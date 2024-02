"Aujourd'hui, Yuzu fournit à n'importe quel internaute dans le monde les moyens de décrypter illégalement et de jouer à pratiquement n'importe quel jeu Nintendo Switch - y compris la génération actuelle et les jeux les plus populaires de Nintendo - sans jamais payer un centime pour une console Nintendo ou pour ce jeu. Et pour être clair, il n'y a aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer aux jeux Nintendo Switch, notamment parce qu'il doit décrypter le chiffrement des jeux", comme indiqué dans le procès (via IGN). "Aujourd'hui, Yuzu fournit à n'importe quel internaute dans le monde les moyens de décrypter illégalement et de jouer à pratiquement n'importe quel jeu Nintendo Switch - y compris la génération actuelle et les jeux les plus populaires de Nintendo - sans jamais payer un centime pour une console Nintendo ou pour ce jeu. Et pour être clair, il n'y a aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer aux jeux Nintendo Switch, notamment parce qu'il doit décrypter le chiffrement des jeux", comme indiqué dans le procès (via IGN).

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Notes 1 million copies of Tears of the Kingdom downloaded prior to game's release; says Yuzu's Patreon support doubled during that time. Basically arguing that that is proof that Yuzu's business model helps piracy flourish — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Selon les dernières informations, Nintendo a officiellement entamé une guerre avec les développeurs de l'émulateur Yuzu, un émulateur open-source pour la Nintendo Switch. L'entreprise accuse les créateurs de l'émulateur Yuzu de contourner illégalement le cryptage de la Switch pour faciliter le piratage.La version piratée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été téléchargée plus d'un million de fois avant sa sortie officielle, ce qui a conduit à une montée en puissance du soutien financier de Yuzu sur Patreon.Nintendo affirme également que le modèle commercial de Yuzu encourage le piratage et que l'utilisation de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur l'émulateur a entraîné des fuites de spoilers en ligne.En conséquence, Nintendo demande que les créateurs de l'émulateur soient jugés par un jury et qu'ils versent 150 000 dollars de dommages et intérêts pour chaque œuvre protégée par le droit d'auteur. Nintendo souhaite également obtenir des dommages-intérêts réels et tous les bénéfices que Yuzu a pu tirer de ses violations présumées. Et, bien sûr, les créateurs devraient mettre fin au développement de l'émulateur.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?