Deux jours avant le début du procès contre OpenAI, Elon Musk aurait contacté le président dOpenAI, Greg Brockman, afin d'envisager un accord à l'amiable avant la bataille juridique entre les deux parties

Dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, Musk aurait contacté le président dOpenAI, Greg Brockman, pour explorer la possibilité d'un règlement à l'amiable, deux jours seulement avant le début de la bataille juridique entre les parties devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie. Un document indique que Musk a contacté Brockman pour évaluer l'intérêt de ce dernier à résoudre le litige avant le procès. Lorsque Brockman a suggéré que les deux parties renoncent à leurs poursuites, Musk aurait répondu : « Dici la fin de la semaine, Sam et toi serez les hommes les plus détestés dAmérique. Si tu insistes, il en sera ainsi ».
Elon Musk est un entrepreneur, homme d'affaires et homme politique de nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Milliardaire, il est en 2022 et depuis 2024 la personne la plus riche du monde. En 2015, il cofonde et devient coprésident d'OpenAI, une association de recherche promouvant l'intelligence artificielle amicale, qu'il quitte en 2018. En 2023, il fonde la société xAI dans le domaine de l'intelligence artificielle. À partir de la fin des années 2010, ses actions et déclarations, dont certaines relèvent de la désinformation et des théories du complot, sont régulièrement médiatisées.
Depuis qu'OpenAI a décidé d'adopter un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux, Elon Musk n'a cessé de déposer des plaintes contre la société. Dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, Elon Musk a réclamé jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'IA l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Puis Elon Musk a modifié sa plainte pour dommages et intérêts de 150 milliards de dollars contre OpenAI, précisant que les dédommagements accordés dans le cadre de cette affaire devraient être versés à la branche caritative de l'entreprise plutôt qu'à lui-même.
Ce début du mois de mai 2026, l'affrontement d'Elon Musk et de Sam Altman devant le tribunal a commencé avec des enjeux considérables, tournant autour de la trahison, de la tromperie et de l'ambition débridée qui auraient brouillé la vision autrefois partagée par ces milliardaires en désaccord sur le développement de l'IA. Le procès civil accuse Sam Altman, PDG dOpenAI, ainsi que son bras droit et cofondateur, Greg Brockman, davoir trahi Musk en sécartant de la mission fondatrice de la société de San Francisco, qui était dêtre le gardien altruiste dune technologie révolutionnaire. Le procès allègue quils ont réorienté OpenAI vers un modèle lucratif dans son dos. Lissue du procès pourrait faire basculer léquilibre des pouvoirs dans le domaine de lIA.
Selon un nouveau rapport, Elon Musk aurait contacté Greg Brockman quelques jours avant le début du procès contre OpenAI. Selon un document judiciaire, l'homme le plus riche du monde aurait contacté Brockman pour explorer la possibilité d'un règlement à l'amiable, deux jours seulement avant le début de la bataille juridique entre les parties devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie. Le document indique que Musk a contacté Brockman pour évaluer l'intérêt de ce dernier à résoudre le litige avant le procès. Lorsque Brockman a suggéré que les deux parties renoncent à leurs poursuites, Musk aurait répondu : « Dici la fin de la semaine, Sam et toi serez les hommes les plus détestés dAmérique. Si tu insistes, il en sera ainsi ».
Cet échange sinscrit dans le cadre dun procès en cours intenté par Musk contre OpenAI, dans lequel il affirme que lorganisation sest éloignée de sa mission initiale à but non lucratif. Musk affirme que la transition vers une structure à but lucratif a donné la priorité aux rendements financiers plutôt quà lobjectif de développer lIA pour le bien public. Il réclame des changements au sein de la direction de lentreprise et des dommages-intérêts sélevant, selon certaines sources, à 150 milliards de dollars de la part dOpenAI et de Microsoft, lun de ses principaux investisseurs. Le procès est en cours et des témoignages clés sont attendus. Laffaire est jugée par la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers et a débuté à Oakland.
La procédure devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines, un verdict pouvant être rendu d'ici la mi-mai. Musk a déjà témoigné, déclarant qu'il n'avait pas lu les termes détaillés d'un accord de 2017 relatif aux changements structurels d'OpenAI, se concentrant plutôt sur ses points principaux. Des personnalités clés, dont Sam Altman, Brockman et Satya Nadella, devraient témoigner plus tard au cours du procès. L'échange rapporté entre Musk et Brockman reflète les relations tendues entre les parties à mesure que l'affaire se déroule.
Le procès a attiré l'attention sur des questions plus larges concernant la gouvernance, le financement et l'orientation du développement de l'IA. À mesure que la procédure se poursuit, l'issue de l'affaire pourrait influencer la manière dont les partenariats et les structures organisationnelles sont organisés au sein du secteur de l'IA. Pour l'instant, la bataille juridique entre Elon Musk et Sam Altman apporte son lot de révélations. Des courriels remontant à 2015 donnent un aperçu des fondements d'OpenAI et des tensions qui régnaient au sein de l'entreprise dès ses débuts.
Ces révélations surviennent alors que l'entreprise traverse une période de turbulences internes profondes. OpenAI a souligné l'hypocrisie d'Elon Musk et affirme que ce dernier était partisan d'un projet visant à transformer la startup en entreprise lucrative avant son départ. De son côté, Elon Musk s'est montré particulièrement confus lors des premières auditions. Le milliardaire s'est notamment contredit à plusieurs reprises.
Source : Tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.
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