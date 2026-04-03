L'Office américain des brevets annule le brevet controversé de Nintendo sur l'invocation de personnages pour les faire combattre, dans le cadre de son litige en cours contre Pocketpair et Palworld

Les efforts de Nintendo pour breveter l'idée d'invoquer un personnage de jeu vidéo et de le faire combattre un autre personnage ont subi un revers important aux États-Unis, alors même que les créateurs de Mario poursuivent leur procès pour violation de droits d'auteur contre les développeurs de Palworld, Pocketpair, au Japon. L'Office américain des brevets et des marques a désormais révoqué le brevet en question sur l'invocation de personnages, bien que sa décision soit « non définitive ». Nintendo dispose de deux mois pour répondre et présenter ses arguments.
Nintendo Co., Ltd. est une entreprise multinationale japonaise fondée par Yamauchi Fusajirō à Kyoto. Elle est spécialisée dans la fabrication de consoles de jeu vidéo depuis 1977 avec la sortie de la Color TV-Game, ainsi que dans la conception de jeux vidéo, dont les séries Super Mario et The Legend of Zelda. En mai 2025, les consoles de jeux Nintendo s'étaient vendues à plus de 860 millions d'exemplaires dans le monde, pour lesquelles plus de 5,9 milliards de jeux individuels ont été vendus. La société possède de nombreuses filiales au Japon et à l'étranger, ainsi que des développeurs partenaires tels que HAL Laboratory, Intelligent Systems et Game Freak. Elle figure parmi les entreprises les plus riches et les plus valorisées du marché japonais.
En août 2023, Nintendo a dévoilé 32 brevets quil a déposés, dont 31 concernent son jeu à succès The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le jeu est protégé par des brevets sur différents éléments, comme les temps de chargement, les détections de collision, les pouvoirs spéciaux et les dialogues avec les PNJ. Nintendo est connu pour être très vigilant sur ses innovations dans le jeu vidéo, et il a souvent utilisé ses brevets pour contester ceux des autres sociétés. Ces brevets sont-ils justifiés ou abusifs ? Certains experts pensent quils pourraient freiner la créativité des développeurs de jeux vidéo.
Pour Nintendo, imposer un brevet à une mécanique d'un jeu est devenu une habitude. Mais récemment, les efforts de Nintendo pour breveter l'idée d'invoquer un personnage de jeu vidéo et de le faire combattre un autre personnage ont subi un revers important aux États-Unis, alors même que les créateurs de Mario poursuivent leur procès pour violation de droits d'auteur contre les développeurs de Palworld, Pocketpair, au Japon. L'Office américain des brevets et des marques a désormais révoqué le brevet en question sur l'invocation de personnages, bien que sa décision soit « non définitive ». Nintendo dispose de deux mois pour répondre et présenter ses arguments.
Nintendo mène une bataille juridique contre Pocketpair et Palworld depuis septembre 2024, date à laquelle la société a déposé plainte pour violation de droits de brevet devant le tribunal de district de Tokyo. Si vous ne connaissez pas Palworld, il s'agit d'un jeu de survie où l'on capture des monstres, dont le design rappelle de manière flagrante la série Pokémon de Nintendo. Selon un avocat, il ne s'agit toutefois pas d'un cas de violation du droit d'auteur. Nintendo tente plutôt de faire valoir que Pocketpair a volé ses idées innovantes en matière de mécanismes de jeu, notamment le lancer de boules contenant des monstres qui combattent à votre place.
Les demandes de brevets déposées par Nintendo concernant les mécanismes utilisés par Pokémon ont des implications juridiques pour de nombreux jeux existants et projets à venir, au-delà de Palworld. Après tout, l'idée d'invoquer un personnage pour qu'il combatte à votre place n'est pas vraiment une niche. Si Nintendo parvient à la faire valoir comme sa propriété intellectuelle, toute une série de développeurs, d'Atlus à FromSoftware, pourraient théoriquement faire l'objet de sanctions ou être contraints de modifier leurs jeux.
Pocketpair a déjà apporté quelques modifications à Palworld pour éviter la colère des avocats de Nintendo, bien que l'équipe reste globalement provocante, déclarant qu'« [ils] feront tout leur possible pour leurs fans et pour s'assurer que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas entravés ou découragés dans la poursuite de leurs idées créatives ».
Le brevet américain de Nintendo concernant l'invocation de personnages et les combats a été initialement délivré le 2 septembre 2025. Connu sous le nom accrocheur de brevet américain n° 12 403 397, il comprend 26 revendications de brevet distinctes. Comme l'a rapporté Games Fray, analyste spécialisé dans la réglementation de l'industrie du jeu vidéo, le directeur de l'USPTO, John A. Squires, a ordonné en novembre dernier un réexamen du brevet sur l'invocation de personnages, afin de déterminer s'il aurait dû être accordé dès le départ.
Nintendo n'ayant pas répondu à l'ordre dans les délais impartis, la procédure d'examen s'est poursuivie sans eux. La semaine dernière, l'examinateur a rendu une décision non définitive rejetant les revendications de brevet de Nintendo concernant un « support de stockage, un système de traitement de l'information, un appareil de traitement de l'information et une méthode de traitement de jeu ».
Nintendo dispose de deux mois pour répondre, mais peut demander une prolongation. Game Fray note que l'examinateur de l'USPTO a compliqué la situation en ne fondant pas le rejet sur un jeu concret. L'USPTO justifie plutôt les rejets en se référant à l'« état de la technique » en l'occurrence, des demandes de brevet antérieures déposées par Nintendo, Konami et Bandai Namco. L'Office estime ainsi que la nouvelle revendication de brevet n'est pas suffisamment innovante pour être retenue. Selon le glossaire de l'analyste, cela représente « une idée évidente consistant à combiner deux ou plusieurs concepts préexistants d'une manière qu'une personne ayant des compétences normales dans le domaine aurait de toute façon mise en uvre ».
Nintendo a cherché à contrôler la définition de létat de la technique dans son procès devant le tribunal de district de Tokyo, en faisant valoir que les mods de type Pokémon dautres jeux ne comptent pas. En plus de déposer des brevets aux États-Unis, lentreprise a modifié des brevets japonais existants pour étayer son combat judiciaire contre Pocketpair. Quant à Pocketpair, la société continue de gagner beaucoup dargent grâce à Palworld malgré les difficultés juridiques, ayant signé un accord avec Sony pour transformer le jeu en une entreprise cross-média.
Cette situation rappelle les pratiques de Nintendo pour protéger ses innovations. Un autre exemple, en 2024, Nintendo a intenté un procès contre Yuzu, un émulateur de Switch sur PC et Android, car il estimait que ce logiciel violait le chiffrement de sa console et facilitait le piratage de ses jeux. Nintendo a accusé Yuzu de porter atteinte à ses droits dauteur et à ses mesures technologiques de protection.
Nintendo a également reproché à Yuzu davoir bénéficié de dons accrus sur Patreon lorsque des jeux comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont été divulgués en ligne avant leur sortie officielle. En mars 2024, Nintendo et le développeur de lémulateur Switch Yuzu, Tropic Haze, ont convenu de mettre fin à leur litige, le développeur de lémulateur payant à Nintendo 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts et cessant le développement de lémulateur.
Sources : John A. Squires, directeur de l'USPTO, Games Fray
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