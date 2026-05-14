Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu'Elon Musk souhaitait prendre le contrôle total d'OpenAI, réfutant ainsi l'argument principal de Musk selon lequel Altman aurait trahi la mission caritative

Le 12 mai, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a témoigné qu'Elon Musk souhaitait exercer un contrôle total sur OpenAI dès ses débuts, réfutant ainsi l'argument central de Musk selon lequel Altman et d'autres dirigeants auraient trahi la mission caritative de l'entreprise en l'orientant vers une structure à but lucratif. Au cours de son témoignage d'environ quatre heures, Altman a déclaré à la cour que Musk avait insisté pour détenir le contrôle majoritaire de toute version à but lucratif d'OpenAI, n'offrant qu'une vague promesse que sa part de participation diminuerait avec le temps.
Début mai 2026, le procès d'Elon Musk contre OpenAI et Sam Altman a commencé avec des enjeux considérables, tournant autour de la trahison, de la tromperie et de l'ambition débridée qui auraient brouillé la vision autrefois partagée par ces milliardaires en désaccord sur le développement de l'IA. Le procès porte notamment sur la création en 2015 dOpenAI, le créateur de ChatGPT, en tant que start-up à but non lucratif financée principalement par Musk avant de se transformer en une entreprise capitaliste désormais évaluée à 852 milliards de dollars. Lissue du procès pourrait faire basculer léquilibre des pouvoirs dans le domaine de lIA.
Depuis, les révélations et les témoignages se sont succédés. Le 12 mai, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a témoigné qu'Elon Musk souhaitait exercer un contrôle total sur OpenAI dès ses débuts, réfutant ainsi l'argument central de Musk selon lequel Altman et d'autres dirigeants auraient trahi la mission caritative de l'entreprise en l'orientant vers une structure à but lucratif. Au cours de son témoignage d'environ quatre heures, Altman a déclaré à la cour que Musk avait insisté pour détenir le contrôle majoritaire de toute version à but lucratif d'OpenAI, n'offrant qu'une vague promesse que sa part de participation diminuerait avec le temps.
Altman a déclaré qu'il ne croyait pas que Musk ferait marche arrière. « Je pense quil voulait exercer un contrôle à long terme et quil laurait obtenu si nous avions accepté la structure quil souhaitait », a déclaré Altman à la cour. Altman a expliqué que deux facteurs avaient motivé la volonté de Musk dexercer une domination : une réticence générale à confier à dautres des décisions importantes, et une règle que Musk sétait imposée, selon laquelle il ne simpliquerait que dans des projets dont il tiendrait les rênes. « Cela me mettait extrêmement mal à laise », a déclaré Altman.
Les deux parties se sont également affrontées au sujet des principes fondateurs dOpenAI. Altman a expliqué que la société avait été créée en partie sur la conviction quaucune personne ne devrait contrôler lintelligence artificielle générale si celle-ci venait à être mise au point. La question de savoir ce qu'il adviendrait d'OpenAI si Musk venait à mourir alors qu'il en avait le contrôle lui a été posée directement par les cofondateurs, a témoigné Altman ; Musk s'est contenté de hausser les épaules, affirmant que la question ne lui avait pas traversé l'esprit et évoquant l'idée que ses enfants pourraient en hériter une réponse qu'Altman a qualifiée à la barre de « moment à glacer le sang ».
L'avocat de Musk, Steven Molo, a utilisé son contre-interrogatoire pour remettre en cause la crédibilité d'Altman, le pressant de questions sur les accusations de malhonnêteté portées par d'anciens collègues, notamment l'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever, qui a témoigné le 11 mai avoir rassemblé des preuves de ce qu'il a décrit comme un comportement trompeur systématique de la part d'Altman. Le contre-interrogatoire a débuté par une question directe de Molo « Êtes-vous totalement digne de confiance ? » à laquelle Altman a d'abord répondu « Je crois que oui », avant de rectifier rapidement en affirmant sans réserve que oui.
Altman est également revenu sur les circonstances de son éviction en 2023, la qualifiant de « trahison incroyable » qui lavait pris complètement au dépourvu. Le conseil dadministration, a-t-il déclaré, navait fourni que peu de justifications se contentant daffirmer quil navait pas été suffisamment franc avec eux. Dans lun des moments les plus émouvants de son témoignage, Altman a déclaré : « Javais consacré les dernières années de ma vie à ce projet. Je la voyais sur le point dêtre détruite. »
Concernant la structure dOpenAI, Altman a déclaré que Musk avait quitté lorganisation parce quil avait perdu confiance en ses perspectives davenir, et non parce quil avait été évincé à la suite dun différend de principe. Pour prouver la perte de confiance de Musk dans lorganisation, Altman a cité un e-mail envoyé par Musk en décembre 2018, dans lequel celui-ci déclarait quOpenAI navait aucune chance face à des concurrents comme DeepMind de Google sans une refonte complète des mots qui, selon Altman, lont marqué, les décrivant comme « gravés dans ma mémoire ».
Le procès porte sur laction en justice intentée par Musk en 2024 contre OpenAI, Altman et le président dOpenAI, Greg Brockman, dans laquelle Musk allègue que les trois hommes ont détourné lentreprise de la structure à but non lucratif sous laquelle elle avait été fondée en 2015. Au cur du grief de Musk se trouve laffirmation selon laquelle les quelque 38 millions de dollars quil a versés à OpenAI ont finalement été affectés à des fins commerciales quil na jamais approuvées.
OpenAI, dont la valorisation auprès des investisseurs privés dépasse désormais 850 milliards de dollars, a rétorqué que Musk avait compris et accepté dès le départ lorientation à but lucratif de lentreprise, et que son procès navait vu le jour quaprès léchec de sa tentative de prendre la direction de lentreprise. Les mesures de réparation demandées par Musk comprennent la destitution dAltman et de Brockman de leurs fonctions et lobligation de réaffecter plus de 130 milliards de dollars à la fondation à but non lucratif dOpenAI.
Durant le procès, lors de son témoignage de trois jours, Elon Musk a tenté de démontrer qu'OpenAI avait trahi sa mission originelle de but non lucratif au profit d'intérêts financiers privés menés par son PDG Sam Altman. Cependant, cette phase initiale du procès a été marquée par plusieurs difficultés pour le milliardaire, qui a vu sa crédibilité mise à rude épreuve face à l'avocat d'OpenAI, William Savitt, au cours de plusieurs auditions.
L'affaire passera bientôt à la phase des plaidoiries finales, après quoi les délibérations du jury composé de neuf personnes pourraient commencer ; le verdict du jury est toutefois purement consultatif, laissant à la juge Yvonne Gonzalez Rogers, de la Cour fédérale du district nord de Californie, le soin de trancher en dernier ressort sur la responsabilité.
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