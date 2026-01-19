Elon Musk a déclaré qu'il était impatient de commencer le procès contre OpenAI, en réponse à une affirmation qu'il avait 57 % de chances de gagner le procès contre OpenAI, après les révélations de Sam Altman

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Elon Musk a déclaré qu'il « était impatient de commencer le procès », anticipant des révélations spectaculaires issues des découvertes et des témoignages dans le cadre du procès qu'il mène actuellement contre l'éditeur de ChatGPT. Le milliardaire de la technologie répondait à un message publié sur X selon lequel Elon Musk avait 57 % de chances de gagner le procès contre OpenAI. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a riposté au PDG de Tesla en partageant des notes issues des appels auxquels Musk fait référence dans les documents déposés.
Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria (Afrique du Sud), est un entrepreneur, homme d'affaires international, chef d'entreprise, homme politique et milliardaire sud-africain, canadien et américain. Il est considéré comme la personne la plus riche du monde. En 2002, Musk fonde SpaceX, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général. En 2004, il investit 6,5 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques Tesla, et en devient le PDG en 2008. En 2006, il participe à la création de SolarCity, une société d'énergie solaire qui est ensuite acquise par Tesla et devient Tesla Energy.
En 2015, il cofonde et devient coprésident d'OpenAI, une association de recherche promouvant l'intelligence artificielle amicale, qu'il quitte en 2018. En 2016, il fonde The Boring Company, société de construction de tunnels, et Neuralink, société de neurotechnologie. En 2022, il devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante. En 2023, son mécontentement croissant vis-à-vis de l'orientation prise par OpenAI et de son leadership dans le boom de l'IA dans les années 2020 l'a conduit à créer xAI.
En décembre 2024, Elon Musk a déposé une injonction contre la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif et les pratiques "déloyales" de l'entreprise. Les principales cibles sont Sam Altman, Reid Hoffman, Microsoft et ses investissements de 13 milliards de dollars dans OpenAI. Elon Musk accuse également OpenAI d'utiliser des données sensibles et demande le respect de sa mission initiale à but non lucratif.
Récemment, Elon Musk a adressé un « avertissement public » au PDG d'OpenAI, Sam Altman. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Musk a déclaré qu'il « était impatient de commencer le procès », anticipant des révélations spectaculaires issues des découvertes et des témoignages dans le cadre du procès qu'il mène actuellement contre l'éditeur de ChatGPT. Le milliardaire de la technologie répondait à un message publié sur X selon lequel Elon Musk avait 57 % de chances de gagner le procès contre OpenAI.
« De nouveaux documents judiciaires révèlent que le président d'OpenAI a admis vouloir transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif », ajoutait le message. En réponse, Elon Musk a écrit : « J'ai hâte que le procès commence. Les découvertes et les témoignages vont vous surprendre. » Musk, qui est l'un des cofondateurs d'OpenAI, a intenté un procès contre la société et son PDG Sam Altman, alléguant que la société d'IA l'avait escroqué en s'écartant de ses racines à but non lucratif.
J'ai hâte que le procès commence. Les découvertes et les témoignages vont vous surprendre.
Cant wait to start the trial. The discovery and testimony will blow your mind. https://t.co/bInBqVBlDf— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a riposté au PDG de Tesla en partageant des notes issues des appels auxquels Musk fait référence dans les documents déposés. « Elon sélectionne des éléments pour nuire à l'image de Greg, mais en réalité, Elon faisait pression pour mettre en place une nouvelle structure, et Greg et Ilya ont passé beaucoup de temps à essayer de déterminer s'ils pouvaient répondre à ses demandes », a écrit Altman dans un message X, partageant un lien vers un article de blog d'OpenAI, qui contient d'autres notes d'appel avec des citations de Musk.
Il ajoute dans un autre message : « Je me souvenais de beaucoup de choses, mais voici une partie que j'avais oubliée : « Elon a dit qu'il voulait accumuler 80 milliards de dollars pour construire une ville autonome sur Mars, et qu'il avait besoin et méritait une participation majoritaire. Il a déclaré qu'il avait besoin d'un contrôle total, car il avait déjà été échaudé par le fait de ne pas l'avoir eu dans le passé, et lorsque nous avons discuté de la succession, il nous a surpris en parlant de ses enfants contrôlant l'AGI. » J'apprécie que les gens disent ce qu'ils veulent et je pense que cela permet aux gens de résoudre les choses (ou pas). Mais le fait qu'Elon dise qu'il veut ce qui précède est un contexte important pour Greg qui essaie de comprendre ce qu'il veut. »
Elon Musk a récemment déposé une plainte devant les tribunaux exigeant que l'éditeur de ChatGPT, OpenAI, et Microsoft lui versent jusqu'à 134 milliards de dollars, affirmant que la société d'IA l'avait escroqué en s'écartant de ses racines à but non lucratif. Selon un rapport, Musk a déposé une « demande de dommages et intérêts » devant les tribunaux le 16 janvier 2026. Cette décision intervient au lendemain du rejet par un juge fédéral de la dernière tentative d'OpenAI et de Microsoft d'éviter un procès devant jury prévu fin avril à Oakland, en Californie.
« Tout comme un investisseur précoce dans une start-up peut réaliser des gains d'un ordre de grandeur bien supérieur à son investissement initial, les gains illicites réalisés par OpenAI et Microsoft et que Musk est désormais en droit de récupérer sont bien supérieurs aux contributions initiales de Musk », a écrit Steven Molo, l'avocat d'Elon Musk, dans le dossier.
En octobre 2024, OpenAI a conclu une impressionnante levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, faisant grimper sa valorisation à 157 milliards de dollars, presque le double de sa précédente évaluation de 86 milliards de dollars. Cette levée de fonds s'accompagne cependant de conditions strictes : les investisseurs ont le droit de retirer leur argent si OpenAI ne réussit pas à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise entièrement lucrative. De plus, OpenAI a demandé à ses investisseurs, telles que Microsoft, Nvidia et Thrive Capital, entre autres, de ne pas soutenir des startups concurrentes dans le domaine de l'IA. Après la publication de cette demande (qui n'était pas juridiquement contraignante), Elon Musk s'est rendu sur X pour qualifier l'entreprise de « diabolique ».
Pourtant, en février 2025, un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk a proposé une offre de 97,4 milliards de dollars pour acquérir le contrôle d'OpenAI. Cette proposition visait à ramener OpenAI à ses racines en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, open source et axé sur la sécurité. L'offre ajoute également un niveau de complexité important à la conversion prévue de l'OpenAI en société à but lucratif, car l'équipe de Musk a promis d'égaler ou de dépasser toute offre supérieure. Cela avait créée une situation épineuse pour Altman, qui négociait déjà avec Microsoft et d'autres parties prenantes sur l'équité de la structure à but lucratif prévue.
Elon Musk, cofondateur d'OpenAI en 2015, avait quitté l'organisation en 2018 en raison de divergences stratégiques. Depuis lors, il a critiqué la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif et son partenariat étroit avec Microsoft. Ce procès est la dernière évolution en date de ce conflit.
