La Commission européenne a déclaré que les pays peuvent mettre en uvre leurs propres interdictions nationales pour les mineurs sur les médias sociaux, dans de nouvelles lignes directrices dans le cadre du DSA

La Commission européenne a déclaré que les pays peuvent mettre en œuvre leurs propres interdictions nationales pour les mineurs sur les médias sociaux, dans de nouvelles lignes directrices dans le cadre du DSA

La Commission présente des lignes directrices et un prototype d'application de vérification de l'âge pour un espace en ligne plus sûr pour les enfants

La conception addictive : Les mineurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques qui peuvent stimuler un comportement addictif. Les lignes directrices suggèrent de réduire l'exposition des mineurs à de telles pratiques et de désactiver les fonctions qui encouragent l'utilisation excessive des services en ligne, telles que les « séries » et les « accusés de lecture » sur les messages.

: Les mineurs sont particulièrement vulnérables aux pratiques qui peuvent stimuler un comportement addictif. Les lignes directrices suggèrent de réduire l'exposition des mineurs à de telles pratiques et de désactiver les fonctions qui encouragent l'utilisation excessive des services en ligne, telles que les « séries » et les « accusés de lecture » sur les messages. Cyberintimidation : Les lignes directrices recommandent de permettre aux mineurs de bloquer ou de mettre en sourdine des utilisateurs et de s'assurer qu'ils ne peuvent pas être ajoutés à des groupes sans leur consentement explicite. Elles recommandent également d'interdire aux comptes de télécharger ou de prendre des captures d'écran de contenus publiés par des mineurs, afin d'empêcher la diffusion non désirée de contenus sexualisés ou intimes.

: Les lignes directrices recommandent de permettre aux mineurs de bloquer ou de mettre en sourdine des utilisateurs et de s'assurer qu'ils ne peuvent pas être ajoutés à des groupes sans leur consentement explicite. Elles recommandent également d'interdire aux comptes de télécharger ou de prendre des captures d'écran de contenus publiés par des mineurs, afin d'empêcher la diffusion non désirée de contenus sexualisés ou intimes. Contenus préjudiciables : Certains systèmes de recommandation placent les enfants dans des situations préjudiciables. Les lignes directrices donnent aux jeunes utilisateurs plus de contrôle sur ce qu'ils voient, en demandant aux plateformes de donner la priorité aux commentaires explicites des utilisateurs, plutôt que de s'en remettre à la surveillance de leur comportement de navigation. Si un jeune utilisateur indique qu'il ne souhaite pas voir un certain type de contenu, celui-ci ne doit pas être recommandé à nouveau.

