Elon Musk reconnu coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur en faisant délibérément baisser le cours de l'action Twitter avant son rachat de la société de médias sociaux en 2022 pour 44 milliards $

Un jury a estimé qu'Elon Musk avait tenu des propos trompeurs dans ses déclarations publiques pendant une période cruciale de son rachat de Twitter en 2022. Lors de son témoignage devant le tribunal au début du mois, Musk a soutenu qu'il n'avait pas induit les investisseurs en erreur et que les gens avaient simplement surinterprété ses commentaires publics et ses tweets. Le jury a au contraire estimé que certaines de ses déclarations publiques concernant des problèmes dans les indicateurs d'audience de Twitter, et le fait qu'il se retirait peut-être de l'accord d'acquisition de 44 milliards de dollars, étaient intentionnellement trompeuses.
Elon Musk, est un entrepreneur milliardaire, considéré comme la personne la plus riche du monde. En 2002, il a fonde SpaceX, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général (PDG). En 2004, il investit 6,5 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques Tesla, et en devient le PDG en 2008. Entre temps, il a fondé SolarCity, une société d'énergie solaire, OpenAI, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), The Boring Company, une société de construction de tunnels (Hyperloop), et Neuralink, société de neurotechnologie. En 2022, il devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante. En 2023, il fonde la société xAI dans le domaine de l'IA.
Le rachat de Twitter par Elon Musk est l'un des évènements qui a le plus provoqué des réactions. En mai 2022, une action en justice au nom des actionnaires de Twitter a été déposée contre Elon Musk devant le tribunal de district fédéral de San Francisco, alléguant que le PDG de Tesla a activement manipulé les actions de la société à des fins personnelles. La plainte porte sur la conduite de Musk depuis la signature du contrat d'achat avec le conseil d'administration de Twitter le 25 avril, en particulier sa déclaration selon laquelle l'accord « ne peut pas aller de l'avant » sans plus d'informations sur les comptes automatisés sur la plateforme.
Début janvier 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Elon Musk, l'accusant d'avoir délibérément attendu trop longtemps pour divulguer son achat de plus de 5 % des actions de Twitter en 2022. L'agence accuse Musk d'avoir acheté pour plus de 500 millions de dollars d'actions Twitter à des "prix artificiellement bas" avant de déposer son rapport 11 jours plus tard, le 4 avril 2022, alors qu'il détenait plus de 9 % des actions ordinaires en circulation de la société. Selon la plainte, le cours de l'action Twitter a grimpé de 27 % à la suite de la divulgation publique. La SEC affirme que grâce à cela, Elon Musk a économisé au moins 150 millions de dollars aux dépens des actionnaires de Twitter.
Récemment, un jury a estimé qu'Elon Musk avait tenu des propos trompeurs dans ses déclarations publiques pendant une période cruciale de son rachat de Twitter en 2022. Après deux jours de délibérations, un jury de la cour fédérale de San Francisco a rendu un verdict unanime contre le magnat de la tech, poursuivi par un groupe d'investisseurs de Twitter qui affirmaient s'être fiés à ses déclarations.
Lors de son témoignage devant le tribunal au début du mois, Musk a soutenu qu'il n'avait pas induit les investisseurs en erreur et que les gens avaient simplement surinterprété ses commentaires publics et ses tweets. Le jury a au contraire estimé que certaines de ses déclarations publiques concernant des problèmes dans les indicateurs d'audience de Twitter, et le fait qu'il se retirait peut-être de l'accord d'acquisition de 44 milliards de dollars, étaient intentionnellement trompeuses.
Ce n'est pas la première fois que Musk se retrouve confronté à des poursuites judiciaires à cause de ses tweets. Il avait toutefois réussi à se défendre contre un procès intenté en 2023 par des actionnaires de Tesla, qui affirmaient que le PDG les avait induits en erreur avec des publications concernant le constructeur automobile.
Dans son verdict rendu, le jury de San Francisco a estimé que Musk avait artificiellement fait baisser le cours de l'action Twitter d'environ 8 dollars à 3 dollars entre mai et octobre 2022 en raison de ses déclarations publiques. Cela pourrait signifier que chaque investisseur du groupe est sur le point de recevoir des milliers de dollars de dommages-intérêts pour ses pertes. Monte Mann, avocat spécialisé dans les litiges commerciaux chez Armstrong Teasdale, a déclaré que le verdict contre Musk « envoie un message clair ». « Si vous influencez le marché par vos propos, vous en assumez les conséquences. »
Musk a commencé vers mai 2022 à tweeter au sujet des prétendus problèmes de Twitter avec les faux comptes, ou « bots », et a déclaré que l'accord était « en suspens » avant d'annoncer qu'il souhaitait se retirer complètement de l'accord. Twitter a poursuivi Musk en justice afin de contraindre le multimilliardaire à respecter l'accord, et début octobre, Musk s'y est conformé, rachetant Twitter au prix initialement convenu. L'année suivante, il a rebaptisé la plateforme de réseaux sociaux « X ».
Pourtant, selon un rapport de 2024, les prêts qu'Elon Musk a utilisés pour acheter Twitter sont devenus la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise financière de 2008-2009. Sept banques impliquées dans l'opération, dont Bank of America et Morgan Stanley, ont donné à la holding de Musk environ 13 milliards de dollars pour racheter le géant des médias sociaux en 2022. Selon une analyse, les banques qui prêtent de l'argent pour des rachats tentent généralement de vendre rapidement la dette à d'autres investisseurs, mais cela ne s'est pas produit dans le cas de Twitter.
Du côté des inversitsseurs de Twitter, les mois d'attente pour l'acquisition finale se sont avérés financièrement préjudiciables. Les investisseurs de Twitter comme Belgrave, qui a acheté et vendu des actions de la société pendant cette période. Belgrave a déclaré au jury au début du mois qu'il avait vendu des milliers d'actions Twitter en juillet 2022, convaincu que Musk n'allait plus racheter la plateforme en raison de ses publications et commentaires publics. Le prix de vente de Belgrave était inférieur à celui auquel il avait acheté les actions quelques mois plus tôt, et nettement inférieur aux 54,20 dollars par action que Musk a finalement payés. « Je me suis fait avoir », a déclaré Belgrave. « J'ai été escroqué. »
Lors de son témoignage devant le jury, Musk s'est montré plus combatif envers les avocats représentant le groupe d'investisseurs. Il a fini par refuser de répondre aux questions par un simple « oui » ou « non », affirmant à plusieurs reprises que les avocats tentaient d'induire le jury en erreur. « S'il s'agissait d'un procès visant à déterminer si j'ai publié des tweets stupides, je dirais que je suis coupable », a concédé Musk à un moment donné.
Concernant la situation de X, anciennement Twitter, la situation financière n'est pas au beau fixe. Selon un rapport de 2024, une évaluation de la valeur de X d'Elon Musk montre qu'elle a connu une baisse vertigineuse depuis que le milliardaire a racheté la société fin octobre 2022. Les données indiquaient que la valeur de la société a connu une baisse d'environ 72 % depuis l'acquisition. Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, une opération considérée comme une mauvaise affaire, car la société valait nettement moins à l'époque. En 2024, la valeur de X était en chute libre alors même que l'entreprise luttait pour conserver ses annonceurs et était plombée par une dette de 13 milliards de dollars.
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