une structure à but lucratif. Au cours de son témoignage d'environ quatre heures, Altman a déclaré à la cour que Musk avait insisté pour détenir le contrôle majoritaire de toute version à but lucratif d'OpenAI, n'offrant qu'une vague promesse que sa part de participation diminuerait avec le temps.
Récemment, une annonce a révélé qu'Elon Musk a perdu son procès de 150 milliards de dollars contre OpenAI. Le 18 mai, à Oakland, un jury composé de neuf personnes a estimé à l'unanimité que l'homme le plus riche du monde avait attendu trop longtemps avant d'intenter son action en justice. Sur cette base, il a innocenté le PDG Sam Altman, le président Greg Brockman et OpenAI elle-même de son accusation principale, selon laquelle ils auraient « détourné une organisation caritative » qu'il avait contribué à fonder. Microsoft, cité comme défendeur pour avoir prétendument aidé à mettre en place ce stratagème, a été acquitté pour les mêmes raisons de délai. Le jury a mis environ deux heures pour rendre son verdict. Musk n'a pas tardé à riposter sur X, qualifiant le verdict de « détail technique lié au calendrier » et promettant de faire appel devant la Cour d'appel du neuvième circuit.
Ces trois semaines ont été particulièrement pénibles. Le procès a mis à rude épreuve Musk, Altman, Brockman, le PDG de Microsoft Satya Nadella et une longue liste danciens initiés...
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