: Certains systèmes de recommandation placent les enfants dans des situations préjudiciables. Les lignes directrices donnent aux jeunes utilisateurs plus de contrôle sur ce qu'ils voient, en demandant aux plateformes de donner la priorité aux commentaires explicites des utilisateurs, plutôt que de s'en remettre à la surveillance de leur comportement de navigation. Si un jeune utilisateur indique qu'il ne souhaite pas voir un certain type de contenu, celui-ci ne doit pas être recommandé à nouveau. Contacts non désirés de la part d'inconnus : les lignes directrices recommandent que les plateformes configurent les comptes des mineurs comme étant privés par défaut - c'est-à-dire non visibles par les utilisateurs qui ne figurent pas sur leur liste d'amis - afin de minimiser le risque qu'ils soient contactés par des inconnus en ligne.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 459 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En avril 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE reste déterminée à appliquer ses réglementations numériques globales , indépendamment de la localisation ou de la direction de l'entreprise. Les réglementations numériques adoptées par l'UE ces dernières années font l'objet de critiques de la part des Big Tech et de certains gouvernements étrangers. Le gouvernement américain a critiqué la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), arguant qu'il s'agit de "règles internationales onéreuses" qui étouffent l'innovation et créent des obstacles inutiles pour les entreprises américaines.En juin, le Président Emmanuel Macron a annoncé vouloir interdire TikTok, Instagram et X aux moins de 15 ans si Bruxelles ne prend pas de mesures. L'annonce faite par Emmanuel Macron a résonné avec une intensité particulière dans le débat public. Cette déclaration intervient dans un contexte d'émotion nationale, faisant suite à l'arrestation d'un collégien après le meurtre d'une surveillante à Nogent, en Haute-Marne. Le Président a rapidement mis en cause la responsabilité des réseaux sociaux dans cet acte, soulignant leur influence jugée néfaste sur le comportement des jeunes.Récemment, la Commission européenne a alors déclaré que les pays pouvaient mettre en œuvre leurs propres interdictions nationales pour les mineurs sur les médias sociaux, dans de nouvelles lignes directrices adoptées dans le cadre de sa puissante loi sur les services numériques. Ces derniers mois, l'exécutif européen a subi des pressions pour mettre en place des mesures visant à protéger les mineurs en ligne. Les gouvernements de France, du Danemark, d'Espagne et d'autres pays ont demandé des restrictions sur les médias sociaux, certains critiquant l'UE pour ne pas avoir agi assez rapidement.La France et les Pays-Bas se sont prononcés en faveur d'une interdiction pure et simple des médias sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. La Grèce a déclaré qu'elle pensait que le consentement des parents devrait être requis pour les enfants en dessous d'un certain âge. Le Danemark, qui dirige actuellement les travaux du Conseil de l'UE, fait pression pour que des mesures plus fermes soient prises au niveau européen.Le géant technologique Meta a également suggéré des restrictions légales qui obligeraient les parents à consentir à ce que leurs enfants soient présents sur les médias sociaux avant un certain âge.", a déclaré Caroline Stage Olsen, ministre danoise du numérique, qui a présenté les lignes directrices aux côtés d'Henna Virkkunen, responsable de la technologie à la Commission.Les nouvelles lignes directrices de la Commission sur la protection des mineurs en ligne visent à garantir que les plateformes soient soumises à un ensemble de règles similaires dans toute l'Europe dans le cadre de la DSA, le règlement historique de l'Union européenne sur les médias sociaux. Les lignes directrices ne sont pas contraignantes et définissent les critères d'interprétation des exigences de la DSA par les entreprises.La Commission a également publié les spécifications techniques d'une application de vérification de l'âge qui pourrait aider à vérifier si les utilisateurs ont plus de 18 ans en utilisant des pièces d'identité et même la reconnaissance faciale. L'application devrait être testée en France, en Grèce, en Espagne, en Italie et au Danemark, cinq pays qui réclament également des restrictions et travaillent sur leurs propres solutions de vérification de l'âge.Les pays de l'UE peuvent également utiliser l'application s'ils décident de mettre en œuvre des restrictions nationales pour l'utilisation des médias sociaux à un âge différent, a déclaré un haut fonctionnaire de la Commission, qui a requis l'anonymat pour divulguer les détails du plan avant sa publication.Les services à haut risque tels que les plateformes pornographiques et les magasins d'alcool en ligne sont également recommandés pour vérifier l'âge des utilisateurs.", a déclaré Stage Olsen.Les lignes directrices couvrent la manière dont les plateformes devraient adapter leurs systèmes pour mieux protéger les enfants dans le cadre d'une série de services.Le texte suggère que les plateformes n'utilisent pas le comportement de navigation dans leurs systèmes de recommandation, qu'elles désactivent des fonctionnalités telles que les flux et les accusés de lecture afin de réduire le caractère addictif des plateformes, qu'elles définissent la confidentialité et la sécurité