Apple annonce le déploiement mondial de nouveaux outils de vérification de l'âge sur toutes ses plateformes, pour aider les développeurs à se conformer à un réseau croissant de lois sur la sécurité des enfants

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays s'efforcent de transférer la responsabilité du contrôle de l'accès aux contenus sensibles aux plateformes technologiques. Au Royaume-Uni, après avoir instauré l'obligation de bloquer les sites pour adultes, les autorités ont exercé des pressions sur Apple et Google pour qu'ils installent des systèmes de blocage des images de nudité sur les téléphones. Bien que des fonctionnalités de contrôle parental existent déjà sur l'iPhone, Londres souhaite appliquer aux smartphones un régime de vérification de l'âge comparable à celui des sites pour adultes.
Dans ce contexte, Apple a récemment annoncé le déploiement mondial de nouveaux outils de vérification de l'âge sur toutes ses plateformes. Ces outils seraient conçus pour aider les développeurs à se conformer à un réseau croissant de lois sur la sécurité des enfants. La mise à jour apporte également des améliorations à l'API Declared Age Range, désormais disponible en version bêta. Celle-ci permet aux applications de déterminer la catégorie d'âge d'un utilisateur et de recevoir des signaux sur la méthode de vérification de l'âge.
« Aujourd'hui [24 février 2024], nous proposons une mise à jour des outils mis à la disposition des développeurs pour leur permettre de respecter leurs obligations en matière de vérification de l'âge en vertu des lois américaines et régionales à venir, notamment au Brésil, en Australie, à Singapour, dans l'Utah et en Louisiane. Les mises à jour de l'API Declared Age Range sont désormais disponibles en version bêta pour être testées », a déclaré Apple dans un communiqué.
Exigences régionales
À compter du 24 février 2026, Apple empêchera les utilisateurs d'Australie, du Brésil et de Singapour de télécharger des applications classées 18+ à moins qu'ils ne confirment être majeurs. Pour les développeurs qui distribuent leurs applications au Brésil, Apple indique que s'ils identifient dans le questionnaire de classification par âge que leur application contient des loot boxes, la classification par âge de leur application sur la boutique brésilienne sera mise à jour et passera à 18+.
Aux États-Unis, cette nouvelle règle s'appliquera dans l'Utah (à partir du 6 mai 2026) et en Louisiane (à partir du 1er juillet 2026). Elle obligera les développeurs à utiliser les API d'Apple pour vérifier les catégories d'âge et, dans certains cas, obtenir le consentement parental pour les mises à jour importantes des applications.
Outils pour développeurs
La boîte à outils étendue pour les développeurs comprend :
- Une API « Declared Age Range » (tranche d'âge déclarée) pour les signaux d'âge et les autorisations parentales
- Une API « Significant Change » (changement significatif) dans PermissionKit
- Un nouveau type de propriété « age rating » (classification par âge) dans StoreKit
- Des notifications du serveur App Store pour le suivi de la conformité
« Les développeurs peuvent utiliser l'API Declared Age Range pour présenter des notifications de mise à jour importante aux adultes dans ces États [Utah et Louisiane] via la fonctionnalité Significant Update Action, actuellement en version bêta. Lorsqu'ils publient une mise à jour importante, les développeurs doivent respecter les directives d'interface utilisateur et fournir aux utilisateurs une description claire de la mise à jour », a ajouté Apple.
Annonce d'Apple
Le communiqué de presse d'Apple concernant les nouveaux outils de vérification de l'âge pour les développeurs est présenté ci-dessous : «
Aujourd'hui, nous fournissons une mise à jour sur les outils mis à la disposition des développeurs pour leur permettre de respecter leurs obligations en matière de vérification de l'âge en vertu des lois américaines et régionales à venir, notamment au Brésil, en Australie, à Singapour, dans l'Utah et en Louisiane. Les mises à jour de l'API Declared Age Range sont désormais disponibles en version bêta pour être testées.
Brésil
Les développeurs qui distribuent des applications au Brésil peuvent utiliser l'API Declared Age Range mise à jour pour obtenir la catégorie d'âge d'un utilisateur. Les catégories d'âge des utilisateurs au Brésil seront communiquées lorsque l'utilisateur ou un parent ou tuteur (le cas échéant) acceptera de partager la catégorie d'âge avec vous. L'API renverra également un signal provenant de l'appareil de l'utilisateur concernant la méthode de vérification de l'âge.
Applications classées 18+ en Australie, à Singapour et au Brésil
À compter du 24 février 2026, Apple empêchera les utilisateurs en Australie, au Brésil et à Singapour de télécharger des applications classées 18+, à moins qu'ils n'aient confirmé leur majorité par des moyens raisonnables. L'App Store effectuera cette confirmation automatiquement. Cependant, les développeurs peuvent avoir l'obligation distincte de confirmer de manière indépendante que leurs utilisateurs sont majeurs. Pour les aider dans cette tâche, l'API Declared Age Range (tranche d'âge déclarée), disponible sur iOS, iPadOS et macOS, fournit aux développeurs des informations utiles sur l'âge des utilisateurs.
Pour les développeurs qui distribuent leurs applications au Brésil, si vous indiquez dans le questionnaire de classification par âge que votre application contient des loot boxes, la classification par âge de votre application sur la boutique brésilienne sera mise à jour et passera à 18+.
Utah et Louisiane
Pour les utilisateurs disposant d'un nouveau compte Apple dans l'Utah à compter du 6 mai 2026 et en Louisiane à compter du 1er juillet 2026, les catégories d'âge seront communiquées à l'application du développeur lorsqu'elles seront demandées via l'API Declared Age Range. Les outils que nous avons précédemment annoncés ont été étendus afin d'aider les développeurs à respecter les obligations de conformité en vigueur en Louisiane et dans l'Utah, incluant :
- API Declare Age Range
- API Significant Change dans PermissionKit
- Nouveau type de propriété d'évaluation par âge dans StoreKit
- Notifications du serveur App Store
De nouveaux signaux sont désormais disponibles via l'API Declare Age Range, notamment pour savoir si des exigences réglementaires liées à l'âge s'appliquent à l'utilisateur et si celui-ci est tenu de communiquer sa tranche d'âge. L'API vous indiquera également si vous devez obtenir l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur pour les mises à jour importantes de l'application destinée à un enfant. »
Alors qu'Apple structure son propre dispositif de vérification de l'âge à l'échelle mondiale, les initiatives européennes illustrent la complexité de ces mécanismes. En juillet 2025, la Commission européenne a publié les spécifications techniques d'une application open source de vérification de l'âge dans le cadre de son initiative de protection des mineurs en ligne. Les États membres, dont la France, lItalie, lEspagne ou la Grèce, peuvent intégrer cet outil à leurs applications nationales didentification numérique ou développer une solution autonome. Toutefois, la version Android de l'application de vérification de l'âge de l'UE repose sur l'API Play Integrity de Google. Cette dépendance à un fournisseur américain a alimenté les critiques concernant la souveraineté numérique européenne.
Au-delà des enjeux de souveraineté, la vérification de l'âge soulève également des préoccupations croissantes en matière de vie privée. En 2022, la commissaire à la cybersécurité australienne, Julie Inman Grant, a présenté une feuille de route visant à empêcher les mineurs daccéder à des contenus pour adultes, en imposant aux sites de vérifier lâge de leurs utilisateurs. Plusieurs...
