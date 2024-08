Une structure hybride « pour l'enrichissement personnel d'Altman et de ses partenaires »

Des tensions croissantes

Conclusion

Elon Musk a relancé sa plainte contre OpenAI après avoir abandonné une précédente action en justice, en alléguant à nouveau que le fabricant du ChatGPT et deux de ses fondateurs (Sam Altman et Greg Brockman) ont violé la mission fondatrice de l'entreprise, qui est de développer une technologie d'intelligence artificielle au profit de l'humanité.La nouvelle plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral du nord de la Californie affirme qu'Altman et Brockman ont « assidûment manipulé Musk pour qu'il cofonde leur fausse entreprise à but non lucratif » en lui promettant qu'OpenAI serait plus sûre et plus transparente que les autres entreprises à but lucratif. Le procès affirme que les assurances concernant la structure à but non lucratif d'OpenAI ont été « l'hameçon de la longue escroquerie d'Altman ».Dans sa plainte, nous pouvons lire : « Le procès d'Elon Musk contre Sam Altman et OpenAl est une histoire classique d'altruisme contre la cupidité [...]. Altman, de concert avec d'autres défendeurs, a intentionnellement courtisé et trompé Musk, profitant de l'inquiétude humanitaire de Musk concernant les dangers existentiels posés par l'intelligence artificielle (IA) ». Puis « Altman et son associé de longue date Brockman ont assidûment manipulé Musk pour qu'il cofonde leur fausse entreprise à but non lucratif, OpenAI Inc. en lui promettant qu'elle tracerait une voie plus sûre et plus ouverte que les géants de la technologie motivés par le profit ».Musk, qui a quitté la société OpenAI basée à San Francisco en 2018, les accuse dans la dernière plainte de fraude, de conspiration et de publicité mensongère.Il dit avoir investi à l'origine dans OpenAI en 2015 en comprenant qu'il s'agirait d'un organisme à but non lucratif, mais Altman l'a « manipulé et trompé », en s'associant finalement au géant du logiciel Microsoft. « Altman a assuré à Musk que la structure à but non lucratif garantissait la neutralité et une concentration sur la sécurité et l'ouverture au profit de l'humanité, et non de la valeur actionnariale », indique la plainte.« Le réseau OpenAI qui en a résulté, dans lequel Altman et Microsoft détiennent des intérêts importants, a récemment été évalué à la somme stupéfiante de 100 milliards de dollars ».« En conséquence de leurs actions illégales, les défendeurs se sont injustement enrichis à hauteur de milliards de dollars en valeur, tandis que Musk, qui a cofondé leur start-up à but lucratif de facto, a été escroqué en même temps que le public ».OpenAI a frappé l'imagination du public à la fin de 2022 avec la sortie de ChatGPT, qui peut générer des poèmes et des essais et même réussir des examens. L'entreprise a également mis au point des outils de génération d'images et de vidéos qui sont considérés comme des leaders dans ce domaine. Microsoft, un investisseur majeur dans OpenAI depuis 2019, a injecté des milliards supplémentaires dans l'entreprise l'année dernière.Le géant du logiciel est intervenu lorsque le conseil d'administration d'OpenAI a licencié le PDG Altman en novembre, en l'embauchant et en proposant de loger tous les membres du personnel qui n'étaient pas satisfaits de son éviction.Le conseil d'administration d'OpenAI a fait volte-face lorsque les dissensions se sont multipliées au sein de l'entreprise, en réintégrant Altman et en remplaçant plusieurs membres du conseil d'administration.L'action en justice indique également que Musk a été informé qu'OpenAI recruterait des scientifiques de premier plan pour concurrencer DeepMind de Google dans la course à la création d'une intelligence artificielle générale (IAG). Cependant, les avocats soutiennent que l'entreprise a créé une entité à but lucratif une fois qu'elle a abordé la création de l'IAG.Altman, Musk et Brockman ont fondé OpenAI en décembre 2015 en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif. Musk a quitté l'entreprise en 2018, mais ses avocats ont déclaré dans le premier procès qu'il « a continué à apporter des contributions à OpenAI » jusqu'à la mi-septembre 2020.OpenAI se décrit désormais comme une