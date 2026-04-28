IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Musk et Altman s'affrontent au tribunal : Elon Musk veut prouver qu'OpenAI a renoncé à sa mission de rester une organisation à but non lucratif au service de l'humanité

Le , par Jade Emy
42 commentaires

4PARTAGES

3  0 
Musk et Altman s'affrontent au tribunal : Elon Musk veut prouver qu'OpenAI a renoncé à sa mission de rester une organisation à but non lucratif au service de l'humanité pour servir des milliardaires

Le procès d'Elon Musk contre Sam Altman va mettre en lumière la lutte de pouvoir au sein d'OpenAI. Le procès, dont le début est prévu prochainement avec la sélection du jury, porte sur la création en 2015 dOpenAI, le créateur de ChatGPT, en tant que start-up à but non lucratif financée principalement par Musk avant de se transformer en une entreprise capitaliste désormais évaluée à 852 milliards de dollars. L'issue du procès pourrait faire pencher la balance du pouvoir dans le domaine de l'IA.

Depuis qu'OpenAI a décidé d'adopter un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux, Elon Musk n'a cessé de déposer des plaintes contre la société. Musk a d'abord intenté une action en justice contre OpenAI en mars 2024, mais a abandonné la procédure en juin 2024. Début août 2024, Elon Musk a relancé une plainte contre OpenAI et son dirigeant Sam Altman. Puis en novembre 2024, Elon Musk a ajouté Microsoft dans sa plainte. En décembre 2024, Elon Musk a déposé une injonction pour s'opposer au passage d'OpenAI d'une société à but non lucratif à une société à but lucratif.

Dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, Elon Musk a réclamé jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'IA l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Selon le dossier déposé en janvier 2026, Musk réclame une partie de la valorisation actuelle d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars. De son côté, OpenAI s'attend à ce qu'Elon Musk fasse des « déclarations délibérément extravagantes et sensationnelles ». « Nous avons de solides arguments pour notre défense et sommes confiants quant à nos chances de gagner le procès », a déclaré OpenAI.

Début avril 2026, Elon Musk a modifié sa plainte pour dommages et intérêts de 150 milliards de dollars contre OpenAI, précisant que les dédommagements accordés dans le cadre de cette affaire devraient être versés à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même. Ce document, déposé en amont d'un procès prévu plus tard dans le mois, vise également à obtenir la destitution de Sam Altman du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif et exige que ce dernier, ainsi que le président d'OpenAI, Greg Brockman, cèdent leurs parts ou autres avantages financiers à l'organisation. OpenAI a rejeté les accusations d'Elon Musk, les qualifiant d'attaque concurrentielle motivée par « l'ego et la jalousie ».

Dans ce contexte, Elon Musk et Sam Altman s'apprêtent à s'affronter dans un procès aux enjeux considérables, tournant autour de la trahison, de la tromperie et de l'ambition débridée qui auraient brouillé la vision autrefois partagée par ces milliardaires en désaccord sur le développement de l'IA. Le procès, dont le début est prévu prochainement avec la sélection du jury, porte sur la création en 2015 dOpenAI, le créateur de ChatGPT, en tant que start-up à but non lucratif financée principalement par Musk avant de se transformer en une entreprise capitaliste désormais évaluée à 852 milliards de dollars.

Lissue du procès pourrait faire basculer léquilibre des pouvoirs dans le domaine de lIA, une technologie révolutionnaire de plus en plus redoutée comme un destructeur demplois potentiel et une menace existentielle pour la survie de lhumanité. Ces risques perçus font partie des raisons invoquées par Musk, lhomme le plus riche du monde, pour intenter en août 2024 un procès qui sera désormais tranché par un jury et la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie.


Le procès civil accuse Altman, PDG dOpenAI, ainsi que son bras droit et cofondateur, Greg Brockman, davoir trahi Musk en sécartant de la mission fondatrice de la société de San Francisco, qui était dêtre le gardien altruiste dune technologie révolutionnaire. Le procès allègue quils ont réorienté OpenAI vers un modèle lucratif dans son dos. Cette âpre bataille juridique pourrait se résumer à quelques pages du journal intime dun dirigeant. « Cest notre seule chance de nous débarrasser dElon », écrivait Brockman à lautomne 2017. « Est-il le glorieux leader que je choisirais ? » Cette note du journal de Brockman fait partie des milliers de pages de documents internes révélés au tribunal.

Musk a déclaré que les défendeurs lavaient tenu à lécart de leurs projets, avaient exploité son nom et son soutien financier pour se créer une « machine à faire de largent », et devaient lui verser des dommages-intérêts pour lavoir escroqué, lui et le public. Il souhaite également quOpenAI redevienne une organisation à but non lucratif, quAltman et Brockman soient démis de leurs fonctions de dirigeants et quAltman soit démis de son poste au sein du conseil dadministration.

OpenAI a balayé les allégations de Musk, les qualifiant de plainte infondée motivée par la jalousie, visant à freiner sa croissance rapide et à renforcer la propre entreprise de Musk, xAI, quil a lancée en 2023 en tant que concurrent. En outre, en janvier, OpenAI et Microsoft ont immédiatement déposé une requête visant à exclure les opinions de l'expert qui a calculé les 134 milliards de dollars de dommage et intérêt demandés, affirmant que cette mesure était nécessaire pour éviter de préjuger du jury. Dans leur requête, ils ont affirmé que les calculs de Paul Wazzan semblaient « inventés », car l'expert en économie aurait déclaré n'avoir jamais utilisé ces calculs auparavant et les avoir prétendument « concoctés » uniquement pour satisfaire la demande d'Elon Musk.

Ce procès comporte également des risques pour Musk, qui a été reconnu coupable en mars 2026 par un autre jury davoir escroqué des investisseurs lors de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022. Toute information compromettante concernant Musk et ses pratiques commerciales pourrait lui être particulièrement préjudiciable à lheure actuelle, car son entreprise de fabrication de fusées, SpaceX, prévoit dentrer en bourse cet été dans le cadre dune introduction en bourse qui pourrait faire de lui le premier « trillionnaire » au monde.

Et vous ?

Pensez-vous que ce procès est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Avant qu'ils ne deviennent ennemis, Sam Altman a dit à Elon Musk : « Je t'aide, toi et tous les autres, à empêcher Google de contrôler l'AGI, tu es mon héros »

Elon Musk reconnu coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur en faisant délibérément baisser le cours de l'action Twitter avant son rachat de la société de médias sociaux en 2022 pour 44 milliards $

Sam Altman : Il prêchait la régulation de l'IA, la combattait en coulisses, quémandait l'argent des émirats et a fait enterrer l'enquête sur son licenciement, selon une enquête de 18 mois sur le PDG d'OpenAI
Vous avez lu gratuitement 1 045 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

42 commentaires
Commenter Signaler un problème