par défaut dans les paramètres, par exemple en rendant leurs comptes invisibles pour les utilisateurs qui ne font pas partie de leurs réseaux, et qu'elles envisagent de désactiver certaines fonctionnalités telles que l'accès à la caméra.Les lignes directrices suivent une approche fondée sur le risque, ce qui signifie que les plateformes peuvent évaluer les menaces éventuelles qu'elles représentent pour les mineurs et adopter des mesures en conséquence.Les entreprises technologiques ont lancé une campagne de lobbying de dernière minute, arguant que les lignes directrices permettaient encore une fragmentation encombrante.Pour rappel, selon une étude de l'Ofcom , un tiers des enfants ayant un profil sur les médias sociaux ont plus de 18 ans après s'être inscrits avec une fausse date de naissance. Un groupe d'adolescents a même confirmé qu'"il est tellement facile de mentir sur son âge". Malgré les lois obligeant les plateformes à renforcer la vérification de l'âge, l'étude montre que les systèmes actuels de vérification de l'âge sont inefficaces.Voici l'annonce de la Commission européenne :La Commission a présenté des lignes directrices sur la protection des mineurs, ainsi qu'un prototype d'application de vérification de l'âge dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA). Ces lignes directrices permettront aux enfants et aux jeunes de continuer à profiter des possibilités offertes par le monde en ligne, telles que l'apprentissage, la créativité et la communication, tout en minimisant les risques auxquels ils sont confrontés en ligne, notamment l'exposition à des contenus et à des comportements préjudiciables.Les lignes directrices sur la protection des mineurs garantissent aux enfants des niveaux élevés de confidentialité, de sécurité et de sûreté sur les plateformes en ligne. Ces lignes directrices ont été élaborées à l'issue d'une période de consultation étendue et inclusive, notamment auprès des jeunes.Les lignes directrices contiennent notamment des recommandations sur les points suivants :Les lignes directrices adoptent une approche fondée sur les risques, comme le DSA, reconnaissant que les plateformes en ligne peuvent présenter différents types de risques pour les mineurs, en fonction de leur nature, de leur taille, de leur objectif et de leur base d'utilisateurs. Les plateformes doivent s'assurer que les mesures qu'elles prennent sont appropriées et ne restreignent pas de manière disproportionnée ou excessive les droits des enfants.Le prototype de l'application de vérification de l'âge est convivial et protège la vie privée, établissant ainsi une « norme d'or » en matière de vérification de l'âge en ligne. Il permettra, par exemple, aux utilisateurs de prouver facilement qu'ils ont plus de 18 ans lorsqu'ils accèdent à des contenus réservés aux adultes en ligne, tout en gardant le contrôle total de toute autre information personnelle, telle que l'âge exact ou l'identité de l'utilisateur. Personne ne pourra suivre, voir ou reconstituer le contenu consulté par les utilisateurs.L'application de vérification sera testée et adaptée en collaboration avec les États membres, les plateformes en ligne et les utilisateurs finaux. Les pays les plus avancés - le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France et l'Italie - seront les premiers à s'engager avec la Commission sur la solution technique en vue de lancer des applications nationales de vérification de l'âge. Ce prototype peut être intégré dans une application nationale ou rester une application indépendante.Les lignes directrices sur la protection des mineurs précisent quand et comment les plateformes doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Elles recommandent la vérification de l'âge pour les plateformes de contenu pour adultes et les autres plateformes qui présentent des risques élevés pour la sécurité des mineurs. Elles précisent que les méthodes de vérification de l'âge doivent être précises, fiables, solides, non intrusives et non discriminatoires.Les lignes directrices sur la protection des mineurs ont été élaborées dans le cadre d'un processus complet, comprenant des recherches, des commentaires recueillis par le biais d'un appel à contribution, des ateliers de parties prenantes organisés en octobre 2024 et en juin 2025, un engagement avec des experts et une consultation publique ciblée.Le projet de vérification de l'âge a commencé à être élaboré au début de l'année 2025. Il jette les bases d'un déploiement plus large de services basés sur l'âge à l'avenir et repose sur les mêmes spécifications techniques que les portefeuilles d'identité numérique européens (eID) qui doivent être déployés avant la fin de l'année 2026. Cela garantit la compatibilité entre les deux et permet l'intégration de la fonctionnalité de vérification de l'âge dans les futurs portefeuilles eID.Les lignes directrices et le projet de vérification de l'âge s'appuient sur les discussions du groupe de travail sur la protection des mineurs, qui fait partie du Conseil européen des services numériques. Les deux organes renforcent le travail de la Commission sur la protection des mineurs en ligne par le biais de la stratégie "Un meilleur Internet pour les enfants", de la directive sur les services de médias audiovisuels et des initiatives à venir, telles que la loi sur l'équité numérique.Pensez-vous que cette proposition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?