société à « but lucratif plafonné ». En 2019, elle a créé OpenAI LP, un hybride à but lucratif et non lucratif. Dans un billet de blog publié à l'époque, OpenAI a déclaré que l'idée était que les investisseurs et les employés obtiennent un « rendement plafonné » si elle réussissait à accomplir sa mission.Les avocats de Musk décrivent la transition vers une structure hybride comme un changement vers « un véhicule pour l'enrichissement personnel d'Altman et de ses partenaires », ce qui, selon eux, est évident dans son partenariat avec Microsoft.Depuis son lancement en novembre 2022, le chatbot d’OpenAI, ChatGPT, a fait sensation dans le monde entier. L’outil d’IA est rapidement devenu l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire et a suscité le lancement de chatbots concurrents de la part d’entreprises telles qu’Alphabet, la maison mère de Google, et Microsoft.En décembre, un mois après le lancement de ChatGPT, Musk a retiré l'accès d'OpenAI au « firehorse » de données de Twitter (un contrat qui a été signé avant que Musk n'acquière Twitter).Le 17 février, il a tweeté « OpenAI a été créé comme open source (c'est pourquoi je l'ai nommée "Open" AI), une société à but non lucratif pour servir de contrepoids à Google, mais maintenant c'est devenu une source fermée, maximum -société à but lucratif effectivement contrôlée par Microsoft ».Le 15 mars, il a tweeté : « Je ne comprends toujours pas comment une organisation à but non lucratif à laquelle j'ai fait don d'environ 100 millions de dollars est devenue en quelque sorte une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars. Si c'est légal, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ? »Pour sa part, Altman a également répondu à certaines des préoccupations de Musk par le passé, notamment en ce qui concerne les liens étroits avec Microsoft. « J'aime bien ce type. Je pense qu'il se trompe totalement », a-t-il déclaré lors d'une conférence l'année dernière à propos des critiques de Musk. « Il peut dire ce qu'il veut, mais je suis fier de ce que nous faisons et je pense que nous allons apporter une contribution positive au monde, et j'essaie de rester au-dessus de tout cela ».Musk a été l'un des premiers cofondateurs d'OpenAI et est devenu l'un des plus grands critiques de l'entreprise ces dernières années. Musk a publiquement exprimé son opposition au fait qu'OpenAI devienne une entreprise traditionnelle plus fermée au lieu du projet open-source qu'elle prétendait être à l'origine. Musk a cité les dangers potentiels de l'IA comme étant le principal facteur à l'origine de ses inquiétudes concernant une OpenAI motivée par le profit.Cependant, Musk lui-même a également lancé son propre concurrent dans le domaine de l'IA, xAI, et a levé des milliards depuis qu'OpenAI est devenue la plus grande entreprise du secteur de l'IA suite au succès de son chatbot d'IA ChatGPT.En ce qui concerne la raison pour laquelle Musk a choisi d'abandonner la plainte précédente et d'en déposer une nouvelle, l'avocat de Musk, Marc Toberoff, a déclaré au New York Times que « la plainte précédente manquait de mordant - et je ne crois pas à la fée des dents ». « Il s'agit d'une action en justice beaucoup plus énergique », a confirmé l'avocat de Musk.Source : plainte Quelle est la responsabilité des entreprises et des chercheurs en matière de développement d’intelligence artificielle ? Devraient-ils être plus transparents sur leurs intentions et leurs modèles commerciaux ? Comment pouvons-nous garantir que l’IA ne soit pas utilisée de manière préjudiciable ou discriminatoire ?Elon Musk est un visionnaire technologique, mais ses actions et ses déclarations sont souvent controversées. Pensez-vous qu’il a un rôle positif ou négatif dans le domaine de l’IA ? Quelles sont les implications de sa plainte contre OpenAI pour l’avenir de l’IA et de la recherche ?Est-il possible pour une entreprise axée sur le profit de rester fidèle à une mission altruiste ? Comment trouver un équilibre entre les deux ?Quelles sont les limites de la philanthropie dans le domaine technologique ?Comment pouvons-nous renforcer la confiance du public dans les entreprises technologiques et leurs intentions ? Quelles mesures devraient être prises pour garantir que les entreprises respectent leurs engagements initiaux ?