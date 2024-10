Après avoir ignoré les avertissements de cesser ses activités, un moddeur de Nintendo Switch a entamé une bataille juridique contre Nintendo sans représentation légale

Dans le cadre d'une précédente affaire mettant en lumière les défis juridiques entourant l’émulation de consoles, Nintendo et Tropic Haze, le développeur de l’émulateur Switch Yuzu, ont conclu en mars 2024 un accord pour mettre fin à leur litige. L'émulateur Nintendo Switch Yuzu a ainsi dû verser 2,4 millions de dollars à Nintendo en dommages et intérêts et a dû cesser ses activités . Ce règlement est survenu après que Nintendo ait intenté un procès contre Switch Yuzu et après que Tropic Haze ait engagé son propre avocat.En juin 2024, Nintendo a intensifié son action en justice contre le propriétaire de Modded Hardware, Ryan Daly, après qu'un précédent avertissement - qui avait conduit à l'époque à un accord pour cesser de vendre du « matériel et des microprogrammes permettant de créer et de jouer à des jeux piratés » - a été ignoré.Alors que le successeur de la Switch n'a pas encore été dévoilé, Nintendo fait tout son possible pour empêcher l'accès aux jeux piratés sur sa dernière console à succès.Nintendo demande à la fois des dommages et intérêts et la fermeture complète de l'activité « Modded Hardware ». Malgré le taux de réussite habituel de Nintendo dans des affaires similaires, M. Daly n'a jusqu'à présent pas voulu céder, refusant de cesser ses activités et ignorant les avertissements.Si Nintendo est à l'origine d'un grand nombre des plus grandes créations et icônes des jeux vidéo, la réputation singulière de l'entreprise lui a permis d'exercer une mainmise sans faille sur sa propriété intellectuelle et son matériel.Bien que la préservation des jeux « rétro » soit importante pour l'histoire et l'avenir du média, Nintendo n'a jamais facilité les choses en raison de sa résistance aux efforts extérieurs et aux ROM. La société est très stricte sur la manière dont les streamers peuvent partager leur contenu et elle est notoirement impitoyable en ce qui concerne l'émulation.Compte tenu des antécédents de Nintendo en matière d'actions en justice contre les moddeurs et les émulateurs, il est probable que Ryan Daly aura fort à faire pour maintenir « Modded Hardware » sur le marché de la Switch.Le fait que Ryan Daly ne soit pas représenté par un avocat ajoute une certaine dimension d'outsider à sa bataille judiciaire, mais l'avenir dira si cette histoire se déroulera comme David contre Goliath ou Mega Mario affrontant un Goomba malchanceux.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la démarche de M. Ryan Daly crédible ou pertinente ?