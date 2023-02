Le brevet stupide du mois en est un excellent exemple. Le brevet américain n° 9 054 860 a été utilisé par une société appelée Digital Verification Services, LLC, (DVS) pour poursuivre plus de 50 sociétés qui fournissent différents types de logiciels de signature électronique.Il n'y a aucune preuve que l'inventeur de ce brevet, Leigh Rothschild, ait jamais créé son propre logiciel de signature électronique. Mais en droit des brevets, cela n'a pas d'importance. Il a obtenu ce brevet en 2015, en ajoutant une limitation triviale, presque sans signification, à une demande que l'Office américain des brevets avait passé les sept années précédentes à rejeter.Vous ne pouvez pas apprendre grand-chose sur la façon de vérifier les identités numériques à partir du brevet détenu par Digital Verification Services. Mais l'ampleur des travaux sur la vérification numérique proprement dite peut être constatée en examinant la longue liste d'entreprises et de produits que DVS a poursuivis. En fait, DVS a poursuivi plus de 50 entreprises différentes. Certaines sont importantes, comme DocuSign, cotée au NASDAQ, mais beaucoup d'autres sont des petites entreprises comptant moins de 50, voire moins de 10 employés. Elles sont accusées de proposer "".Il s'agit d'un litige assez important, même pour une entreprise liée à Rothschild. Parmi les autres "inventions" de Rothschild, on trouve un mélangeur de boissons sur Internet qui sort tout droit d'un roman de science-fiction, et un brevet sur les films en ligne (à partir du nuage !) qui a été déposé en 2011.La principale revendication du brevet décrit un "" qui recevra un "" donnant lieu à un "". Ce "" sera ensuite "" à une "" et sera intégré dans un fichier.Dans sa déclaration, l'inventeur Rothschild indique que l'"" pourrait être beaucoup de choses - une application informatique, un serveur web, un serveur de fichiers ou "". Dans une déposition récente, il a refusé de décrire ce terme plus en détail. Dans les documents déposés au tribunal, DVS a décrit une personne "" de comprendre ce brevet comme une personne "", ou l'équivalent. Rothschild - dont les brevets logiciels ont été utilisés pour poursuivre des centaines d'entreprises - a admis qu'il n'avait pas un tel diplôme.Le brevet de Rothschild, comme la grande majorité des brevets logiciels, n'inclut aucun code - il proclame simplement qu'il est composé de "", "" et "".L'innovation dans ce domaine - les signatures électroniques - repose sur un socle de connaissances partagées publiquement et de lois connues publiquement. Rien ne prouve que les brevets sur les signatures électroniques (dont le brevet stupide de Rothschild n'est pas le seul exemple) aient contribué à faire avancer l'innovation dans le domaine des signatures électroniques.L'histoire des signatures électroniques est longue. Le gouvernement américain a établi des normes pour les signatures numériques en 1994, et le Congrès a adopté la loi E-Sign en 2000, établissant une règle générale de validité pour les signatures électroniques. L'Union européenne les a réglementées à partir de 1999. Les Nations unies ont publié en 1996 une loi type sur le commerce électronique qui traite des signatures électroniques. Ces lois fondamentales ont toutes été révisées à plusieurs reprises. Elles sont toutes beaucoup plus anciennes que la date de priorité revendiquée en 2008 sur la demande de brevet de Rothschild.L'utilisation de signaux électroniques pour vérifier les identités et sceller les contrats est également antérieure à Internet. Un cas de la Cour suprême du New Hampshire datant de 1869, appelé Howley contre Whipple, a déclaré qu'un contrat établi par télégraphe était contraignant. "", ont écrit les juges dans cette affaire.Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des types nouveaux et améliorés de signatures électroniques. La preuve de l'innovation ne se trouve pas dans ce brevet stupide, cependant. Mais elle peut être trouvée dans le travail en cours des dizaines d'entreprises, grandes et petites, qui ont été poursuivies par DVS. Au moins un défendeur du DVS fournit des services de signature électronique depuis 2000. Comme dans tant d'autres domaines florissants du logiciel, les brevets ne font pas avancer l'état de l'art - ils le tirent vers le bas.Malheureusement, il n'est pas rare d'obtenir des brevets logiciels basés sur des termes vagues comme "" et "". Nous avons besoin de meilleures lois pour éliminer plus rapidement les brevets indéfinis comme ceux-ci, afin qu'ils ne puissent pas être utilisés pour harceler les entreprises et les amener à payer des règlements, comme la plupart des cibles de DVS semblent l'avoir fait. Nous soutenons également un système d'examen des brevets plus fort pour éliminer les brevets que les tribunaux ne peuvent pas examiner. Enfin, nous avons besoin d'un système de déplacement des frais fort et applicable dans les affaires de brevets pour pénaliser les plaideurs récidivistes comme les entreprises liées à Rothschild, qui utilisent certains des brevets les plus stupides que nous ayons vus pour terroriser les petites entreprises.Source : EFF Quel est votre avis sur le sujet ? 