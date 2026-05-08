Musk voulait absorber OpenAI dans Tesla et offrir un siège à Altman

La taupe et le recrutement secret : l'affaire Karpathy

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Il y a onze ans, Sam Altman et Elon Musk cofondaient OpenAI en faisant une promesse solennelle : construire une intelligence artificielle dont « la technologie appartiendrait au monde ». Aujourd'hui, les deux hommes se font face devant un jury de neuf personnes dans un prétoire d'Oakland, Californie, pendant que leurs avocats projettent sur grand écran des SMS, des courriels internes et des entrées de journal qui réduisent cette promesse en miettes.Depuis l'ouverture des débats le 27 avril 2026, le procèsest devenu bien plus qu'un litige sur la gouvernance d'une organisation à but non lucratif. Musk accuse Altman et Brockman d'avoir trahi leur engagement de maintenir OpenAI comme organisation non lucrative, après y avoir investi 38 millions de dollars. OpenAI, désormais valorisée à plus de 850 milliards de dollars et en route vers une introduction en Bourse potentiellement historique, a qualifié ces allégations de « sans fondement », soutenant que la démarche de Musk n'est qu'une manuvre anticoncurrentielle destinée à freiner un rival.Mais ce qui ressort des audiences successives dépasse largement le cadre juridique : c'est la genèse trouble de l'IA générative moderne qui se dévoile, avec tous ses calculs d'intérêts, ses rivalités d'ego et ses ambiguïtés structurelles.La révélation la plus retentissante de la deuxième semaine d'audience est venue d'une source inattendue : Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI et mère de quatre des enfants d'Elon Musk. Son témoignage a mis en lumière le rôle central qu'elle a joué dans la circulation d'informations entre Musk et OpenAI durant des périodes critiques.Des courriels produits devant le tribunal révèlent que fin 2017, Musk envisageait non pas de quitter OpenAI, mais de l'absorber dans Tesla en y créant un laboratoire d'IA de premier rang destiné à concurrencer OpenAI elle-même et potentiellement DeepMind de Google. Selon Zilis, il fut même un temps où offrir à Sam Altman un siège au conseil d'administration de Tesla était « sur la table ». L'idée : intégrer les cerveaux d'OpenAI dans l'écosystème de Musk, tout en conservant l'étiquette de l'altruisme technologique.Ce laboratoire IA chez Tesla ne verra jamais le jour. Musk lancera finalement xAI en 2023, avant de le fusionner avec SpaceX et de rebaptiser l'entité combinée SpacexAI, remettant ainsi la question de l'IA au cur de ses propres entreprises, mais sans OpenAI. Le détour par les tribunaux aura au moins eu le mérite de rendre public ce qui était resté confidentiel pendant près d'une décennie.Le second volet explosif concerne Andrej Karpathy, l'un des chercheurs fondateurs d'OpenAI, qui rejoindra Tesla pour diriger son équipe Autopilot en 2017. Un courriel produit à l'audience montre que, peu après ce recrutement, Musk écrivait à un vice-président de Tesla : « Les gars d'OpenAI vont vouloir me tuer. Mais il fallait que ça se fasse. » Sur le stand des témoins, Musk avait pourtant soutenu que Karpathy avait de lui-même décidé de partir, et qu'il ne l'avait pas activement débauché.Après que l'avocat d'OpenAI a produit des SMS de Zilis célébrant l'offre de Musk à Karpathy et son acceptation, Zilis a concédé que c'est bien Musk qui avait approché Karpathy en premier. La version de Musk s'effondre en direct, devant le jury. Dans le même registre, un autre courriel montre Musk écrire à un cofondateur de Neuralink qu'ils pourraient « recruter indépendamment ou directement depuis OpenAI ». Mis en difficulté lors du contre-interrogatoire, Musk répond : « C'est un pays libre. »Cette séquence prend un relief particulier au regard du rôle de Zilis elle...